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    Малафеев развелся с женой после 12 лет брака – пара закатила вечеринку по этому поводу

    11 сентября 2023
    Нестандартный развод!

    Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев официально холост.

    Экс-футболист развелся со своей женой Екатериной после 12 лет брака.

    Бывшие супруги нестандартно подошли к разводу – они решили отметить это событие, закатив яркую вечеринку.

    В ходе вечера Вячеслав получил тортом в лицо, а Екатерина сжигала совместные фотографии.

    «Возможно, это начало новой жизни для каждого из нас, новый путь. Спасибо тебе за эти годы прекрасные, я очень счастлив, что был с тобой. Это было счастье, удовольствие.

    Свободная касса, подходите», - сказал Малафеев во время вечеринки.

    Екатерина сообщила о разводе в своих соцсетях.

    «Настало время быть с вами честной. Теперь только правда и ничего, кроме правды. Наша история закончилась. Вчера был необычный день для нашей семьи.

    Как правило, такие моменты в каждом доме воспринимают трагично. Потому что когда заканчивается история большой любви, дружбы, партнeрства, когда люди более 12 лет создают, дарят друг другу заботу и любовь, а потом принимают решение быть честными перед собой…

    Так вот, я говорю за себя, я не хотела бы, чтобы этот день перечеркнул всe то тепло, которое было за эти годы. Хочется, чтобы это стало как новая ступень наших дружеских отношений.

    Наша задача теперь - сохранить все ценности, которые мы закладывали в наши чувства, отношения. Мы открываем новую эру. Хочется показать, что можно оставаться людьми, уметь что-то сохранять.

    Мы потратили себя как пара, но сохранили себя родителями. И это очень важно для каждой семьи», - заявила она в опубликованном видео.

    У Вячеслава и Екатерины есть сын Алекс 2013 года рождения. Также Малафеев воспитывает двоих детей от первого брака.

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Давид59
    1694421449
    Ох, Слава, ты даёшь. Помню был траур по всей стране, когда твоя первая жена разбилась. Теперь из развода делать шоу? Не нравится мне всё это.
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    Эном айс
    1694422265
    Зажравшиеся .. Выпускайте Губера.(
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    Semenycch
    1694423267
    Еще раз убеждаюсь, что подавляющая масса футболистов безмозглые! Нужно выбирать женщин, женщин, дебилы, понимаете, а не потаскух!
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    jek718875
    1694428467
    Это всё от того, что зажрались
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    Garrincha58
    1694428596
    вроде стареешь умнеешь, а тут всё наоборот
    Ответить
    k611
    1694433021
    Зачем выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Как минимум это глупо.
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    ScarlettOgusania
    1694437956
    на вечеринку развода Малофеевы потратили бабла больше, чем на свадьбу, зато "касса стала свободной"!) девчонки, налетай!))
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    fakeid
    1694440093
    в выигрыше осталась баба, понятное дело. алименты немалые и т.д. и может теперь бегать по мужикам, вообще не запариваясь.
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