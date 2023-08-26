Обзор 5-го тура

Краткий обзор видеообзора от Матч ТВ.

Рубин – Крылья Советов

Рубин забивает быстрый гол на 11-ой минуте благодаря подачи со штрафного.

И Крылья Советов сравнивают уже через 4 минуты, это Гарре классно реализовал свой момент.

ВВажнейший матч для Рубина

Непонятный пенальти какой-то поставили в ворота КС, Рубин нереализует пенальти.

Моментов в игре острых не особо много.

КС как-то уже не так ртутно смотрятся как в матче с Локомотивом, Рубин очень скользкий соверник.

Рубин имеет свои моменты, КС в основном после стандартов.

Рашид Рахимов:

Важно было то, что тот азарт, желание у команды развернуть ситуацию, вот те единоборства если вы посмотрите которые были, в некоторых моментах самопожертвование – это конечно же стоит большого. Надо поблагодарить команду за эту самоотдачу и важно что такая победа над соперником очень хорошим, который уверенно начал чемпионат, но мы одерживаем эту победу дома и естественно были определeнные позитивные моменты... Я вот просто сравниваю игры: можем сказать что в Москве играли лучше, со Спартаком до второго пропущенного мяча играли очень хорошо . Но видите как в футболе бывает: где-то можно сыграть лучше, как сегодня например, во втором тайме по некоторым моментам , но мы к сожалению допускали какие-то ошибки... Но всe-равно я считаю что команда была просто очень хорошо заряжена.

Игорь Осинькин:

Накопилась общая усталость. Многие футболисты у нас, те кто по моложе, те кто мало в стартовом составе играл , они сыграли не на своем уровне. Понятно, что иногда там нас мерят по допустим сейчас по предыдущему матчу с Локомотивом или по матчу с Ростовом, но это делать ещe рано. Нужна настоящая стабильность и сегодня мы в ситуации когда надо было иметь холодную голову, более рационально играть, мы не смогли эртгого сделать и отсюда матч мы... Да , он был эмоциональный и весeлый для зрителей , но в этот момент мы не контролировали игру по настоящему.



Динамо – ЦСКА

Динамо начало не очень , как-то давление на них оказывалось и они из под него не очень выходили.

ЦСКА забивает уже на 6-ой минуте!

Первые минуты за ЦСКА.

ЦСКА создаeт регулярно опасности и нередко со стандартов.

Могли 2-0 лелать ЦСКА, но не удалось.

В самом начале 2-го тайма техническую ошибку допускает защитник ЦСКА и этим пользуются нападающие Динамо.

В первые 15 минут второго тайма целая россыпь голевых моментов у Динамо. До 81-ой минуты не много моментов.

На 83-ей минуте реализует пенальти Смолов. Ненужный и непонятный пенальти привозит Заболотный играя рукой в своей штрафной.

Марцел Личка:

Бальбуэна не мог играть между линиями, далеко выбивать мячи невозможно т.к. у ЦСКА очень хорошие и высокие защитники центральные. Но надо сказать, что у нас в первом тайме тоже были хорошие моменты . У ЦСКА тоже были, понятное дело через стандарты, потому что они сильные, мощные. Я бы хотел сказать вообще, что и мы и ЦСКА показали хорошую интенсивность игры, хорошее качество были и детские ошибки как у соперника, так и у нас , но эта игра могла закончиться и 3-3 например.

Владимир Федотов:

Ну раз пропустили в самом начале эту ошибку, но я думаю что это две ошибки... Две ошибки и пенальти, хотя, сложно в такой ситуации когда с метра бьют , попадают в руку и потом мы человека там должны злым гением называть и это как говорится в корне не правильно. Антон, как говорится, всем свои телом защищал... Ну так случилось... Так случилось... Ведь руки часть нашего тела и сложно в этом быстром эпизоде сделать так... Ну мы видим, когда руки убираются за спину, то человек застывает на месте , застывает на месте и не оказывает давление. Здесь Антон двигался, был удар, попал в руки, скажем стечение нелепых обстоятельств...



Балтика – Урал

Низкий темп, много левым флангом атакует Балтика со смещениями в центр.

Скучные однообразные атаки с обеих сторон.

Балтика в 1-ом тайме много опасностей создавали.

Не аккуратно сыграл игрок Балтики в своей штрафной и Урал зарабатывает пенальти который и реализует на 49-ой минуте.

Балтика в атаке активнее, но не хватает... Много чего не хватает. Урал просто выглядит командой способной противодействовать Балтике, где-то даже можно сказать на классе.

