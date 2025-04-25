26 апреля на стадионе Bodrum İlçe Stadı состоится матч 33-го тура Турции Суперлиги, в котором Бодрум примет Самсунспор. Обе команды имеют свои проблемы в атаке и защите, что обещает быть интересным с точки зрения тактического противостояния.

«Бодрум»

После 31 тура Бодрум располагается на 16 месте с 34 очками. Команда переживает сложный период, проиграв два последних матча в Суперлиге. В последних играх Бодрум продолжает показывать среднюю результативность в атаке, забив 5 голов в последних 5 играх, но также не может похвастаться хорошей защитой, пропустив 9 мячей. Джордже Пушкаш с 11 голами продолжает быть лучшим бомбардиром команды. Несмотря на серию неудач, Бодрум старается показывать достойную игру дома, не проигрывая в 5 из 7 последних домашних матчей.

Бодрум будет бороться за три очка в этом матче, так как каждое очко важно в борьбе за выживание в Суперлиге. С их атакующей мощью и боевым настроем в родных стенах они могут быть опасны для любого соперника.

«Самсунспор»

После 31 туров Самсунспор набирает 51 очко и занимает 3 место в турнирной таблице. Однако их форма оставляет желать лучшего: команда не выигрывает в 4 последних матчах, пропустив в 3 из них. В последних 5 играх они забили всего 1 гол, что отражает их проблемы в атаке, особенно в последних играх, где они забивали всего один раз. Проблемы в атаке у Самсунспора продолжаются, и это может стать проблемой в предстоящем матче.

Тем не менее, несмотря на слабую результативность, Самсунспор остается одной из самых стабильных команд в обороне, пропуская в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах. Также стоит отметить, что Самсунспор обладает хорошей статистикой в выездных играх, не проигрывая в 6 из последних 8 матчей против Бодрума в гостях.

Факты о командах

«Бодрум»

16-е место с 34 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за игру, пропускает 1.80.

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

Лучший бомбардир: Джордже Пушкаш (11 голов).

«Самсунспор»

3-е место с 51 очком.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за игру, пропускает 1.40.

Не выигрывает в 4 последних матчах.

Лучший бомбардир: Сонер Айдогду (8 голов).

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 4 0 В среднем за матч 4 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Турция. Суперлига, 14 тур Самсунспор 4 : 0 Бодрум

Прогноз на матч «Бодрум» – «Самсунспор»

Ожидается, что матч будет крайне напряженным, с явным акцентом на оборону. Самсунспор будет пытаться сохранить свои позиции в верхней части таблицы, но проблемы в атаке могут ограничить их возможности. В то время как Бодрум, борясь за выживание, проявит себя с максимальной мотивацией, что может помочь им добыть важные очки.

Учитывая текущую форму команд и атакующие проблемы Самсунспора, а также стабильность Бодрума на домашнем стадионе, можно ожидать, что встреча закончится ничьей или с минимальной победой одной из команд.

Рекомендации для ставок