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У «Реала» катастрофа с центром обороны – в Испании прогнозируют неожиданные эксперименты

«Реал» испытывает колоссальные проблемы с защитой. Раньше это можно было сказать об игре мадридцев в обороне, а теперь тревогу вызывает и кадровая ситуация.

Эдер Милитао выбыл минимум на полгода еще в августе – он порвал «кресты» и точно не поможет команде в 2023 году.

После этого болельщикам «Реала» оставалось надеяться на пару Давид Алаба – Антонио Рюдигер, но в среду «Лас-Пальмас» отправил их в лазарет.

Австриец травмировал правую приводящую мышцу. Пока испанские СМИ с осторожным оптимизмом предполагают, что он пропустит один матч, но мышечные повреждения обычно лечатся несколько недель. Ждем результатов обследования!

Что касается Рюдигера, он отыграл все 90 минут, но уходил с поля заметно хромая. Говорят, что у немца небольшой ушиб колена. По другой версии, он имеет проблемы с правой икроножной мышцей.

Что в итоге? Здоровый центральный защитник у «Реала» остался только один – Начо. Кто же будет играть с ним в паре? AS пишет, что Карло Анчелотти, вероятно, будет вынужден экспериментировать. В случае необходимости в центре обороны выйдет либо левый фулбек Ферлан Менди, либо опорник Орельен Чуамени.

В любом случае кризис в защите мадридцев набирает обороты. Интересно, почему руководство клуба заменило травмированного Тибо Куртуа на Кепу, а подмена для Милитао не была подписана? Так можно и сезон провалить...

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press, твиттер Фабрицио Романо

Испания. Примера Реал
Комментарии (5)
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Таврида
1695887547
Серхио Рамос как раз летом без работы болтался.
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DeStar
1695889699
Не понимаю также трансферную политику реала Да, год назад было все лучше, был Бензема, не было травм Сейчас что? вернули браима? да, окей. но вот с чем с чем а с ПЗ проблем не было при живых модриче, кросе, вальверде, камавинге и чуамени да и белингеме а защиту опять просрали, взяли франа гарсию - ок , лучше чем ничего, но он также раз через раз играет нормально и косячит. и самое интересное - бабло есть, а тратить не хотят. Все ждут сраного мбаппе который тупо уже задолбал настолько что уже до сблева новости про него и реал
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