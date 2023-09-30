Harry Maguire: топ футболист или посмешище?

Определимся ниже

Харри Магвайр– игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, попадающий в нелепые ситуации на футбольном поле, которые (часто) зависят не от него, но именно они сделали данного футболиста героем мемов и шуток в интернете. После недавнего забитого автогола в товарищеском матче между сборными Англии и Шотландии шквал критики и насмешек в адрес игрока увеличились в разы. В данной статье мы определимся достоин ли Харри быть защитником «красных дьяволов» или же просто посмешище.

Защита футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» во времена сэра Алекса Фергюсона, представителями которой были такие игроки, как Рио Фердинанд, Неманья Видич, Патрис Эвра и Гарри Нэвилл была всегда важным элементом команды, ведь именно надежность защиты считал главным тренер основополагающим звеном, через которого должна строиться командная игра.

До переезда Харри в Манчестер с 2017 по 2019 год центр обороны защищали Виктор Линдилeф, Эрик Байи, Кристофер Смолинг и Джонни Эванс. Эти игроки не особо отличались надежностью и постоянством. Во многих моментах выручал, игравший тогда великолепно, вратарь Давид де Хэя. После этого встал вопрос о приобретении защитника, который будет опорой и будет вести за собой всю команду. Отличным примером тогда служил Вирджил ван Дейк, который прекрасно выступал и вел команду в «Ливерпуле».

Тогда скауты «красных дьяволов» стали искать такого игрока и заметили Харри Магуайра. Он до переезда на Old Trafford выступал за футбольный клуб «Лестер», где был ключевым игроком и востребованным защитником. В ходе выступления за данный клуб им интересовались многие клубы, среди которых также был и «Манчестер Сити».

Действительно в «Лестере» Магуайр был одним из лидеров. Он хорошо читал игру в обороне, был надежен. Особенно был хорош при игре на втором этаже, благодаря своим габаритам.

Магуайр также был и полезен в атаке, он часто ходил на стандартные положения и забивал со второго этажа, брал мяч и продвигал вперед не только первым пасом, но и дриблингом. В этом компоненте он даже превосходил многих крайних защитников АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» приложил все усилия для приобретения и в августе 2019 года представил игрока публике, заплатив 87 млн евро, тем самым сделав этого игрока самым дорогим защитником в истории футбола.

После перехода Харри в Манчестер Юнайтед все считали данный клуб претендентом на титул АПЛ.

«Манчестер юнайтед поборется за чемпионство. На этот раз претендентов будет много» – сказал тогда Пеп Гвардиола.

Уле Гуннар Сульшер, который был на тот момент главным тренером «Манчестера», лестно отзывался о защитнике. Клуб хотел приобрести этого игрока ещe раньше, когда их тренировал Жозе Моуриньо, но тогда ему в покупке отказали боссы клуба.

«Я очень рад, что нам удалось его подписать. Он отлично читает игру и видит поле. Его главное достоинство это умение сохранять спокойствие даже в сложных ситуациях. Гарри отличное дополнение к нашему составу» – говорил Уле Гуннар Сульшер после подписания Харри.

После перехода в «Манчестер Юнайтед» эта тенденция на первых порах так и осталась, он показывал все такую же надежную игру. Особенно на фоне Криса Смолинга, который так и не раскрыл свой потенциал, и Виктора Линделефа, который никогда не был ведущим защитником и нуждался в подстраховке. Многие болельщики красных дьяволов подумали, что наконец-то они нашли хорошего защитника, которого не было со времен Неманьи Видича и Рио Фердинанда.

Переломный момент в карьере Харри случился в Греции в августе 2020 года. Харри отдыхал с друзьями в баре, где были и другие его соотечественники. По словам очевидцев, они начали обзывать Харри «дермовым игроком, который выступает за дермевую команду», «холодильником» и завязалась драка.

Приехавшая полиция разняла потасовку и собиралась выписывать протокол, но у капитана мю и у нескольким британцам что-то не устроило и они начали избивать полицейских.

