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Прогноз на точный счёт матча «Фенербахче» – «Эюпспор»: Суперлига, 18 мая 2025

17 мая 2025 14:10
Фенербахче - Эюпспор
18 мая 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 36 тур
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6.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Фенербахче»
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18 мая на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится матч 36-го тура Суперлиги между «Фенербахче» и «Эюпспором». Команды располагаются на разных полюсах таблицы по качеству текущей формы, и эта встреча обещает быть результативной с явным фаворитом.

«Фенербахче»

«Фенербахче» уверенно держится на второй строчке, сохраняя реальные шансы на чемпионство. С 78 очками команда дышит в спину «Галатасараю», и каждая победа на вес золота. В атаке клуб стабилен: 13 голов за последние 5 матчей, что даeт среднюю результативность в 2.60.

Юссеф Эн-Несири продолжает блистать – 27 мячей в 47 матчах, он лидер в нападении и основной голеадор. Победа 4:1 над «Истанбулом» в предыдущем туре показала атакующую мощь команды, но при этом «Фенербахче» пропускает в восьми матчах подряд, что создаeт проблемы даже в выигрышных встречах.

«Эюпспор»

После мощного старта сезона «Эюпспор» откровенно сдал. Сейчас у команды серия из четырeх поражений, при этом в этих играх пропущено 12 мячей. Оборона рассыпается под давлением, а организация игры в защите отсутствует.

Несмотря на плохие результаты, команда продолжает забивать – 7 голов за последние 5 игр, средняя результативность 1.40. Маме Тьям, автор 15 мячей, остаeтся самой яркой фигурой. Однако на фоне командной нестабильности его усилий недостаточно. Особенно тяжeлым был матч против «Касымпаши» – 0:3 дома, где «Эюпспор» выглядел беспомощно.

Факты о командах

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 7 из 9 последних игр
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • Средняя результативность – 2.60 забитых и 1.40 пропущенных голов за игру
  • Юссеф Эн-Несири – 27 голов в 47 матчах

«Эюпспор»

  • Проигрывает 4 матча подряд
  • Пропускает в каждом из последних 4 матчей
  • Средняя результативность – 1.40 забитых и 2.40 пропущенных за игру
  • Маме Тьям – 15 голов в 33 матчах

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 17 тур
Эюпспор
1 : 1
20.12.2024
Фенербахче

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Эюпспор»

С учeтом текущей формы, атакующего стиля хозяев и слабой обороны гостей, логично ожидать доминирование «Фенербахче». Команда будет много атаковать, а оборона «Эюпспора» вряд ли выдержит такой темп. При этом и гости могут забить – у «Фенербахче» свои проблемы в защите.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Фенербахче»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Фенербахче» – коэффициент 6.20
  • Индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 2.5 – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

6.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Фенербахче»
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Эюпспор Фенербахче
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