Виктор Ганчаренко:

Ну первое что нам хотелось бы сделать – поздравить Екатеринбург с такой красивой датой = 300-летием и надеюсь что мы по крайней мере в плане результата принесли очень много улыбок. По содержанию игры понятно дело что нам было тяжело сегодня, потому что Балтика хорошо действовала. Но если оценивать будем чемпионат в целом, то надо понимать, что иногда при плохой игре взять 3 очка – это большое движение вперeд.

Сергей Игнашевич:

Не понимаю, зачем ставить очевидный пенальти за неочевидное нарушение. Судил нормально всe, потом взял просто и выдумал пенальти просто, игра совершенно поменялась, просто в голове не укладывается.

Чем недовольны сегодня в действиях своих подопечных.

Я доволен ребятами в первом тайме и во втором тайме, не просто соперник, заслуженно идeт на верху турнирной таблицы, но ребята показывали хороший футбол, самоотдача, всe было на самом хорошем уровне, поэтому только благодарность ребятам за этот матч.



Краснодар – Локомотив

Этот матч я смотрел

Обмениваются команды атаками в первые 15 минут первого тайма.

Краснодар зарабатывает пенальти (на мой взгляд нужно его повнимательнее просмотреть) на 20-ой минуте, но Краснодар не забил пенальти.

Краснодар продолжает атаковать

Локомотив отвечает своими атаками.

в 1-ом тайме примерно одинаковая атакующая активность.

Забивает гол Краснодар на 2-ой минуте второго тайма.

Стандартов много в матче.

Концовка за Локомотивом , придавили они и стандарты опасные стали зарабатывать и в итоге забили после аута на самой последней минуте матча!!!



Владимир Ивич:

Я хочу поздравить своих игроков, потому что они сыграли, серьeзно сыграли хорошую игру. Если и была какая-то одна команда на поле, то это была наша команда и результат , то, что мы не выиграли – это не реалистичный результат.

Михаил Галактионов:

Ну во первых сегодняшнее заработанное очко, это в очередной раз большая похвала нашей команде, нашим ребятам, то что они проявили боевые качества, бойцовские качества, что не сломились и до конца верили что можно переломить ход игры. Ребята которые вшли на замену – то же самое. Понятно, что не всe получалось, понятно что команда хозяев Краснодар владела территорией и футболисты хорошего уровня впринципе у них и то что у нас тоже были небольшие подходы в которых нам немножко не хватало остроты в атаке. Но то, что ребята, как и в том матче, смогли переломить ход матча, ход игры – это дорогого стоит.

Сочи – Ростов

Сочи забивает на 16-ой минуте, до этого ничего особенного.

Ростов в 1т без моментов, Сочи атакует.

Сочи продолжает создавать моменты во втором тайме.

Второй гол Сочи забивает в быстрой атаке на 28-ой минуте.

У Ростова ничего толкового в атаке не получается, но один раз дальним ударом хорошо пробили, но там скорее благодаря индивидуальным действиям.

И Сочи утраивает преимущество в середине второго тайма и на 76-ой ещe один и 4-0 в пользу Сочи.

Ростову не удаeтся розыгрыш мяча на чужой половине, но один момент они всe-таки создают, но не реализуют.

Дмитрий Хохлов:

Я рад что у нас игроки которые, т.е. втягиваются в команду, адаптируются, входят в игру, забивают, приносят пользу и результат, поэтому счастлив.

Если на таймы разбить и попытаться оценить первый, второй, то, как Сочи сдержал стартовый натиск, забил 2 , владел инициативой, это идеальный первый тайм от Сочи?

Ну я бы не разбивал на таймы и натиск от Ростова, я думаю, что в начале игры такого прям натиска я не видел, мы просто старались грамотно действовать как в обороне так и в атаке , использовать свои моменты. Сегодня вот реализация как раз таки не подвела, были ещe шансы забить, но впринципе довольны и так.

Валерий Карпин:

Менять ничего не надо было, а всe после гола, всe изменилось, с чем это связано – сейчас будем разбираться.

Лонгович вышел после перерыва, Щетинин вышел после перерыва, при этом как раз 2 мяча пришли с левого фланга Ростова, с правого фланга Сочи. Была ли замена связана с этим, Евгения Чернова, либо Лонгович планировался к выходу заранее?

Нет, не планировался, а по ходу игры, по ходу первого тайма да, решили что выйдет Лонгович, а справа Вакхания будет играть .

Количество ударов, 2 удара у Ростова, при этом оба в последней трети матча, после часа игры , как это объяснить? Слишком ли тщательно готовили? Почему так мало?

Слишком? – Нет, потому что не было хороших подходов, хотя бы к штрафной площади, поэтому и ударов не было .

