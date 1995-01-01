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    Видео со свадьбы Роналдо: на ней отжигали Фигу, Кака, Роберто Карлос и другие звезды

    7 октября, 08:17
    Крутая вечеринка!

    Легендарный Роналдо на днях вновь женился. Бразилец взял в жены модель Селину Локс, с которой был вместе последние семь лет.

    Свадьба состоялась на Ибице, в церкви Эс-Кубелл. После ее завершения Роналдо организовал вечеринку в своем доме, которую посетили 400 гостей.

    В интернете появилось видео со свадьбы и последовавшей вечеринки. На ней были такие футбольные звезды, как Луиш Фигу, Кака, Роберто Карлос, Кларенс Зеедорф, Фабио Каннаваро, Хавьер Дзанетти и другие.

    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +34513

      oyabun 22 часа назад

      По видео еще более страшная и плоская чем на фото. Впрочем и жених не красавец. Короче нашли друг друга. ))

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      Рейтинг: +21958

      Cleaner > oyabun 22 часа назад

      А спартачи все ну такие красавцы! НУ РЖУ НИ МОГУ!!!...)))

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