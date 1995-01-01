ФУТБОЛ ЭТО ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА СО МНОЙ

По поводу "электронного паспорта" для болельщиков

Периодически в Петербурге наблюдаю постеры с призывом оформлять электронный паспорт болельщика. Про себя молгу сказать, что не оформлял этот паспорт, не собираюсь этого делать. На мой взгляд, вовсе не фанатском движении надо искать проблемы российского футбола, когда в РФС играют договорняки, сборная изолирована от международных встреч. Тем более, что, когда была эскалация ковидной эпидемии, то можно было убедиться в уровне возможностей цифрового контроля над обществом. Вообще, оцифровывание человека, замена человеческой личности цифровым кодом это то, к чему стремятся международные банкиры и бильдельбергеры. В антиутопии Олдоса Хаксли «Дивный новый мир», как и в других антиутопиях, как раз речь и идeт о цифровом антигуманном тоталитарном строе. К слову, автор этих строк не делал прививку, так как считаю главными факторами для укрепления иммунитета спорт, зож и моржевание, обливание холодной водой. При этом высказывания бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена показывают возможности осуществления слежки спецслужбами с использованием социальных сетей и гаджетов с помощью метаданных.

В конечном итоге речь идeт у «хозяев доллара» про трансформацию изначально свободной человеечской личности в обитателя всемирного электронно-цифрового концлагеря, в по сути биоробота, с вживлeнным в мозг микрочипом, которому позволяется и рекомендуется диктовать действия тайным силам, банкирам и псевдоэлите с помощью суперкомпьютеров. Всe как у Оруэлла в романе «1984».

Собрал мнения представителей фанатского движения по этому вопросу на сайте Sports.ru.

«Зенит»: «Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID.

Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию».

«Спартак»: «Мы едины в своей позиции – мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID. Заявляем о своeм решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков.

Система не остановится – избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от «неугодных», еe механизм безжалостно запустится в новом направлении. Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.

Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!»

«Локомотив»: «Мы отказываемся принимать участие в данном узаконенном оскорблении всех любителей спорта и футбола в частности и принимаем решение отказаться от оформления данного документа для посещения матчей любимого клуба.

Пока такая возможность есть, мы продолжим приходить и протестовать против введения Fan ID в рамках закона. Мы заявляем, что бойкотируем все игры, на которые потребуется оформлять этот документ. А до этого момента призываем всех болельщиков «Локомотива» приходить и высказываться о нововведении и яростно поддерживать наш клуб».

«Рубин»: Мы, активные фанаты казанского «Рубина», приняли однозначное и единогласное решение выразить протест абсурдной инициативе чиновников и отказываемся от оформления Fan ID (паспорта болельщика), а следовательно, и посещения любых спортивных мероприятий, для которых потребуется предоставление данной бумажки.

Являясь хранителями ценностей традиционной фанатской культуры, мы считаем недопустимым идти на поводу у людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть «забанен» на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу.

Мы не единожды сталкивались с беспределом во всех его проявлениях за долгие годы существования движа. Fan ID призван не обеспечить безопасность зрителей, а упростить людям в погонах депортацию «неправильных» болельщиков за пределы стадионов России – никаких иллюзий на этот счeт у нас нет».

«Сочи»: «Активными фанатами «Сочи» было принято единогласное решение о выражении протеста, направленного против очередного ярлыка. Мы не собираемся делать документы, ограничивающие посещение футбольных матчей, и полностью отказываемся принимать навязываемые нам правила, идентификаторы, паспорта и закон о Fan ID.

Будучи частью фанатской субкультуры, мы считаем абсолютно недопустимым быть на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр. Театр, в котором совершенно любой неугодный властям болельщик может быть «отстранeн» без объяснения причины уполномоченным лицом».

ЦСКА: «Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. А каждый «фанат», который будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения.

Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID. То есть никаких «вписок» и прочих уловок – это вопрос принципа.

Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его».

«Динамо»: «Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы, гарантированные Конституцией РФ».

«Химки»: «Наступает прекрасное время, когда мы сможем увидеть действительно честных людей, которые десятки лет отстаивали честь клуба на трибунах и за его пределами, которые пробивали тысячи километров по России и за еe границей. Людей, для которых жизнь в стиле ultras – не просто ярлыки, а смысл жизни! Время, которое покажет отступников и людей действительно с идеей, для которых поход на сектор, в свой дом, понятия не позволяют заходить с чьего-то разрешения и возможности отказа!

Активный движ «Химок» прекращает посещение футбола до отмены Fan ID! Оставшуюся часть сезона также оставляем без посещения. Люди, мнящие себя фанатами и получившие Fan ID, для нас нерукопожатные! Фанат – не преступник, стадион – не тюрьма».

«Ростов»: «Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введен.

Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля».

«Краснодар»: «Часть фанатского движения ФК «Краснодар» приняло решение после межсезонья, в феврале, покинуть трибуны в знак протеста против введения «документа», который призван ввести систему тотального контроля в нашу жизнь. Мы призываем следовать нашему примеру в борьбе за свободу любить футбол. Фанат – не преступник».

«Урал»: Союз [болельщиков клуба] просит владельцев сезонных абонементов, а также тех, кто продолжит ходить на стадион ради своих детей вместе с ними – воздержаться от активной поддержки.

Союз настоятельно рекомендует не голосовать на выборах различных уровней за депутатов Государственной Думы, которые проголосовали «ЗА» принятие данного закона.

Вместо диалога с объединениями спортивных болельщиков, необдуманные законодательные акты приводят к очагу социального напряжения, о чем мы искренне сожалеем».

«Уфа»: «Фанаты футбольного клуба «Уфа» приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться этот пресловутый «паспорт болельщика.

У нас вызывает недоумение тот факт, что сначала на стадионах нас загоняют в клетки, а теперь, чтобы в них попасть, надо ещe и оформлять бесполезный документ».

«Арсенал»: «Объединение фанатов тульского «Арсенала» выражает единогласное несогласие с введением идентификации зрителей с помощью системы Fan ID».

«Крылья Советов»: «Заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введeн Fan ID. Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, не допустят содержание в законе фраз типа «имеется информация о намерении совершить противоправное действие», поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно».

«Нижний Новгород»: «Мы абсолютно не согласны принимать навязываемые нам паспорта болельщиков и любых иные идентификаторы! Мы выступаем категорически против этих необоснованных мер, поскольку грядущие репрессивные нововведения подменяют понятия комфорта и безопасности».