Факел – Пари НН

«Факел» набрал первые очки в сезоне, победив «Пари НН»

Важнейший матч команд которые скорее всего будут бороться за выживание.

Обоюдные атаки в первом тайме, но Факел делал это больше и острее момент имел.

Факел во втором тайме атакует и зарабатывает КК у соперника.

Факел на 76-ой минуте забивает гол, похоже что лишнего игрока разыграли.

У Пари НН был момент после стандарта.

Пари НН не сдаются и момент ещe один создают.

В дополнительное время Пари НН пропускает второй гол, ошибку допускает защитник Пари НН и она становится роковой, это Мусаэра ошибается.

Боевая встреча.

Сергей Юран:

Ну игра была до КК, ну в общем и целом то ... Ну сложно здесь играть, насколько поле позволяет и другим клубам здесь хорошо играть при поддержке болельщиков, т.е. агрессивны. Разберeм. Ошибка первая после забитого мяча, там непонятно, два центральных и вратарь не разобрались. Ну а потом раскрываться начали, понятно что нужно сравнивать , поэтому тоже такая ошибка. А в целом то... Главное живы все, здоровы.

Вадим Евсеев:

Отправная точка – всe равно давил результат, как бы мы не играли, хорошо или плохо, но очки надо набирать.

Замены: вы Маркова не сразу выпустили после КК у Пари НН, всe таки не сразу, взяли паузу... Почему вы сразу не усиляли атаку?

Ну а команда очень агрессивно играла и до удаления и после удаления. Поэтому те игроки которые вышли в стартовом составе – они меня полностью устраивали. Мы посмотрели как будет соперник двигать, я имею ввиду перестроения... Да, не выпустили центрального защитника, Живоглядова передвинули, а выпустили крайнего защитника , поэтому и с этим была сделана замена Маркова который играет вверху очень хорошо, поэтому... На это был сделан акцент.

Спартак – Зенит

Спартак атакует, Зенит отвечает на них двумя своими

Спаратк чуть не пропускает на 30-ой минуте, но штанга спасает Спартак.

Зенит много атакует

В затяжной атаке забивает Зенит .

1-ый тайм полностью за Зенитом.

Во 2-ом тайме Спартак давил, хотели они отыграться.

И на 73-ей минуте Вендел удваивает преимущество, Спартак пропускает быструю и отлично разыгранную контратаку.

На 81-ой минуте забивает Спартак с пенальти.

Спартак пошeл спасать матч, шансы были, но прям голевых моментов Спартак не создаeт .

и на 94-ой забивает Зенит.



Сергей Семак:

Не, ну в принципе – заслуженно победили. Моменты создавали хорошие, острые , я думаю если бы не пенальти – могли более спокойно завершить игру, но в целом мне кажется абсолютно заслуженная победа.

Можно говорить что настоящий Вендел того сезона вернулся сегодня?

Да, Вендел сыграл прекрасную игру и тренеруется хорошо и сыграл сегодня замечательно, я думаю все стараются, но на каждом определeнном отрезке, кто-то как-то выделяется на фоне остальных. На сегодняшний день, Вендел был тем самым человеком который играл более активно, хотя и другие игроки сегодня смотрелись хорошо и в обороне сыграли достаточно надeжно.

Гилермо Абаскаль:

Я думаю , что в целом схема работала, потому что у нас были хорошие моменты в первые 20 минут, были разрывающие передачи, потом передачи назад, были моменты у Соболева и у Игнатова, поэтому думаю схема работала .



Ахмат – Оренбург

После этого матча уволили Иржи Ярошика

У Ахмата новый тренер, его дебют в этом матче.

Ахмат быстро забивает на 9-ой минуте после штрафного.

Ахмат снова атакует и имеет голевой момент на 24-ой минуте.

Ахмат выглядел заряженным.

На 35-ой минуте 3-0 счeт уже, Ахмат громит соперника

Ярошик в перерыве 4 замены делает

Оренбург вообще ни разу не видно было , у Ахмат по моментам огромное преимущество

Ахмат ещe голевой момент имеет и штанга спасает Оренбург

И на 87-ой минуте Ахмат упрочивает разгром.

Мирослав Ромащенко:

Ну победа она всегда хороша, она всегда важна. Да, для начала нужно сказать что это хороший первый шаг, но работы как вы видите непочатый край, поэтому не надо витать в облаках и мы прекрасно видим над чем нам ещe предстоит работать. Вот, поэтому , победа конечно же приятна, потому что у нас в последних матчах были неудачные серии , вот поэтому настраивались на это и я рад что нам удалось сегодня просто взять 3 очка.

Иржи Ярошик: