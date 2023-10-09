Винисиус повторил яркое празднование Роналду – он на шаг ближе к статусу легенды «Реала»

Винисиус неплохо выступает на старте сезона. В ЛЧ у него один гол. В чемпионате Винисус чуть результативнее – в 6 матчах у него 2+1 по «гол+пас». Последний мяч Вини забил в ворота «Осасуны». И отпраздновал он этот гол так:

Празднование Винисиуса очень похоже на то, которое когда-то исполнил Роналду, и иностранные медиа уже сравнивают:

Кстати, Винисиус говорил о влиянии Роналду: «Это лучший футболист в истории. Конечно, я смотрел на его игру в «Реале» и мечтал хотя бы частично повторить его карьеру. Роналду – легенда и мой кумир. Он внес невероятный вклад в развитие «Реала».

Фото: AFLO/Global Look Press, соцсети Marca