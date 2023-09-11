Малафеев развелся с женой после 12 лет брака – пара закатила вечеринку по этому поводу

Нестандартный развод!

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев официально холост.

Экс-футболист развелся со своей женой Екатериной после 12 лет брака.

Бывшие супруги нестандартно подошли к разводу – они решили отметить это событие, закатив яркую вечеринку.

В ходе вечера Вячеслав получил тортом в лицо, а Екатерина сжигала совместные фотографии.

«Возможно, это начало новой жизни для каждого из нас, новый путь. Спасибо тебе за эти годы прекрасные, я очень счастлив, что был с тобой. Это было счастье, удовольствие.

Свободная касса, подходите», - сказал Малафеев во время вечеринки.

Екатерина сообщила о разводе в своих соцсетях.

«Настало время быть с вами честной. Теперь только правда и ничего, кроме правды. Наша история закончилась. Вчера был необычный день для нашей семьи.

Как правило, такие моменты в каждом доме воспринимают трагично. Потому что когда заканчивается история большой любви, дружбы, партнeрства, когда люди более 12 лет создают, дарят друг другу заботу и любовь, а потом принимают решение быть честными перед собой…

Так вот, я говорю за себя, я не хотела бы, чтобы этот день перечеркнул всe то тепло, которое было за эти годы. Хочется, чтобы это стало как новая ступень наших дружеских отношений.

Наша задача теперь - сохранить все ценности, которые мы закладывали в наши чувства, отношения. Мы открываем новую эру. Хочется показать, что можно оставаться людьми, уметь что-то сохранять.

Мы потратили себя как пара, но сохранили себя родителями. И это очень важно для каждой семьи», - заявила она в опубликованном видео.

У Вячеслава и Екатерины есть сын Алекс 2013 года рождения. Также Малафеев воспитывает двоих детей от первого брака.