После данного инцидента Харри долго отходил. Сезон 2020-2021 был крайне неудачным для защитника. Харри всегда был деревянным и неуклюжим футболистом. Но после переезда в стан «красных дьяволов» таких игроков, как Рафаэль Варан, Санчо и Криштиану Роналду, уровень «Манчестера» повысился и на их фоне Магуайр стал выглядеть игроком не такого высокого уровня, как предполагалось. Этот сезон породил череду смешных и нелепых ситуаций. Магуайр мешал своим же игрокам, отдавал неточные пасы, его проходили словно стоячего. Магуайр выглядел неуклюже не только в защите, но и в нападении. Он часто медлил и у него забирали мяч. При угловых умудрялся ударить головой Криштиану , а в матче 33 тура с «Норвичем» ударом скорпиона достал головы Поля Погба.

Английские фанаты и СМИ очень жестоки в этом плане и это не осталось незамеченным. И их можно понять: игрок, который стоит таких денег, не должен показывать такую игру.

Пошли разговоры о том, что его стоит оставлять в запасе, что он не достоин состава «Манчестера».

«Магуайр не в лучшем форме на данный момент , у меня тоже бывали не лучшие моменты в карьере. Есть несколько способов решить эту проблему, один из них – перестать выпускать его в больших матчах. Пускай выходит в простых матчах. Он должен снова почувствовать себя сильным игроком. Когда на тебя оказывают такое давление, когда люди ждут твоих ошибок, очень сложно играть в хорошую игру.» – сказал в интервью Неманья Видич.

Но дела в сборной у Магуайра шли не так плохо, как в клубе. Он показывал стабильную игру и дошел до финала чемпионата Европы 2020, где уступили сборной Италии по пенальти. Конечно, в сборной тоже были ошибки, но они проявлялись ни так часто и не приводили к забитым голам в свои ворота, как в матче со сборной Шотландии.

Гарет Саутгейт, тренер сборной Англии, часто выпускает Харри в стартовом составе. Он в него верит и поддерживает. Тренер крайне не был доволен болельщиками своей сборной и отношением «Манчестера» после забитого гола в собственные ворота со сборной Шотландии.

«Это следствие нелепого отношения к нему на протяжении долгого времени. Это бред, я никогда не видел такого отношения к футболисту ни со стороны шотландских фанатов, ни со стороны наших собственных комментаторов, ни со стороны наших экспертов и так далее.

Это просто за гранью всего, что я видел.

Но каждый раз, когда Харри выходит на поле, он невероятным образом демонстрирует стойкость и мужество. Мы все его поддерживаем, и наши фанаты прекрасно к нему сегодня отнеслись», – сказал главный тренер сборной Англии.

Действительно , Харри не прячется и проявляет стойкость и мужество перед своими фанатами. Он никогда не жаловался на сборную и клуб, никогда не упрекал, что тот или иной тренер плох в своем деле, что в него не верят и не используют правильно. В каждой игре он выходит на поле и старается делать свою работу.

Тактика «Манчестера» с высокой линией обороны не подходит для защитника в связи с отсутствием маневренности и скорости игрока. Возможно, правильным решением продолжения карьеры для Харри был бы переход в команду с более закрытым футболом, как в Лестере.

Летом 2023 года ему предлагал контракт «Вест Хэм», у которого именно такой стиль игры, но игрок отказал.

«Мы просто не пришли к соглашению.

«Манчестер юнайтед бал рад, что я остался в клубе и был рад бороться за место в составе. Я хочу это сделать, и каждый раз, когда я тренируюсь и играю, я отдаю все свои силы» - сказал Харри Магвайр.

Ни у кого не должно быть сомнения в том, что Магуайр будет выкладываться на все сто в каждой игре. Именно слова нынешнего тренера Эрика тен Хага о том, что он верит в него, он должен остаться и бороться за свое место в клубе, стали определяющими в несостоявшемся переходе Магваера в «Вест Хэм».

В итоге, можно сделать вывод, что на да, на данный момент Магуайр не является топовым защитником, возможно стоило перейти в другой клуб и попытаться реанимировать карьеру. Но одно мы знаем точно, Харри уже доказывал, что может быть топ футболистом и точно не заслужил быть посмешищем.

«Я буду бороться за возможность играть в футбол. Первый месяц этого сезона оказался тяжелым для меня: всего-то одному матчу в неделю, но тренер не выбирал меня в качестве основного» – Харри Магваер.