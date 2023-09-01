Обзор 6-го тура

Краткий обзор видеообзора от Матч ТВ.

Оренбург – ЦСКА

Эту игру я смотрел.

На старте встречи без моментов.

В 1-ом тайме моменты у Оренбурга, могли они забивать, но немного не повезло.

У ЦСКА тоже момент был в 1-ом тайме, действительно голевой, но Чалов не переиграл вратаря.

На 49-ой минуте ЦСКА забивает после углового. (Невынужденный брак в передаче назад защитником Оренбурга привел к этому угловому).

Оренбург давит много атакует после пропущенного гола.

Оренбург атакует и создаeт моменты, в том ч исле голевые.

Даже сравняв счeт – Оренбург атаковал и даже в штангу попали.

Давид Деограсия:

Я сказал игрокам что они очень хорошо отработали , отдали всех себя, каждый игрок выложился на максимум, но я думаю то, что можно было показать ещe больше и мы заслужили лучшего результата.

Владимир Федотов:

Конечно очень не простой , очень сложный матч, но мы другого не ожидали и что эмоциональный всплеск будет у Оренбурга... Мы об этом говорили и понимали что Оренбургу нужно исправлять ситуацию. Оренбург хорошая команда, играющая команда, тем более на своeм стадионе и это всегда дополнительные испытания. Мы знаем откуда растут наши вопрос, мы чуть-чуть гдето в эпизодах не успивали чтобы и мячом лучше распорядится и скажем противодействовать сопернику в развитии атакующих действий.

Факел – Краснодар

Уже на 10-ой минуте назначается пенальти в ворота Факела

На 13-ой минуте не реализует пенальти игрок Кранодара Кордоба.

Краснодар активно атакует и большими силами располагаются на чужой трети, у Факела 9 человек в штрафной площади.

Опасный момент с штангой у Краснодара.

Тотальное территориально доминирование в 1 тайме у Краснодара

Факел в 1 тайме без моментов.

Факел во 2 тайме голевой момент , Сафонов спасает Краснодар.

Факел во 2 тайме начал атаковать и уже нет такого доминирования Краснодара как в 1-ом тайме.

Краснодар в самой концовке имеет момент, но точности не хватает.

Краснодар не довольны таким результатаом.

Вадим Евсеев:

Во первых было неожиданно что соперник вышел в 3 ЦЗ, поэтому нам, тренерскому штабу пришлось поработать, потому что до игры была установка одна, а на поле – другая. Но футболисты справились и мы видим то что могут, могут наши футболисты, наша команда сыграть можно сказать с листа.

Владимир Ивич:

Мы за данную игру получили 1 очко, заслуживали на самом деле получить 3. Предыдущая игра против Локомотива тоже заслуживали 3 очка. Но это футбол, это вот бывает и тот кто в футболе , он может понять, что вот после 1 тайме – упущены определeнные шансы , оно как бы, ну результат очевиден для людей которые знают о футболе... И... Во 2 тайме 2-3 действительно хороший шанса было и на половине соперника мы показывали себя действительно хорошо и хоть результат такой – мы стремимся в хорошемм направлении...



Зенит – Урал

Урал прессингует, но благодаря индивидуальным действиям выходит из под прессинга Зенит.

В идно что Зенит 1 в 1 намного круче.

Зенит атакует в 1 тайме, Урал не видно.

Как детей возят виден прям класс.

Вратарь ошибается при первом пасе и он привозит гол.

Из обороны даже нормально не может выйти Урал, всe перекрывается , только на быстрые атаки уповать им приходится.

Зенит мог и больше забить.

Зенит на изи.

Сергей Семак:

Была хорошая игра, это безусловно, много хороших моментов было и по игре неплохо смотрелись и счeт хороший. В принципе сегодня сыграли очень качетвенную игру.



Качественную игру проводит и Матео Кассьера, 2 мяча и к 3-ему он был близок , вы его держали на поле до последних минут для того чтобы он хет-трик мог совершить?



