ПОЧЕМУ КУСАЕТСЯ ЛУИС СУАРЕС?

Когда некоторые говорят, что футбол это вопрос жизни и смерти, то это не соответствует реальности, так как футбол важнее.

Если Англия это мать Футбола, то Уругвай его отец.

Хорхе Вальдано,

чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины

Испания победила Англию на женском Мундиале в Австралии со счeтом 1:0, пенальти испанки не забили.

Инфантино отчитывается, что этот Мундиаль стал рекордным по прибыли, но есть одно но.

ФИФА при Инфантино окончательно стала подконтрольна геополитическим конкурентам России, США, Великобритании, бильдельбергерам, Фининтерну и международным банкирам.

Инфантино отчитывается о полученной прибыли от женского Мундиаля, хотя ФИФА уже стало тормозом на дороге прогресса игры народов, игрушкой в руках теневых воротил и толстосумов. О какой-либо независимости ФИФА уже речи не идeт, это понимает любой трезвомыслящий любитель футбола.



Когда автор этих строк единственный раз вживую видел Блаттера на пресс-конференции в ССК имени Ленина в Петербурге (тогда он ещe не был разрушен, при его демонтаже погиб рабочий), то уже тогда было понятно, что дни той конструкции международного футбола, которой является швейцарец, сочтены.

Любопытно, что часто на международных кинофестивалях актeра Тима Рота называют моим двойником, а среди его ролей есть и роль Блаттера в кинофильме «Лига мечты»...

В своeм впечатляющем расследовании личный враг Блаттер английский журналист Дженнингс (ныне покойный) вскрыл всю механику коррупции в ФИФА по продаже прав на трансляцию Мундиалей, выборк стран для проведения чемпионатов мира, а также в проведении голосования по ключевым вопросам в ФИФА. Блаттер умышленно выделял меньше голосов европейской конфедерации, так как с другими футбольными конфедерациями было проще договориться.

Документальное расследование Дженнингса продолжает немецкий журналист Кистнер, в моей книге-расследовании о катарском Мундиале приводятся факты дискриминации, факты вокруг странной смерти критиковавшего шейхов американского комментатора прямо во время прямого эфира...



На пресс-конференции в кинотеатра «Аврора» на одном из кинофестивалей документального кино, на которой я присутствовал (еe организовал Алексей Дунаевский, куратор секции «22 кадр»), известный футбольный эксперт и писатель Дуги Бримсон заявил, что у нас, то есть футбольных болельщиков, «украли игру».

Кто украл? Так вот они и украли: глобалисты, финансисты, международные банкиры, оргпреступность, криминальные букмекеры и коррумпированные чиновники в ФИФА.



У меня есть мечта.

О том времени, когда международное сообщество, включая спортивную и футбольную общественность, окончательно ратифицирует инициированный АФС Ледяной пакт Ice Pact (палимсест Пакта Рериха для XXI века), который гарантирует трезвенникам и антиваксерам, трансгуманистам и другим дискриминируемым сообществам право на суверенную государственность на Земле Мэри Бэрд во льдах Антарктиды.

Мечта о том, что Конвенция Монтевидео о признаках государственности будет дополнена ещe одним пунктом: о наличии футбольного союза и национальной футбольной сборной.

Мечта о том, что мировой футбол перестанет находиться в рабстве у олигархов и банкиров, оргпреступности и наркомагнатов и вернeтся к болельщикам.

Мечта о матчах без договорняков, об опросе с помощью полиграфа по теме договорных матчей судей ФИФА и РФС Еськова и Карасeва, чиновников Дюкова и Митрофанова.

Мечта о разрушении мифа о «футбольном эксперте» Димитровиче...



На сегодняшний день ФИФА при президенте Инфантино продолжает блокировать участие российских футбольных сборных в международных турнирах.

Считаю, что в такой ситуации необходимо, безусловно, продолжать проведениее переговоров с чиновниками ФИФА, понимая при этом, что надо организовывать конкурирующую с ФИФА футбольную организацию, чтобы обезопасить российский футбол от повторения блокады.

Тем более, что ФИФА уже не является по факту монополистом, так как с Инфантино конкурирует бразильская ФИФУСА в столь распространeнном виде футбола как футзал.

И именно ФИФУСА имеет все шансы опередить ФИФА в соревновании за право представлять футзал на летних Олимпийских играх.

И трезвая Россия sober Russia продолжает шаг за шагом step by step развивать международные контакты АФС, национальной сборной «Пингвины Антарктиды».



Также, на мой взгляд, ещe следует определить, насколько вообще необходима для прогресса футбола система VAR? Так как нарушается ритм игры, пропадает скорость...



Аннотация к книге «Мафия ФИФА. Футбол вне закона»

Футбольным миром правит из-за кулис сплоченная группа объединенных общими интересами людей. Ее связи простираются в правительства и спецслужбы, теряясь где-то в недрах международной мафии. Имя этой группы – «Международная федерация футбола», или, проще – ФИФА.

Немецкий журналист Томас Кистнер скрупулезно исследовал тайный мир футбольной коррупции. Его расследование охватывает четверть века махинаций, заговоров, круговой поруки, паранойи и шантажа. Разоблачает грязные делишки руководителей ФИФА – Зеппа Блаттера, Мишеля Платини, Чака Блейзера и других фигур, помельче.

Как ФИФА стало «государством в государстве»? Почему федерация не подчиняется ничьим законам, кроме воли Блаттера, совсем недавно входившего в сотню самых влиятельных людей мира? Каким образом функционеры ФИФА покрывают свою неприглядную деятельность? Кто стоит за этим конгломерат дельцов от большого спорта? Ответы на эти и другие вопросы вы получите в сенсационной книге Томаса Кистнера.

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/523778



МУНДИАЛЬ В КАТАРЕ. Оборотная сторона футбола

https://dzen.ru/b/Y_XmhPju6gl5fhxv



АФС И РФС-ГЕЙТ, аудиокнига

https://audiokniga.pro