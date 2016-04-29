Волк, Тигр или Кот станет талисманом ЧМ-2018

В финальный этап конкурса по разработке талисмана чемпионата мира по футболу 2018 вышли Волк, Тигр и Кот. Об этом было объявлено на церемонии награждения студентов, выигравших второй тур конкурса по созданию талисманов мундиаля-2018.

Напомним, по итогам первого этапа были выбраны 10 вариантов талисмана. Среди них были также богатырь, дальневосточный леопард, Жар-птица, инопланетянин, космонавт, медведь и робот.

Три работы-финалиста были выбраны членами специального жюри, в которое вошли вратарь российской сборной, посол ЧМ-2018 Игорь Акинфеев, режиссер Федор Бондарчук, актриса Виктория Толстоганова, телеведущая Оксана Федорова, продюсер Виктор Дробыш, певица Полина Гагарина, участники театрального «Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хаит, дизайнер Игорь Гурович и председатель совета директоров АО «Государственные спортивные лотереи» Армен Саркисян.

Три финальные работы будут обработаны профессиональными аниматорами с участием самих авторов, и осенью выставлены на всероссийское голосование, которое и выявит победителя. Планируется, что на голосование варианты талисмана будут выставлены уже с определенными именами. Окончательный вариант должен быть утвержден Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) в октябре 2016 года.

На победу в конкурсе претендуют студентка Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Софья Подлесных (Кот), студентка кафедры графического дизайна Томского государственного университета Екатерина Бочарова (Волк), и студентка Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Валерия Табуренко (Тигр).