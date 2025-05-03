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Прогноз на точный счет матча «Елимай» – «Окжетпес»: Казахстан. Премьер-лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 12:46
Елимай - Окжетпес
04 мая 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
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6.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Елимай»
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4 мая на стадионе «Спартак» в Семее пройдет матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана, где местный «Елимай» примет «Окжетпес». Обе команды подходят к игре в разной форме: «Елимай» демонстрирует сильное начало сезона, выиграв три матча подряд и удерживая место в тройке лидеров, тогда как «Окжетпес» показывает более сдержанные результаты. Хозяева будут стремиться продолжить победную серию и сохранить ворота на замке, а гости попытаются навязать борьбу, полагаясь на компактность в обороне и быстрые выходы в атаку.

«Елимай»

«Елимай» продолжает впечатлять на старте сезона: 13 очков после 6 туров, 4 победы подряд и лишь один пропущенный мяч за последние 5 игр. Команда не пропускает уже 4 матча кряду, показывая надежность обороны. В атаке лидером остается Меме Фессу – 5 голов в 7 матчах. Средняя результативность «Елимай» за последние 5 встреч составляет 2.20 гола за игру. Подопечные уверенно контролируют ход матчей, умеют навязывать давление и эффективно используют моменты. Домашнее поле также придает уверенности.

«Окжетпес»

«Окжетпес» находится на 7-й строчке, набрав 8 очков. Команда показывает средние показатели: за 5 последних матчей – 1 победа, 3 ничьи и 1 поражение. «Окжетпес» забивает стабильно (1.00 гола за игру за последние 5 матчей), но также регулярно пропускает (в среднем 1.00 за игру). Лидером атаки выступает Даурен Жумат, забивший 3 гола в 7 матчах. Гостевые игры даются непросто, однако команда умеет играть вторым номером, делая ставку на контратаки и стандарты.

Факты о командах:

«Елимай»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Окжетпес»

  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Елимай
0 : 2
04.05.2025
Окжетпес

Прогноз на матч «Елимай» – «Окжетпес»

«Елимай» на своем поле выглядит уверенно: мощная атака, надежная оборона и форма лидеров позволяют рассчитывать на очередную победу. «Окжетпес» попытается сыграть строго в защите, но с учетом слабых показателей в гостях и нестабильности в обороне им будет сложно сдержать хозяев. Вероятен контроль «Елимай» и сухая победа.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Елимай».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Елимай» – коэффициент 6.50
  • Победа «Елимай» всухую – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал «Елимай» больше 1.5 – коэффициент 1.80

6.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Елимай»
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Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Елимай
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