Event horizon РФПЛ. Динамо и отскок.

После 20-го тура Чемпионата России «Динамо» имеет в своём активе 21 очко, что всего лишь на 3 балла выше, чем стыковая зона. А кого на той игре не было, но очень нужен был?

Думаю, многим это знакомо: последний удар в матче, который может решить судьбу поединка, Вы направляете в перекладину. такие эмоции испытал и Денисов. Однако сегодняшнего палача московского «Динамо» мы тоже упомянём, но кратко: отбор, удар, гол – 67 минута, Магомед Митришев забивает победный мяч, поднимая «Терек» в борьбу как минимум за еврокубки.

После такого провального матча нельзя сказать, что у «Динамо» хорошая трансферная политика. Почему? А вот и причины.

Юрий Жирков (2013 – 2016)

Стоит сказать – Ещенко откровенно недоработал на своей позиции. Юрий мог вполне себе заставить дрожать грозненскую оборону. Также достаточно сказать, что Юрий мало того что отдал голевую передачу на Халка в матче Зенита с Бенфикой, он ещё и попал в «сборную недели». Работоспособность у Жиркова высокая везде: как в атаке, так и в обороне. Так что, можно сделать вывод – продажа этого защитника – большая потеря для московского клуба.

Отвлекаясь, надо признать: все же Ещенко может побороться за место в сборной (хотя вызов уже был сделан).

Александр Кокорин (2013 – 2016)

Сейчас трудно сказать, большая ли это потеря для «Динамо», но наверняка скажу одно – Бечирай не проявил себя в сегодняшнем матче. Одно выдвижение к воротам. Хотя, скажем, что не все на его совести – большую часть времени он провел вообще без мяча. Чего бы не было с Кокориным – игрок был капитаном московской команды, ныне атакующий универсал, способный сыграть как в центре, так и на фланге. Да, в Зените ещё себя не показал, однако, его ещё только купили. Время покажет, какой из клубов получил от него большую выгоду, а пока скажем только одно – Кокорин смог помочь «Динамо» как минимум не проиграть.

Здесь ещё можно было поговорить о Юсупове и Погребняке, но не стоит – у Юсупова в данный момент небольшие проблемы в «Зените», ну а Погребняк заболел, как то ни странно.

Будем надеяться, что «Динамо» не вылетит, иначе Лев Иванович Яшин такого стыда уже больше не выдержит (про вращения в гробу шутить не будем).