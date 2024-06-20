Лучшему нападающему мира предложили перейти в клуб седьмой немецкой лиги – условия удивили всех!

Интересный вариант для Гарри Кейна.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн сейчас находится в расположении своей национальной команды. Англичане стараются доказать, что их не зря называют главными фаворитами Евро-2024. Игра этой сборной пока не впечатляет, но с выходом из группы проблем у парней быть не должно. Они набрали 4 очка в двух матчах групповой стадии – обыграли сербов и разошлись миром с датчанами. Впереди у Англии матч против сборной Словении.

Незадолго до этой игры лидер сборной Гарри Кейн едва не сменил клубную прописку. Форвард пришел на пресс-конференцию, даже не подозревая, что один из журналистов – немец Йонас Грайнер – подготовил для него пропуск в новую футбольную реальность. Репортер передал Кейну бумагу и предложил англичанину оставить на ней свой росчерк. Оказалось, что в руки Гарри попал... контракт с клубом седьмой немецкой лиги. Всего одна подпись – и звездный форвард «Баварии» оказался бы в команде «Лауша/Нойхаус». Базируется этот клуб в Нижней Саксонии. Такой трансфер потребовал бы от Кейна всерьез умерить финансовые аппетиты. В контракте был прописан месячный оклад – полторы тысячи евро. Также англичанину обещали безлимитные напитки в любом местном баре и неограниченный доступ к жареным тюрингенским колбаскам. И главный плюс – тренерский штаб «Лауша/Нойхаус» выразил готовность в любой момент отпустить игрока в сборную Англии.

Кейн (удивительное дело!) решил бумагу не подписывать, но обещал обсудить ситуацию с агентом. Зато форвард оставил автограф на майке своего несостоявшегося клуба. Джерси с двадцатым номером и росчерком Гарри панируют продать на аукционе. Вырученные деньги отправят на благотворительность, пишет Bild.

Боссы «Баварии» могут быть спокойны – лучший бомбардир прошедшего клубного сезона остается в Мюнхене.

Фото: Sportbild.bild.de, Arne Dedert / Global look press