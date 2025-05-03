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Прогноз на точный счет матча «Самсунспор» – «Еюпспор»: Турция. Высшая лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 11:01
Самсунспор - Эюпспор
04 мая 2025, воскресенье 16:00 | Турция. Суперлига, 34 тур
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6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Самсунспора»
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4 мая на стадионе «Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu» состоится важный матч 34-го тура турецкой Суперлиги, где «Самсунспор» примет «Еюпспор». Обе команды находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за место в еврокубках. «Самсунспор» занимает третью строчку, а «Еюпспор» – пятую. Каждая из команд имеет сильные и слабые стороны: «Самсунспор» умеет навязывать борьбу, но нестабилен в обороне, тогда как «Еюпспор» компенсирует ошибки мощной атакой. Игра обещает быть напряжeнной и результативной.

«Самсунспор»

«Самсунспор» проводит сильный сезон, хотя последние матчи не были простыми. Команда выиграла лишь один из пяти последних матчей, уступив «Галатасараю» (0:2) и «Антальяспору» (1:2), но обыграв «Бодрум» (2:1). За последние пять игр «Самсунспор» забил 3 гола (в среднем 0.60 за игру) и пропустил 8 (1.60 за игру). Проблемы обороны заметны: команда пропускает в 5 матчах подряд. Лидером атаки остаeтся Сонер Айдогду с 8 мячами за сезон. Домашняя поддержка – фактор, на который команда делает ставку, хотя результаты на родном стадионе в последних турах оставляют желать лучшего.

«Еюпспор»

«Еюпспор» идeт пятым и сохраняет шансы на топ-4. Команда показывает яркий атакующий футбол: за последние 5 матчей забила 9 голов (1.80 в среднем за игру), хотя пропустила столько же – 9 мячей (1.80 за игру). Разгром от «Галатасарая» (1:5) стал тревожным звонком, но команда быстро реабилитировалась победами над «Ризеспором» (1:0) и «Адана Демирспором» (6:0). Лидер нападения Маме Тьям забил 15 голов и остаeтся главным оружием. Команда активно использует фланги, но оставляет зоны за спинами защитников, что соперники нередко используют.

Факты о командах:

«Самсунспор»

  • Не проигрывает в 9 из 10 последних матчей против «Еюпспора»
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Еюпспора»
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«Еюпспор»

  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в 1.80 гола за игру за последние 5 матчей
  • Забивает в 6 последних матчах против «Самсунспора»
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Турция. Суперлига, 34 тур
Самсунспор
3 : 0
04.05.2025
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Турция. Суперлига, 15 тур
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08.12.2024
Самсунспор

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Еюпспор»

Матч обещает быть упорным: «Самсунспор» сильнее дома, но испытывает трудности в обороне, а «Еюпспор» нестабилен в защите, компенсируя это атакой. Оба коллектива регулярно забивают и пропускают, что говорит в пользу результативной игры. «Еюпспор» выглядит чуть острее в атаке, но «Самсунспор» играет при своих болельщиках и мотивирован завершить сезон на пьедестале. Ожидаю, что решающим фактором станет индивидуальное мастерство нападающих. Матч, скорее всего, завершится с преимуществом хозяев в один мяч.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Самсунспор».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Самсунспора» – коэффициент 6.00
  • Победа «Самсунспор» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Самсунспора»
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Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Эюпспор Самсунспор
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