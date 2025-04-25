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«Окжетпес» – «Женис»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

25 апреля 2025 15:45
Окжетпес - Женис
26 апр. 2025, суббота 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
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2.1
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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26 апреля 2025 года в рамках 6-го тура Казахстанской Премьер-лиги на стадионе Окжетпес пройдет встреча между одноименными командами – Окжетпес и Женис. Обе команды показывают смешанные результаты на старте сезона и будут бороться за важные очки.

«Окжетпес»

Команда Окжетпес начала сезон достаточно уверенно, несмотря на некоторые проблемы с результативностью. После 5 туров у команды 7 очков, и она занимает 7-е место в таблице. Окжетпес забивает в среднем 1.2 гола за игру, что говорит о среднем уровне атакующих действий. Однако команда пропускает в среднем 1 гол за матч, что свидетельствует о проблемах в обороне.

Лучший бомбардир Окжетпеса – Даурен Жумат, который забил 2 гола в 6 матчах. В последних играх команда была активна в атаке, но столкнулась с трудностями при противостоянии сильным соперникам, таким как Тобол и Улытау.

Необходимо отметить, что Окжетпес стабильно забивает в домашних матчах и на своем поле имеет хорошие шансы на победу.

«Женис»

Женис также не слишком удачно начал сезон, набрав всего 4 очка после 5 туров и расположившись на 10-м месте. Команда страдает от недостаточной результативности, забив всего 2 гола в последних 5 играх. Однако стоит отметить, что Женис отличается крепкой обороной, пропустив всего 2 гола за последние 5 матчей. Это делает их неудобным соперником для многих команд, однако атакующие проблемы сказываются на их общем положении в турнирной таблице.

Лидер команды, Матия Ром, не так продуктивен в атаке, забив лишь 1 гол в 6 матчах. В последние игры команда не может одержать победу, что сказывается на ее моральном состоянии. Однако Женис не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что может говорить о довольно устойчивой игре, особенно в обороне.

Факты о командах

«Окжетпес»

  • 7 очков после 5 матчей, 7-е место в таблице.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1 гол за матч.
  • Забивает в 3 последних матчах против Жениса.

«Женис»

  • 4 очка после 5 матчей, 10-е место в таблице.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 0.4 гола за матч.
  • Проблемы с атакой, однако надежная оборона.

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Женис»

Матч обещает быть интересным и достаточно сбалансированным. Окжетпес продемонстрировал стабильную игру на домашнем стадионе, забивая и создавая угрозы, но их слабая оборона позволяет противникам оставаться в игре. В то же время Женис, несмотря на слабую атаку, стабильно защищается, что делает матч с ними трудным для любых команд.

С учетом текущей формы обеих команд, а также того, что Окжетпес является фаворитом на своем поле, прогнозируется, что Окжетпес сможет одержать победу, однако маловероятно, что матч завершится без забитых голов с обеих сторон. Поэтому рекомендуется ставка на победу Окжетпеса и то, что обе команды забьют.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Окжетпес» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Окжетпес» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

2.1
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Женис Окжетпес
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