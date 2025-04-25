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«Бодрум» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

25 апреля 2025 14:13
Бодрум - Самсунспор
26 апр. 2025, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 33 тур
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3.3
Ничья – коэффициент 3.30
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26 апреля на стадионе Bodrum İlçe Stadı состоится матч 33-го тура Турции Суперлиги, в котором Бодрум примет Самсунспор. Обе команды имеют свои проблемы в атаке и защите, что обещает быть интересным с точки зрения тактического противостояния.

«Бодрум»

После 31 тура Бодрум располагается на 16 месте с 34 очками. Команда переживает сложный период, проиграв два последних матча в Суперлиге. В последних играх Бодрум продолжает показывать среднюю результативность в атаке, забив 5 голов в последних 5 играх, но также не может похвастаться хорошей защитой, пропустив 9 мячей. Джордже Пушкаш с 11 голами продолжает быть лучшим бомбардиром команды. Несмотря на серию неудач, Бодрум старается показывать достойную игру дома, не проигрывая в 5 из 7 последних домашних матчей.

Бодрум будет бороться за три очка в этом матче, так как каждое очко важно в борьбе за выживание в Суперлиге. С их атакующей мощью и боевым настроем в родных стенах они могут быть опасны для любого соперника.

«Самсунспор»

После 31 туров Самсунспор набирает 51 очко и занимает 3 место в турнирной таблице. Однако их форма оставляет желать лучшего: команда не выигрывает в 4 последних матчах, пропустив в 3 из них. В последних 5 играх они забили всего 1 гол, что отражает их проблемы в атаке, особенно в последних играх, где они забивали всего один раз. Проблемы в атаке у Самсунспора продолжаются, и это может стать проблемой в предстоящем матче.

Тем не менее, несмотря на слабую результативность, Самсунспор остается одной из самых стабильных команд в обороне, пропуская в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах. Также стоит отметить, что Самсунспор обладает хорошей статистикой в выездных играх, не проигрывая в 6 из последних 8 матчей против Бодрума в гостях.

Факты о командах

«Бодрум»

  • 16-е место с 34 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за игру, пропускает 1.80.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.
  • Лучший бомбардир: Джордже Пушкаш (11 голов).

«Самсунспор»

  • 3-е место с 51 очком.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за игру, пропускает 1.40.
  • Не выигрывает в 4 последних матчах.
  • Лучший бомбардир: Сонер Айдогду (8 голов).

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
4
0
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Турция. Суперлига, 14 тур
Самсунспор
4 : 0
30.11.2024
Бодрум

Прогноз на матч «Бодрум» – «Самсунспор»

Ожидается, что матч будет крайне напряженным, с явным акцентом на оборону. Самсунспор будет пытаться сохранить свои позиции в верхней части таблицы, но проблемы в атаке могут ограничить их возможности. В то время как Бодрум, борясь за выживание, проявит себя с максимальной мотивацией, что может помочь им добыть важные очки.

Учитывая текущую форму команд и атакующие проблемы Самсунспора, а также стабильность Бодрума на домашнем стадионе, можно ожидать, что встреча закончится ничьей или с минимальной победой одной из команд.

Рекомендации для ставок

  • Ничья – коэффициент 3.30
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Победа «Бодрума» – коэффициент 2.50

3.3
Ничья – коэффициент 3.30
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Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Самсунспор Бодрум
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