12 мая на стадионе «Юность» в Мозыре состоится центральный матч 8 тура чемпионата Беларуси, где «Славия-Мозырь» примет «МЛ Витебск». Обе команды демонстрируют достойный старт сезона: хозяева занимают 3 место и являются самой результативной командой турнира, тогда как гости лидируют в таблице и не проигрывают с начала чемпионата.

«Славия-Мозырь»

Команда Андрея Мраза начала сезон с впечатляющей серией – 14 очков после 7 туров и 14 забитых голов, лучший показатель в лиге. В нападении отлично действует Андрей Соловей, забивший 5 мячей в 7 играх. «Славия» забивает в каждом матче чемпионата, в среднем 1.60 гола за игру, что подчeркивает еe атакующую философию.

Однако оборона не безупречна: в трeх последних матчах команда пропускает, и за последние 5 игр в пассиве уже 5 голов. Матч против «Динамо Брест» (1:3) стал тревожным звонком: если «Славия» сталкивается с агрессивной и организованной игрой, защита не всегда справляется. Тем не менее, дома коллектив остаeтся опасным и по-прежнему способен взламывать даже лучшие защиты чемпионата.

«МЛ Витебск»

Подопечные Павла Кучинского уверенно держат первую строчку в турнирной таблице – 17 очков, 5 побед и ни одного поражения. При этом команда пропускает меньше всех в чемпионате – всего 3 гола в 5 последних матчах (0.60 в среднем за игру).

Главный голеадор – Денис Козловский, у которого 6 мячей за 12 встреч. «МЛ Витебск» не блещет результативностью (всего 5 голов за 5 последних туров), но действует хладнокровно и крайне дисциплинированно в обороне. Важно и то, что коллектив забивает в каждом матче, пусть и с минимальным счeтом, а серия без поражений уже достигла 7 игр.

Факты о командах

«Славия-Мозырь»

Забивает в 9 последних матчах

В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 3 последних матчах

«МЛ Витебск»

Не проигрывает в 7 матчах чемпионата

В среднем пропускает 0.60 гола за игру

В среднем забивает 1.00 гола за игру

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 2 0 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 0:2 Беларусь. Кубок, 1/8 финала Славия-Мозырь 0 : 2 МЛ Витебск

Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «МЛ Витебск»

Матч обещает быть максимально сбалансированным. «Славия» сильна на своeм поле, демонстрирует уверенную атаку, но уязвима в обороне. В то же время «МЛ Витебск» при своей прагматичной игре набрал форму, позволяющую удерживать результат даже в матчах против агрессивных соперников. Вероятнее всего, исход матча решит 1 гол, а обоюдная результативность возможна, учитывая атакующий стиль хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «МЛ Витебск».

Рекомендованные ставки: