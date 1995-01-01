Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Бомбалейла Все блоги -

    Невероятное спасение в немецкой лиге! Команда «горела» 0:5, но сумела сотворить сенсацию

    29 августа, 13:40
    Матч, в котором случился пента-трик.

    Нечасто появляется возможность рассказать о матче седьмой немецкой лиги. Но встреча между командами «Виктория Мемлинген» и «Вюрцбург-2» привлекла внимание футбольной общественности, причем не только в Германии. Поначалу «Виктория» не оправдывала свое название, уступая к тридцатой минуте со счетом 0:5. Принято считать, что такое отставание отыграть почти нереально. Впрочем, парни в зелeных футболках внезапно поверили в свои силы, приободрились и... начали забивать.

    Игроки из «Вюрцбурга-2» не ожидали от соперников такой прыти. Команда «посыпалась», пропустив сразу семь голов. В итоге коллектив из славного баварского городка Мемлинген победил со счетом 7:6. Особенно в атаке преуспел игрок «Виктории» Филипп Майер, оформивший пента-трик. Кажется, главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсману стоит присмотреться к этому бомбардиру.

    Кто-то из болельщиков может предположить, что это был типичный «договорняк». Все-таки нечасто в футболе случаются столь стремительные камбэки. Впрочем, никаких данных о договорном характере встречи в немецкой прессе не появилось. А это значит, что мы можем просто порадоваться за футболистов «Виктории», которые показали всем настоящую волю к победе.

    Фото: Global look press

    Рейтинг: 3.7 Голосов: 9
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1724929080
    седьмая немецкая лига- это на две лиги ниже дворовой?
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1724944703
    ИГРАЮТ ЛУЧШЕ ЧЕМ РПЛ
    Ответить
    AtticusFinch
    1724945137
    Проверьте ставки странные - и сразу всё поймете
    Ответить
    НедраЧили
    1725001861
    Посмотрел голы) ну такой бред)) Защитники синих просто отходят от мяча ))) Типа - на, забивай! смешно такое даже обсуждать
    Ответить
    Cleaner
    1725037187
    СЕДЬМАЯ немецкая лига!!!!!!!!!!! Вот когда в России будет хотя бы пятая, тогда основные наши команды может быть начнут что то показывать в Европе. Блаблабла про отстранение оставьте при себе, это все временное...
    Ответить
    Enter2006
    1725277615
    Седьмая? Вполне сносное поле, ребята экипированы, всё очень симпатично, играют неплохо. Как будто нашу вторую посмотрел...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+