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    У «Реала» катастрофа с центром обороны – в Испании прогнозируют неожиданные эксперименты

    28 сентября, 10:09
    Как Анчелотти справится с ситуацией?

    «Реал» испытывает колоссальные проблемы с защитой. Раньше это можно было сказать об игре мадридцев в обороне, а теперь тревогу вызывает и кадровая ситуация.

    Эдер Милитао выбыл минимум на полгода еще в августе – он порвал «кресты» и точно не поможет команде в 2023 году.

    После этого болельщикам «Реала» оставалось надеяться на пару Давид Алаба – Антонио Рюдигер, но в среду «Лас-Пальмас» отправил их в лазарет.

    Австриец травмировал правую приводящую мышцу. Пока испанские СМИ с осторожным оптимизмом предполагают, что он пропустит один матч, но мышечные повреждения обычно лечатся несколько недель. Ждем результатов обследования!

    Что касается Рюдигера, он отыграл все 90 минут, но уходил с поля заметно хромая. Говорят, что у немца небольшой ушиб колена. По другой версии, он имеет проблемы с правой икроножной мышцей.

    Что в итоге? Здоровый центральный защитник у «Реала» остался только один – Начо. Кто же будет играть с ним в паре? AS пишет, что Карло Анчелотти, вероятно, будет вынужден экспериментировать. В случае необходимости в центре обороны выйдет либо левый фулбек Ферлан Менди, либо опорник Орельен Чуамени.

    В любом случае кризис в защите мадридцев набирает обороты. Интересно, почему руководство клуба заменило травмированного Тибо Куртуа на Кепу, а подмена для Милитао не была подписана? Так можно и сезон провалить...

    Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press, твиттер Фабрицио Романо

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12665

      DeStar 28 сентября, 11:28

      Не понимаю также трансферную политику реала
      Да, год назад было все лучше, был Бензема, не было травм
      Сейчас что? вернули браима? да, окей. но вот с чем с чем а с ПЗ проблем не было при живых модриче, кросе, вальверде, камавинге и чуамени да и белингеме
      а защиту опять просрали, взяли франа гарсию - ок , лучше чем ничего, но он также раз через раз играет нормально и косячит.

      и самое интересное - бабло есть, а тратить не хотят. Все ждут сраного мбаппе который тупо уже задолбал настолько что уже до сблева новости про него и реал

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      Рейтинг: +884

      JIEGEHDA > DeStar 28 сентября, 11:34

      Огромное количество да почти все матчи Реал вывозит за счёт сильной полузащиты. Она не просто сильная на и микс опыта и молодости силен . По силе самая сильная полузащита . И соперники часто просто бросают центр поля зная что против играют такие монстры . И зачастую из-за этого Реал тупо давит и берет своё . Но когда слепой видит что Начо слабоват . Травма Милитао и если будет красная другому защитнику. То что ? В любом случае надо было брать кого то . И ещё и на правый фланг.

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      Рейтинг: +12665

      DeStar > JIEGEHDA 28 сентября, 14:15

      да. Согласен с этим. Милитао единственный ЦЗ был которого можно назвать надежным, алаба мне меньше всех нравится. даже меньше начо,, он также надежнее. Защиты есть, ПЗ да сильная, но ее все-равно проходят дальними передачами или флангами...
      т.е у реала некому и забивать никому и защищаться))

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      Рейтинг: +884

      JIEGEHDA > DeStar 22 часа назад

      Матч с Атлетико показал это . Когда и Вини и Белл были вне игры . А Из-за Алабы даже сам Моратта забил дважды . И смотря голы которые он забил Алаба сыграл на уровне 4-го дивизиона . Рюдигер хороший но ему всегда нужна подстраховка . Всегда теряет позицию и убегает и выбегает . Начо уже старый . Выпускать их вместе тоже опасно .

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      Рейтинг: +1936

      Таврида 28 сентября, 10:52

      Серхио Рамос как раз летом без работы болтался.

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