Ну для этого тоже. Урал достаточно высокорослая команда и он должен был на стандартах и так же конечно хотелось бы чтобы он забил ещe если будет возможность.

Виктор Ганчаренко:

Мы очень сильно должны от этой игры оттолкнуться и понять куда нам идти, поэтому лучше нам тут , вот так вот потерять 3 очка и это будет очень хорошая пища для размышлений, т.е. добавить сейчас мне очень сложно что-то.

От чего можно оттолкнуться ?

Я думаю что я всe сказал. Ну мы играли в такой футбол который очень удобен Зениту , много мячей потеряли в центре и мы из-за этого не оказывали никакоого давления на защиту соперника, к сожалению это так. И в большей степени не то, что у нас прессинг не получился, а то что мы очень плохо действовали вначале атаки.



Рубин – Динамо

Лихое начало, обе команды атакуют и Рубин имеет голевой момент уже на 7-ой минуте.

Хороший темп в 1 тайме, много взаимных атак.

На 45-ой минуте пенальти назначается в ворота Динамо и Рубин его реализует.

Динамо активно идeт отыгрываться во 2-ом тайме.

Динамо получает 2ЖК на 56-ой минуте и Динамо в меньшинстве, и тем не менее атакует.

Красивейший гол забивает Макаров на 60-ой минуте и 1-1

Рубин при 1-1 пошeл атаковать и много атакует, имеет моменты, правда не очевидные.

И Динамо выходит вперeд на 75-ой минуте выходит вперeд благодаря индивидуальным действиям Скопинцева.

Но Рубин домабивается ничьей на 95-ой минуте.

Марцел Личка:

Команда собралась, ещe больше как бы держала при себе и получилось забить 2 гола и осталось ещe может быть 20-30 секунд и мы могли забрать все 3 очка. Надо ещe соперника похвалить – хорошая команда. Поэтому 2-2 я думаю такой результат правильный.

Рашид Рахимов:

Играли до конца , пытались оказать давление на соперника и сравняли счeт. В любом случае я считаю что нужно было доводить до победы, но в футболе такое случается и здесь ничего не изменишь: мы сегодня играли с очень хорошей командой которая обладает хорошим составом, поэтому... В 2 матчах с такими командами мы взяли 4 очка – ну надо двигаться дальше , надо искать очки и в других матчах.

Спартак – Ахмат

Этот матч я смотрел.

Лихое начало, атаки с обеих сторон.

Много атак взаимных в матче, чувствуется заряженность.

Смело играет Ахмат в атаке.

У Спартака опять экспериментальный состав

Разрывы между линиями у Спартака.

В концовке обе команды были остры , у Ахмата Конате всю атаку загубил.

Спартак не выиграл 3-ю игру подряд.

Гилермо Абаскаль:

...Но мы понимали что игра будет тяжeлой, мы подходили к этому матчу после двух поражений, естественно это влияло на нашу уверенность. Соперник же напротив: у них новый тренер, была крупная победа и поэтому они были воодушевлены, много энергии , поэтому мы понимали что будщет не просто в первом тайме. Тем не менее во втором тайме команда показывала хороший футбол: мы атаковали, использовали пространство, были близки к тому чтобы открыть счeт, но к сожалению сделать этиого не получилось. Нам нужно продолжать, что я, и в первом тайме моменты, первые минуты были не плохие)) Мы должны будем отталкиваться именно от этого – от той уверенности которая была во 2-ом тайме , чтобы работать вперeд. Что я не могу понять, что после 23 фолов со стороны соперника мы видим только одну ЖК: мы хотим играть, мы только начинаем разыгрывать – фол, мы начинаем разыгрывать – снова фол и т.д. Поэтому здесь нужно отдать должное сопернику , потому что я и до матча говорил – это опытная команда которая понимает что нужно делать на поле. Сегодня это ничья, но я думаю мы заслуживали большего.

