4 мая на стадионе «Спартак» в Семее пройдет матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана, где местный «Елимай» примет «Окжетпес». Обе команды подходят к игре в разной форме: «Елимай» демонстрирует сильное начало сезона, выиграв три матча подряд и удерживая место в тройке лидеров, тогда как «Окжетпес» показывает более сдержанные результаты. Хозяева будут стремиться продолжить победную серию и сохранить ворота на замке, а гости попытаются навязать борьбу, полагаясь на компактность в обороне и быстрые выходы в атаку.
«Елимай»
«Елимай» продолжает впечатлять на старте сезона: 13 очков после 6 туров, 4 победы подряд и лишь один пропущенный мяч за последние 5 игр. Команда не пропускает уже 4 матча кряду, показывая надежность обороны. В атаке лидером остается Меме Фессу – 5 голов в 7 матчах. Средняя результативность «Елимай» за последние 5 встреч составляет 2.20 гола за игру. Подопечные уверенно контролируют ход матчей, умеют навязывать давление и эффективно используют моменты. Домашнее поле также придает уверенности.
«Окжетпес»
«Окжетпес» находится на 7-й строчке, набрав 8 очков. Команда показывает средние показатели: за 5 последних матчей – 1 победа, 3 ничьи и 1 поражение. «Окжетпес» забивает стабильно (1.00 гола за игру за последние 5 матчей), но также регулярно пропускает (в среднем 1.00 за игру). Лидером атаки выступает Даурен Жумат, забивший 3 гола в 7 матчах. Гостевые игры даются непросто, однако команда умеет играть вторым номером, делая ставку на контратаки и стандарты.
Факты о командах:
«Елимай»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в 7 последних матчах
- Не пропускает в 4 последних матчах
- В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
«Окжетпес»
- Пропускает в 8 из 10 последних матчей
- Забивает в 3 последних матчах
- В среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Елимай» – «Окжетпес»
«Елимай» на своем поле выглядит уверенно: мощная атака, надежная оборона и форма лидеров позволяют рассчитывать на очередную победу. «Окжетпес» попытается сыграть строго в защите, но с учетом слабых показателей в гостях и нестабильности в обороне им будет сложно сдержать хозяев. Вероятен контроль «Елимай» и сухая победа.
Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Елимай».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Елимай» – коэффициент 6.50
- Победа «Елимай» всухую – коэффициент 2.40
- Индивидуальный тотал «Елимай» больше 1.5 – коэффициент 1.80