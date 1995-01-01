Невероятное спасение в немецкой лиге! Команда «горела» 0:5, но сумела сотворить сенсацию

Матч, в котором случился пента-трик.

Нечасто появляется возможность рассказать о матче седьмой немецкой лиги. Но встреча между командами «Виктория Мемлинген» и «Вюрцбург-2» привлекла внимание футбольной общественности, причем не только в Германии. Поначалу «Виктория» не оправдывала свое название, уступая к тридцатой минуте со счетом 0:5. Принято считать, что такое отставание отыграть почти нереально. Впрочем, парни в зелeных футболках внезапно поверили в свои силы, приободрились и... начали забивать.

Игроки из «Вюрцбурга-2» не ожидали от соперников такой прыти. Команда «посыпалась», пропустив сразу семь голов. В итоге коллектив из славного баварского городка Мемлинген победил со счетом 7:6. Особенно в атаке преуспел игрок «Виктории» Филипп Майер, оформивший пента-трик. Кажется, главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсману стоит присмотреться к этому бомбардиру.

Кто-то из болельщиков может предположить, что это был типичный «договорняк». Все-таки нечасто в футболе случаются столь стремительные камбэки. Впрочем, никаких данных о договорном характере встречи в немецкой прессе не появилось. А это значит, что мы можем просто порадоваться за футболистов «Виктории», которые показали всем настоящую волю к победе.

Фото: Global look press