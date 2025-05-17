18 мая на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится матч 36-го тура Суперлиги между «Фенербахче» и «Эюпспором». Команды располагаются на разных полюсах таблицы по качеству текущей формы, и эта встреча обещает быть результативной с явным фаворитом.
«Фенербахче»
«Фенербахче» уверенно держится на второй строчке, сохраняя реальные шансы на чемпионство. С 78 очками команда дышит в спину «Галатасараю», и каждая победа на вес золота. В атаке клуб стабилен: 13 голов за последние 5 матчей, что даeт среднюю результативность в 2.60.
Юссеф Эн-Несири продолжает блистать – 27 мячей в 47 матчах, он лидер в нападении и основной голеадор. Победа 4:1 над «Истанбулом» в предыдущем туре показала атакующую мощь команды, но при этом «Фенербахче» пропускает в восьми матчах подряд, что создаeт проблемы даже в выигрышных встречах.
«Эюпспор»
После мощного старта сезона «Эюпспор» откровенно сдал. Сейчас у команды серия из четырeх поражений, при этом в этих играх пропущено 12 мячей. Оборона рассыпается под давлением, а организация игры в защите отсутствует.
Несмотря на плохие результаты, команда продолжает забивать – 7 голов за последние 5 игр, средняя результативность 1.40. Маме Тьям, автор 15 мячей, остаeтся самой яркой фигурой. Однако на фоне командной нестабильности его усилий недостаточно. Особенно тяжeлым был матч против «Касымпаши» – 0:3 дома, где «Эюпспор» выглядел беспомощно.
Факты о командах
«Фенербахче»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в 7 из 9 последних игр
- Пропускает в 8 матчах подряд
- Средняя результативность – 2.60 забитых и 1.40 пропущенных голов за игру
- Юссеф Эн-Несири – 27 голов в 47 матчах
«Эюпспор»
- Проигрывает 4 матча подряд
- Пропускает в каждом из последних 4 матчей
- Средняя результативность – 1.40 забитых и 2.40 пропущенных за игру
- Маме Тьям – 15 голов в 33 матчах
Прогноз на матч «Фенербахче» – «Эюпспор»
С учeтом текущей формы, атакующего стиля хозяев и слабой обороны гостей, логично ожидать доминирование «Фенербахче». Команда будет много атаковать, а оборона «Эюпспора» вряд ли выдержит такой темп. При этом и гости могут забить – у «Фенербахче» свои проблемы в защите.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Фенербахче»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Фенербахче» – коэффициент 6.20
- Индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 2.5 – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70