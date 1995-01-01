Пишу о футбольных впечатлениях, свои мысли о мире футбола простым языком

В сравнении с советским временем сейчас огромный выбор матчей, которые можно посмотреть. Только вот нет того чувства стабильности, которое, впрочем, оказалось кажущимся... Тем не менее, постараюсь рассказывать в этом блоге о заинтересовавших меня фрагментах, без излишних сложностей, как в лабиринтоподобных построениях Вадима Лукомского.

Безусловно, что наблюдаю внимательно за игрой Зенита, слишком много, на мой взгляд, в команде легионеров. Получается больше проект Газпрома, чем питерского футбола. А ведь в Петербурге начинался российский футбол. Какой смысл тренироваться, если место в основном составе заранее достанется легионеру? Надо искать новых Педро в питерских дворах, а не на пляжах Копакабаны...

Бавария проигрывает Байеру из Леверкузена чемпионат. Обсуждая еe последние игры, услышал мнение, что вполне вероятно в мюнхенской команде может быть заговор, чтобы сместить Тухеля. Вот и Лотар Маттеус призыает сместить его, отмечая неадекватные комментарии на пресс-конференциях.

Кто его знает, может это и так. По любому в немецком футболе идeт невидимая борьба между теми, кто придерживается традиционных взглядов, и теми, кто готов продать немецкие клубы шейхам. Именно в этом ряду надо рассматривать скандал с футболками Бундестим с номером 44, которые напомнили некоторым журналистам руны СС (организация признана террористической и запрещена на процессе в Нюрнберге). Кстати, немецкий футбольный союз разорвал деловые отношения с Adidas, теперь титульным спонсором DFB с 2027 года будет Nike. Также значимая новость.

Общественный и политический деятель Тило Саррацин опубликовал книгу «Германия самоликвидация», она переведена на русский язык. В ней он показал последствия для Германии неконтролируемой миграции. Безусловно, что немецкий футбол не может находиться вне общественной повестки.