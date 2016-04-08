Верность, надежность, любовь. Игорю Акинфееву – 30!

8 апреля исполнилось 30 лет голкиперу ЦСКА и сборной России Игорю Акинфееву. Блог «Пенальти» посвящает текст юбиляру, вспоминая все самое важное и интересное в его карьере.

2003 год. 29 марта. Кубок РФПЛ. Санкт-Петербург. «Зенит» – ЦСКА. В воротах гостей после перерыва появляется никому доколе неизвестный Игорь Акинфеев, которому на тот момент было шестнадцать.

Знаете, 16 – возраст вполне приличный для дебюта. Трудно вспомнить что-либо подобное в Европе. Но в стане армейцев решили рискнуть. И не прогадали! Уже в конце мая, будучи теперь 17-летним подростком, Игорь попал в стартовый состав на матч против «Крыльев Советов» в рамках чемпионата страны. Ту игру Акинфеев отстоял «на ноль», а его команда выиграла со счетом 2:0. Это, конечно, важно. Но более приятен тот факт, что молодой кипер отразил (!) пенальти от Андрея Каряки. Лучше дебюта не придумаешь!

С этого момента и начался крестовой поход Игоря Акинфеева в, действительно, большой футбол. Этим же моментом он закрыл на несколько лет дорогу Вениамину Мандрыкину – тогдашнему №1 армейцев.

Но спросите себя: что такое 16-17 лет? Каково это, будучи школьником или даже абитуриентом, занять место в воротах одного из лидера российского футбола? Другие, я уверен, о таком даже и не мечтают. Как правило, в таком возрасте все сидят за партой, решают задачи, готовятся к экзаменам, думают о том, куда и на кого поступить. Но только не Игорь! Его талант и уверенная игра как раз и предрешили будущее. Причем, на несколько лет вперед.

Это такое будущее, которое трудно было себе представить. Даже в самом кошмарном сне! Смотрите сами: в том же 17-летнем возрасте Акинфеев дебютирует в Лиге Чемпионов, а также выиграет свое первое золото с ЦСКА; ну а через год он становится самым юным голкипером в истории нашей сборной. И это еще не весь послужной список! В 19 лет Игорь становится триумфатором Кубка УЕФА (в том турнире Игорь провел 5 сухих матчей), а уже затем оформляет и «золотой» хет-трик. Кстати, после этого он уже стал завсегдатым первым номером сборной, проделав путь еще от третьего вратаря (Евро-2004 в Португалии). В 22 – бронза чемпионата Европы – высшее пока что достижение на уровне сборной. Конечно, не забываем и о тех триумфах, которые были до всего этого.

Несомненно, в жизни любого спортсмена бывают переломные моменты. Для Игоря все могло завершится в 2007-ом, когда в Ростове-на-Дону он повредил крестообразные связки. Причем, произошло все это в начале того сезона. Понятно, что сборной пришлось завоевывать путевки на потом уже «бронзовое» Евро без него. Но уже тогда было понятно всем: без Акинфеева будет тяжело. Так оно, по сути, и было. Но, слава Богу, все обошлось – Игорь поправился. Да так, что никто не вспомнил о его травме. Как стоял, так и стоит!

Однако, через четыре года снова то же колено. Злополучная травма могла оставить Игоря за бортом Евро-2012. Ирония судьбы какая-то... Но в Польшу и на Украину он поехал. Правда, вторым вратарем. Это было, своего рода, психологическим ударом. В частности, для самого Акинфеева. Трудно было представить сборную без него, так и наоборот – Игоря без сборной.

Но после того неудачного Евро, мы спустя двенадцать лет попали на бразильский мундиаль 2014-го. Игорь, понятное дело, был бесспорным номером один. Более того, тот год был удачным – ЦСКА во второй раз подряд стал чемпионом России, что добавлял положительный настрой. Но... С этого все и началось. Вернее, началась. Началась беспощадная критика со стороны СМИ за тот пропущенный (вполне безобидный) гол от корейцев. Это был настоящий удар по психологии – ведь за ту ничью спустили всех собак на него. Что делать? Как быть дальше? Наверняка Игорь задавал себе эти вопросы после той «бомбы», которую как не иначе можно назвать «оплеухой».

Будучи мужественным, Игорь с достоинством выдержал это испытание. В дальнейшем, в матчах с Бельгией и Алжиром его сэйвы становились во многом решающими. Не будь их, и наша сборная могла собирать вещи еще до финального свистка в матче с африканцами.

Но, к сожалению, Игорь все чаще ассоциируется с антирекордом в Лиге Чемпионов, который, увы, пока не завершился. Отчасти сказать – это не его вина, а защитников, которые позволяют сопернику делать все что угодно. Да, можно взять химкинский поединок против «Вольфсбурга», где Игорь действовал не лучшим образом. Но постойте – разве только у одного Акинфеева случается такое?

Есть такая известная всеми фраза: людям свойственно ошибаться. А что, Великий Яшин, никогда не ошибался? Ошибался! А Буффон? А Нойер? А Касильяс? Ошибаются все! Однако, ярлыки почему-то незаслуженно вешают только на Игоря. Странно, не правда ли? Ну да ладно – не будем о печальном.

Подумайте – за что я люблю Акинфеева, кроме надежной игры? Правильно, за верность и любовь к родным красно-синим цветам. Это – не просто слова! Игорь уже тринадцатый год (от изумления хватаюсь за голову!) как стоит в воротах ЦСКА, а он внешне все такой же молодой и игривый, дерзкий и невозмутимый, яркий и надежный! Боже мой, тринадцать лет?! Не будь я любителем футбола, никогда бы не подумал, что: 1) ему тридцать; 2) он уже вот столько (13 лет) защищает ворота своего родного клуба!

Акинфеев – это история. Акинфеев – это символ. Акинфеев – это и есть весь сегодняшний ЦСКА! Думается мне, Валерий Георгиевич поступил правильно, назначив Игоря капитаном команды. Кому, как ни воспитаннику, носить это звание?!

Я вот написал: история, символ. Скажу больше: Акинфеев – это легенда! Игорь – это пример для подражания; это пример верности своему, можно сказать, дому. Акинфеев – это наш Буффон, наш Джеррард, наш Мальдини, наш Тотти в конце концов. Перечислять можно бесконечно, но их объединяет одно: все они – большие патриоты своих клубов. Наш именинник таковым и является для ЦСКА. Без него клуб немыслим совсем, так и наоборот.

Как никак, а Акинфеев – один из тех, кто ковал славу ЦСКА в новом тысячелетии, выигрывая не только на внутренней, но и на еврокубковой арене. Думаю, ему нужно простить все – простить те выпады, косяки. В конце концов, этот чертовый лигочемпионовский антирекорд! И сказать большое, человеческое спасибо за то, что сделал для нашего родного футбола. И для клуба, в частности.

Спасибо Вам, Игорь Владимирович! Будьте здоровы!