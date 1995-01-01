Унизительный финт игрока в Бразилии – после него началась массовая драка

А где финт? В чём смысл унижения?
Встал на мяч!
В чемпионате Бразилии случилась массовая драка футболистов. В матче Серии А между «Сантосом» и «Васко да Гама» игрок хозяев Еферсон Сотельдо сделал унизительный финт, встав на мяч.
Соперникам это не понравилось – один из них влетел в Сотельдо, сбив того с ног.
В результате началась массовая стычка футболистов, среди которых активнее всех выделялся Гари Медель. Чилиец в итоге получил прямую красную карточку.
Сотельдо же позднее забил гол, а «Сантос» выиграл со счетом 4:1.