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Прогноз на точный счет матча «Сибирь» – «Динамо Владивосток»: Вторая лига А, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:30
Сибирь - Динамо Вл
10 мая 2025, суббота 11:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
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6.0
Точный счет 1:0 в пользу «Сибири»
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10 мая в рамках Второй лиги А на стадионе в Новосибирске встретятся «Сибирь» и «Динамо Владивосток». Обе команды решают турнирные задачи: «Сибирь» борется за лидерство, а «Динамо» старается закрепиться в верхней части таблицы. Матч обещает быть плотным и напряжeнным, так как обе команды демонстрируют стабильность и высокий уровень организованности.

«Сибирь»

Новосибирский коллектив занимает 2-е место с 22 очками после 11 матчей и показывает мощный результат на домашнем поле. Команда стабильно набирает очки: в последних 5 матчах – 3 победы, 2 поражения и впечатляющая разница мячей 8:3. Особенно выделяется игра в обороне – всего 0.60 пропущенных голов за матч за последние 5 встреч. В атаке ставка делается на коллективное взаимодействие, что позволяет поддерживать средний показатель 1.60 гола за игру. «Сибирь» уверенно чувствует себя дома, не проигрывая в 8 из 10 последних домашних игр, что подчеркивает силу команды на своем поле.

«Динамо Владивосток»

Гости расположились на 5-й позиции с 14 очками после 11 туров. «Динамо» демонстрирует неплохие результаты в выездных матчах: в 5 из 7 последних матчей команда не проигрывает. Однако атакующая линия работает с переменным успехом – всего 5 голов за последние 5 матчей. Зато защита стабильна, в среднем команда пропускает 1 гол за матч. «Динамо» не боится играть вторым номером и часто действует строго по результату, что позволяет держать оборону компактной и надежной.

Факты о командах:

«Сибирь»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома.
  • Средняя результативность: 1.60 гола за игру (последние 5 игр).
  • Среднее количество пропущенных: 0.60 гола за игру.
  • 3 победы в последних 5 турах.

«Динамо Владивосток»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей.
  • Средняя результативность: 1.00 гола за игру (последние 5 игр).
  • Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за игру.
  • 2 победы в последних 5 матчах.

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
4
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
1.25
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Сибирь
2 : 1
10.05.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Динамо Вл
0 : 1
22.03.2025
Сибирь
Россия. Кубок, 3 раунд
Динамо Вл
2 : 0
04.09.2024
Сибирь
Россия. Кубок, 1/128 финала
Динамо Вл
2 : 1
31.08.2022
Сибирь

Прогноз на матч «Сибирь» – «Динамо Владивосток»

Матч обещает быть напряжeнным и скорее всего низовым по результативности. «Сибирь» будет владеть инициативой, особенно с учетом сильной домашней формы и уверенной обороны. «Динамо Владивосток» постарается сыграть строго от обороны и искать шансы на контратаках. Учитывая показатели обеих команд и их текущую форму, логичным прогнозом видится минимальная победа хозяев поля.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Сибири».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:0 в пользу «Сибири» – коэффициент 6.00
  • Победа «Сибири» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • «Сибирь» победит всухую – коэффициент 2.70

6.0
Точный счет 1:0 в пользу «Сибири»
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Динамо Вл Сибирь
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