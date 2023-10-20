Необычная форма испанского клуба: игроки вышли на матч с рисунком женской груди

Игроки «Леванте» провели акцию – они вышли на матч Сегунды с «Расингом Ферроль» в необычных футболках.
На форме футболистов были рисунки женской груди и шрама.
Это изображение последствий мастэктомии – результата операции по удалению молочной железы. 15 октября был международный день борьбы с раком молочной железы.
Игроки после матча расписались на форме. Футболки выставили на аукцион-платформу – всю выручку направят в Ассоциацию по борьбе с раком в Валенсии.
- Рак молочной железы – самое распространенное онкологические заболевание в мире.
- В год от него умирают около 700 тысяч женщин.