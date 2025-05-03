4 мая на стадионе «Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu» состоится важный матч 34-го тура турецкой Суперлиги, где «Самсунспор» примет «Еюпспор». Обе команды находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за место в еврокубках. «Самсунспор» занимает третью строчку, а «Еюпспор» – пятую. Каждая из команд имеет сильные и слабые стороны: «Самсунспор» умеет навязывать борьбу, но нестабилен в обороне, тогда как «Еюпспор» компенсирует ошибки мощной атакой. Игра обещает быть напряжeнной и результативной.

«Самсунспор»

«Самсунспор» проводит сильный сезон, хотя последние матчи не были простыми. Команда выиграла лишь один из пяти последних матчей, уступив «Галатасараю» (0:2) и «Антальяспору» (1:2), но обыграв «Бодрум» (2:1). За последние пять игр «Самсунспор» забил 3 гола (в среднем 0.60 за игру) и пропустил 8 (1.60 за игру). Проблемы обороны заметны: команда пропускает в 5 матчах подряд. Лидером атаки остаeтся Сонер Айдогду с 8 мячами за сезон. Домашняя поддержка – фактор, на который команда делает ставку, хотя результаты на родном стадионе в последних турах оставляют желать лучшего.

«Еюпспор»

«Еюпспор» идeт пятым и сохраняет шансы на топ-4. Команда показывает яркий атакующий футбол: за последние 5 матчей забила 9 голов (1.80 в среднем за игру), хотя пропустила столько же – 9 мячей (1.80 за игру). Разгром от «Галатасарая» (1:5) стал тревожным звонком, но команда быстро реабилитировалась победами над «Ризеспором» (1:0) и «Адана Демирспором» (6:0). Лидер нападения Маме Тьям забил 15 голов и остаeтся главным оружием. Команда активно использует фланги, но оставляет зоны за спинами защитников, что соперники нередко используют.

Факты о командах:

«Самсунспор»

Не проигрывает в 9 из 10 последних матчей против «Еюпспора»

Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Еюпспора»

Пропускает в 5 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«Еюпспор»

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в 1.80 гола за игру за последние 5 матчей

Забивает в 6 последних матчах против «Самсунспора»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 3 Забитых мячей 3 1.5 В среднем за матч 1.5 3:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Турция. Суперлига, 34 тур Самсунспор 3 : 0 Эюпспор Турция. Суперлига, 15 тур Эюпспор 3 : 0 Самсунспор

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Еюпспор»

Матч обещает быть упорным: «Самсунспор» сильнее дома, но испытывает трудности в обороне, а «Еюпспор» нестабилен в защите, компенсируя это атакой. Оба коллектива регулярно забивают и пропускают, что говорит в пользу результативной игры. «Еюпспор» выглядит чуть острее в атаке, но «Самсунспор» играет при своих болельщиках и мотивирован завершить сезон на пьедестале. Ожидаю, что решающим фактором станет индивидуальное мастерство нападающих. Матч, скорее всего, завершится с преимуществом хозяев в один мяч.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Самсунспор».

Рекомендованные ставки: