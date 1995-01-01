Видео со свадьбы Роналдо: на ней отжигали Фигу, Кака, Роберто Карлос и другие звезды

Крутая вечеринка!

Легендарный Роналдо на днях вновь женился. Бразилец взял в жены модель Селину Локс, с которой был вместе последние семь лет.

Свадьба состоялась на Ибице, в церкви Эс-Кубелл. После ее завершения Роналдо организовал вечеринку в своем доме, которую посетили 400 гостей.

В интернете появилось видео со свадьбы и последовавшей вечеринки. На ней были такие футбольные звезды, как Луиш Фигу, Кака, Роберто Карлос, Кларенс Зеедорф, Фабио Каннаваро, Хавьер Дзанетти и другие.