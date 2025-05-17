18 мая на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится матч 36-го тура Суперлиги между «Фенербахче» и «Эюпспором». Команды располагаются на разных полюсах таблицы по качеству текущей формы, и эта встреча обещает быть результативной с явным фаворитом.

«Фенербахче»

«Фенербахче» уверенно держится на второй строчке, сохраняя реальные шансы на чемпионство. С 78 очками команда дышит в спину «Галатасараю», и каждая победа на вес золота. В атаке клуб стабилен: 13 голов за последние 5 матчей, что даeт среднюю результативность в 2.60.

Юссеф Эн-Несири продолжает блистать – 27 мячей в 47 матчах, он лидер в нападении и основной голеадор. Победа 4:1 над «Истанбулом» в предыдущем туре показала атакующую мощь команды, но при этом «Фенербахче» пропускает в восьми матчах подряд, что создаeт проблемы даже в выигрышных встречах.

«Эюпспор»

После мощного старта сезона «Эюпспор» откровенно сдал. Сейчас у команды серия из четырeх поражений, при этом в этих играх пропущено 12 мячей. Оборона рассыпается под давлением, а организация игры в защите отсутствует.

Несмотря на плохие результаты, команда продолжает забивать – 7 голов за последние 5 игр, средняя результативность 1.40. Маме Тьям, автор 15 мячей, остаeтся самой яркой фигурой. Однако на фоне командной нестабильности его усилий недостаточно. Особенно тяжeлым был матч против «Касымпаши» – 0:3 дома, где «Эюпспор» выглядел беспомощно.

Факты о командах

«Фенербахче»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 7 из 9 последних игр

Пропускает в 8 матчах подряд

Средняя результативность – 2.60 забитых и 1.40 пропущенных голов за игру

Юссеф Эн-Несири – 27 голов в 47 матчах

«Эюпспор»

Проигрывает 4 матча подряд

Пропускает в каждом из последних 4 матчей

Средняя результативность – 1.40 забитых и 2.40 пропущенных за игру

Маме Тьям – 15 голов в 33 матчах

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Турция. Суперлига, 17 тур Эюпспор 1 : 1 Фенербахче

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Эюпспор»

С учeтом текущей формы, атакующего стиля хозяев и слабой обороны гостей, логично ожидать доминирование «Фенербахче». Команда будет много атаковать, а оборона «Эюпспора» вряд ли выдержит такой темп. При этом и гости могут забить – у «Фенербахче» свои проблемы в защите.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Фенербахче»

Рекомендованные ставки: