Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Бомбалейла Все блоги -

    Унизительный финт игрока в Бразилии – после него началась массовая драка

    7 октября, 08:01
    Встал на мяч!

    В чемпионате Бразилии случилась массовая драка футболистов. В матче Серии А между «Сантосом» и «Васко да Гама» игрок хозяев Еферсон Сотельдо сделал унизительный финт, встав на мяч.

    Соперникам это не понравилось – один из них влетел в Сотельдо, сбив того с ног.

    В результате началась массовая стычка футболистов, среди которых активнее всех выделялся Гари Медель. Чилиец в итоге получил прямую красную карточку.

    Сотельдо же позднее забил гол, а «Сантос» выиграл со счетом 4:1.

    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2654

      Январь 59 20 часов назад

      А где финт? В чём смысл унижения?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2676

      моэм 23 часа назад

      А кто унижен ?....мяч оказавшийся в роли курицы....или защитник , который был обязан атаковать игрока с мячом , но " спавший в одном ботинке " ?....и нап правильно сделал напомнив этому " тормозу" , что он полный тормоз .

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+