Мирослав Ромащенко:

Ну результат всегда и до игры и после – закономерен. Точнее, до игры он как бы равный, а после игры – закономерен, поэтому, тут не надо гадать в ту или иную сторону. К сожалению для нас,честног, чувствую что мы здесь потеряли 2 очка. Потому что у нас был план, мы настраивали ребят на определeнные моменты которые мы уверены были что они будут в игре – оно так и произошло, эти моменты были. И... Безусловно обидно что мы не использовали свои шансы. Про соперника я говорить не хочу, потому что мне нужно думать о своих игроках.

Пари НН – Ростов

Обе моменты имеют моменты уже к 17-ой минуте.

Тяжeлые погодные условия, проливной дождь.

Пари НН больше атакует в 1 тайме.

У Пари НН голевые моменты в 1 тайме, они значительно больше атакуют и Ростову где-то откровенно везeт.

Севикян конечно выделяется и пенальти он зарабатывает.

Пари НН не реализует пенальти на 60-ой минуте, но на добивании удаeтся им забить.

После 1-0 стал Ростов единственное что мог создать – два угловых и те не особо опасные.



Сергей Юран:

В целом получилось , скажем так – трудовая, хорошая победа и по самоотдаче и моментов создали в 1-ом тайме. Мы должны были забивать... Вот сейчас посмотрел, там помоему у Ростова 0 ударов в створ, это тоже нужно отмечать. Защитники справились , но это изначально и работа группы атаки которые изначально все эти подходы блокировали. В целом, скажем так – удовлетворeн.

Валерий Карпин:

Перестали делать то что делали до гола. Вот и всe.

То, что было до пропущенного гола, насколько вас устроило?

Не могу сказать что мне всe понравилось, естественно нет, но в принципе устроило... Особенно если сравнивать наш последний матч с Сочи и сегодняшний – небо и земля, так что если будем вот так играть как играли сегодня, то думаю что всe нормально будет.

Крылья Советов – Балтика

У КС перед матчем не было некоторых игроков группы атаки, лидеров группы атаки.

В 1 тайме немного моментов.

Темп в целом средний

Вначале второго тайма КС забили, не без везения, хотя там игроки Балтики скорее недосмотрели.

Балтика отвечает после 1-0

КС ловят соперника на быстрых атаках.

И Балтика сравнивает счeт на 88-ой минуте!!!

И КС вырывает победу на 91-ой минуте

Обидно конечно Балтике.

Похожие атаки были у КС



Сергей Игнашевич:

Хорошая игра, я считаю что игра нам давалась, но к сожалению проиграли.

Можете ли вы сказать, что возможно какие-то судейские решения повлияли на исход игры?

Нет.

На неделе ещe 2 матча: кубок в середине недели и в конце игра чемпионата, какая-то ротация у вас будет?

Ну да, в Кубке всегда ротация, будет.



Виктор Осинькин:

Наши ребята старались и в общем-то, знаете, два разных тайма и во втором тайме мы уже понимали что чуть-чуть не успеваем в плане доминирования. Нужно сказать, что мы уже должны играть по счeту, немножко больше отдавать территории, пытаться играть за счeт каких-то игровых ситуаций которые обязательно бы у нас возникли за счeт быстрых атак, стандартных положений, ну в общем так тут сложилось , хотя последние минут 5 в планы не входили.

Сочи – Локомотив

Средний темп, в 1-ом тайме Локомотив оказывает давление, моменты создаeт, Дзюба опасности создаeт.

1 тайм за Локомотивом.

Красивый гол забивает Локомотив, это Глушенков был после серии ложных движений.

После забитого гола моментов мало.

Тяжeлое поле, тяжело на нeм комбинировать и показывать качественный футбол.

У Сочи насчитал одну атаку толковую за игру.

Михаил Галактионов:

Были моменты когда мы мяч вниз положили , у нас были хорошие моменты, но пришлось упростить, но мы как бы планировали определeнные вещи с учeтом... Тем более с наличием в составе Артeма Дзюбы да, и впринципе многие вещи, выходы в быструю атаку и хороший мяч мы забили – они получались.

Дмитрий Хохлов: