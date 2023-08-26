5 тур Краснодар – Локомотив

_Одна из центральных встреч этого тура, но помимо этого в туре Спартак – Зенит и Динамо – ЦСКА. Погода в Краснодаре 30+С и душно._

Краснодар впервые выдаeт такой хороший старт, 4 из 4 матчей они выиграли и идут на втором месте с игрой в запасе и если победят – выйдeт на чистое первое.. Тикнизян в запасе у Локомотива, Дзюба не играет.

У Краснодара новичок Оласа вытеснил Петрова из основы на позиции ЛФЗ с хорошей левой ногой.

ДР у игрока Локомотива Рыбчинского, и вчера был ДР Кривцова Локомотива.

Минута молчания в связи с трагедией в Махачкале и кончиной бывшего главы судейского корпуса Будогосского.

В первые 15 минут матча команды активно начинают.

Краснодар идeт вперeд, Локомотив встречает в центре поля и отвечает контратаками и они получаются довольно опасными.

Локомотив отлично прессингует на чужой трети.

Кажется, как будто техника в игре плюс-минус одинаковая и голы забивать командам придeтся не за счeт индивидуального мастерства.

Прессинг и высокая игра Локомотива дают плоды – Краснодар неточности допускает в передачах.

В основном игра проходит на половине поля Краснодара, если брать «грязное» время.

Много угловых на старте, особенно у Локомотива.

В атаке ничего путнего команды придумать не могут, только подходы, длинных передач много.

Во вторые 15 минут матча Локомотив продолжает играть очень высоко, прессингует соперника и удачно это делает, прессинг хорошо работает.

Локомотив пытается вытягивать на свою половину поля соперника, но он не особо то на это купается.

На 20-ой минуте ставят пенальти в ворота Локомотива: не сказать что обязательный пенальти для Локомотива, ситуация там была уже практически заиграна и промазывает Краснодар с пенальти – это Сперцян бьeт мимо.

На водопой уходят команды на 23-ей минуте.

Локомотив на чужой половине поля очень мощно выглядит, попытки не давать продохнуть, постоянное давление, всe это сильно затрудняет выход Краснодара из обороны и в основном они выходят через длинные передачи.

В последние 15 минут первого тайма Краснодар пытается закрепиться на чужой половине, стал тоже высоко прессинговать.

Много угловых в первом тайме и на каждом отрезке игры они стабильно присутствуют.

На протяжении всего первого тайма достаточно много остановок в игре, дробят они игру.

Краснодар создаeт наверное больше чем за весь первый тайм, точнее, атакует больше чем за весь первый тайм, они часто на чужой половине поля оказываются , доходят до финальной трети и зарабатывают угловые.

Локомотив уже не так рьяно прессингует на чужой половине, видимо силeнки к концу тайма закончились.

Локомотив вновь прессингует в концу тайма и тайм заканчивается.

У Краснодара замена: вместо Лукаса Оласа выходит Сергей Петров.

Первые 15 минут второго тайма гол забивает гол Краснодар уже на 47-ой минуте: хорошо они вышли со своей половины поля через стеночки на третьего и не сказать что был голевой момент, но игрок нанeс удар и отскок на дальней штанге подкараулил Ильзат Ахметов.

Обе команды поочерeдно позиционно атакуют, остроты из этого извлечь не получается.

Медицинскую помощь игроку Краснодара Кривцову долго оказывают.

В целом игра очень рваная.

Гол добавил уверенности (если не самоуверенности) Краснодару, а Локомотив стал играть несколько осторожнее.

У Краснодара вынужденная замена: вместо Никиты Кравцова выходит Кади Боржес на 58-ой минуте.

Во вторые 15 минут второго тайма Краснодар много времени проводит на чужой половине поля, пытаются они угловые зарабатывать, по воротам бьют.

У Локомотива двойная замена на 63-ей минуте, вместо Пиняева выходит Тикнизян и вместо Жемалетдинова выходит Антон Миранчук.

У Локомотива вынужденная замена на 67-ой минуте, вместо Погостнова выходит Морозов.

На 69-ой минуте длинный водопой.

В центре поля вязнет игра, Локомотив на перехвате в центре поля старается играть и весьма успешно, но сам не может перейти середину поля и что-то действительно стоящее в атаке придумать.

Ну игра совсем уже на эпизоды разбивается со всеми этими паузами и заменами.

Локомотив на этом отрезке вообще ничего не может изобрести в атаке, Краснодар намного больше атакует, правда тоже без какой-то конкретики впереди, в основном всe на быстрых атаках.

Локомотив не может вывести мяч со своей половины поля.

Двойная Замена у Краснодара на 73-ей минуте Вместо Ахметова выходит Кевин Ленни и вместо Волкова выходит Эктов.

В финальные 15 минут матча Локомотив создаeт наверное первый опасный момент за очень долгое время если не за матч в целом, да, можно даже назвать этот момент моментом в матче у Локомотива.

Локомотив с помощью стандартов и выигрыша каких-то эпизодов – стал подбираться к воротам Краснодара, буквально за 2-3 минуты всe поменялось.

Серия микропауз.

Замена у Локомотива двойная уходят Карапас и Рыбчинский, выходит Сарвели и Марадишвили. На 78-ой минуте.

Этот отрезок игры к концу 89– ой минуты уже насчитывает 18 фолов/аутов/ударов от ворот, что выше среднего значительно, усчитывая что были угловые.

И забивает Локомотив на 98-ой минуте матча после АУТа : Самошников бросает с левого фланга в метрах 20 от боковой линии ворот, добрасывает ДО ЦЕНТРА ВРАТАРСКОЙ, там идeт борьба вверху, мяч отскакивает и подбор выигрывает Миранчук реализовывая чeтко в одно касание и забивая нужный и очень красивый гол!!!

Возможно это тянет на момент тура!!

Замена у Краснодара на 90-ой минуте, вместо Батхи выходит Олесегун .



Владимир Ивич:

Я хочу поздравить своих игроков, потому что они сыграли, серьeзно сыграли хорошую игру. Если и была какая-то одна команда на поле, то это была наша команда и результат , то, что мы не выиграли – это не реалистичный результат.

Михаил Галактионов: