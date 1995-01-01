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    Бомбалейла Все блоги -

    Необычная форма испанского клуба: игроки вышли на матч с рисунком женской груди

    Сегодня, 02:52
    Есть объяснение.

    Игроки «Леванте» провели акцию – они вышли на матч Сегунды с «Расингом Ферроль» в необычных футболках.

    На форме футболистов были рисунки женской груди и шрама.

    Это изображение последствий мастэктомии – результата операции по удалению молочной железы. 15 октября был международный день борьбы с раком молочной железы.

    Игроки после матча расписались на форме. Футболки выставили на аукцион-платформу – всю выручку направят в Ассоциацию по борьбе с раком в Валенсии.

    • Рак молочной железы – самое распространенное онкологические заболевание в мире.
    • В год от него умирают около 700 тысяч женщин.

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +604

      odessakmv 11 часов назад

      я в общем против подобных акций, но с таким - соглашусь! Молодцы!

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      Рейтинг: +997

      JIEGEHDA 14 часов назад

      Сильная реклама . Молодцы .

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