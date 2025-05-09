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Прогноз на точный счет матча «Кызыл-Жар» – «Улытау»: Казахстан Премьер-лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:48
Кызыл-Жар - Улытау
10 мая 2025, суббота 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
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6.2
Точный счет 2:0 в пользу «Кызыл-Жар»
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10 мая на Stadion Karasay пройдет матч 8-го тура казахстанской Премьер-лиги, где «Кызыл-Жар» примет «Улытау». Обе команды настроены изменить свои позиции в таблице, но мотивация и текущая форма явно на стороне хозяев. «Кызыл-Жар» демонстрирует стабильные результаты, в то время как «Улытау» продолжает испытывать большие трудности в обороне и атаке.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» после 7 туров располагается на 9-й строчке с 8 очками и в последних турах демонстрирует приличную форму. Команда забивает в каждом из 5 последних матчей и постепенно набирает ход. Клубу удалось добыть две победы в последних трех турах, при этом Дарко Зорич (3 гола в 7 матчах) продолжает оставаться ключевым игроком в атаке. При этом стоит отметить, что «Кызыл-Жар» не отличается надежной защитой: команда пропускает в четырех матчах подряд, что создает напряженность в концовках встреч.

«Улытау»

«Улытау» переживает серьезный кризис: после 7 туров команда замыкает таблицу с 2 очками и не выигрывает с начала сезона. Серия из пяти поражений подряд, лишь один гол за последние пять матчей и катастрофическая оборона (12 пропущенных мячей за этот же период) демонстрируют слабую готовность к борьбе на выезде. Максим Чалкин остается единственным ярким пятном в составе (1 гол в 3 матчах), но этого явно недостаточно, чтобы изменить ситуацию.

Факты о командах:

«Кызыл-Жар»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.60 гола за матч, 1.40 пропущенных (последние 5 игр)
  • Победа в 2 из 3 последних матчей

«Улытау»

  • Проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.20 гола за матч, 2.40 пропущенных (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
2 : 1
10.05.2025
Улытау

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Улытау»

Анализируя текущую форму обеих команд, можно смело утверждать, что «Кызыл-Жар» выглядит явным фаворитом. Домашняя статистика и стабильная атака против уязвимой защиты «Улытау» дают основания ожидать уверенную победу хозяев. Несмотря на то что «Кызыл-Жар» не блещет в защите, соперник редко создает моменты, и шансы гостей забить минимальны. Ожидаем, что «Кызыл-Жар» реализует свое преимущество и добьется победы с сухим счетом.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Кызыл-Жар».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:0 в пользу «Кызыл-Жар» – коэффициент 6.20
  • Победа «Кызыл-Жар» с форой (-1.5) – коэффициент 2.15
  • «Кызыл-Жар» победит всухую – коэффициент 2.45

6.2
Точный счет 2:0 в пользу «Кызыл-Жар»
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Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Первая лига Улытау Кызыл-Жар
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