10 мая на Stadion Karasay пройдет матч 8-го тура казахстанской Премьер-лиги, где «Кызыл-Жар» примет «Улытау». Обе команды настроены изменить свои позиции в таблице, но мотивация и текущая форма явно на стороне хозяев. «Кызыл-Жар» демонстрирует стабильные результаты, в то время как «Улытау» продолжает испытывать большие трудности в обороне и атаке.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» после 7 туров располагается на 9-й строчке с 8 очками и в последних турах демонстрирует приличную форму. Команда забивает в каждом из 5 последних матчей и постепенно набирает ход. Клубу удалось добыть две победы в последних трех турах, при этом Дарко Зорич (3 гола в 7 матчах) продолжает оставаться ключевым игроком в атаке. При этом стоит отметить, что «Кызыл-Жар» не отличается надежной защитой: команда пропускает в четырех матчах подряд, что создает напряженность в концовках встреч.

«Улытау»

«Улытау» переживает серьезный кризис: после 7 туров команда замыкает таблицу с 2 очками и не выигрывает с начала сезона. Серия из пяти поражений подряд, лишь один гол за последние пять матчей и катастрофическая оборона (12 пропущенных мячей за этот же период) демонстрируют слабую готовность к борьбе на выезде. Максим Чалкин остается единственным ярким пятном в составе (1 гол в 3 матчах), но этого явно недостаточно, чтобы изменить ситуацию.

Факты о командах:

«Кызыл-Жар»

Забивает в 5 последних матчах

В среднем: 1.60 гола за матч, 1.40 пропущенных (последние 5 игр)

Победа в 2 из 3 последних матчей

«Улытау»

Проигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 0.20 гола за матч, 2.40 пропущенных (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 1 2 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:1 Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Кызыл-Жар 2 : 1 Улытау

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Улытау»

Анализируя текущую форму обеих команд, можно смело утверждать, что «Кызыл-Жар» выглядит явным фаворитом. Домашняя статистика и стабильная атака против уязвимой защиты «Улытау» дают основания ожидать уверенную победу хозяев. Несмотря на то что «Кызыл-Жар» не блещет в защите, соперник редко создает моменты, и шансы гостей забить минимальны. Ожидаем, что «Кызыл-Жар» реализует свое преимущество и добьется победы с сухим счетом.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Кызыл-Жар».

Рекомендованные ставки: