5 тур Краснодар – Локомотив

Краснодар впервые выдаeт такой хороший старт, 4 из 4 матчей они выиграли и идут на втором месте с игрой в запасе и если победят – выйдeт на чистое первое.. Тикнизян в запасе у Локомотива, Дзюба не играет.
У Краснодара новичок Оласа вытеснил Петрова из основы на позиции ЛФЗ с хорошей левой ногой.
ДР у игрока Локомотива Рыбчинского, и вчера был ДР Кривцова Локомотива.
Минута молчания в связи с трагедией в Махачкале и кончиной бывшего главы судейского корпуса Будогосского.
В первые 15 минут матча команды активно начинают.
Краснодар идeт вперeд, Локомотив встречает в центре поля и отвечает контратаками и они получаются довольно опасными.
Локомотив отлично прессингует на чужой трети.
Кажется, как будто техника в игре плюс-минус одинаковая и голы забивать командам придeтся не за счeт индивидуального мастерства.
Прессинг и высокая игра Локомотива дают плоды – Краснодар неточности допускает в передачах.
В основном игра проходит на половине поля Краснодара, если брать «грязное» время.
Много угловых на старте, особенно у Локомотива.
В атаке ничего путнего команды придумать не могут, только подходы, длинных передач много.
Во вторые 15 минут матча Локомотив продолжает играть очень высоко, прессингует соперника и удачно это делает, прессинг хорошо работает.
Локомотив пытается вытягивать на свою половину поля соперника, но он не особо то на это купается.
На 20-ой минуте ставят пенальти в ворота Локомотива: не сказать что обязательный пенальти для Локомотива, ситуация там была уже практически заиграна и промазывает Краснодар с пенальти – это Сперцян бьeт мимо.
На водопой уходят команды на 23-ей минуте.
Локомотив на чужой половине поля очень мощно выглядит, попытки не давать продохнуть, постоянное давление, всe это сильно затрудняет выход Краснодара из обороны и в основном они выходят через длинные передачи.
В последние 15 минут первого тайма Краснодар пытается закрепиться на чужой половине, стал тоже высоко прессинговать.
Много угловых в первом тайме и на каждом отрезке игры они стабильно присутствуют.
На протяжении всего первого тайма достаточно много остановок в игре, дробят они игру.
Краснодар создаeт наверное больше чем за весь первый тайм, точнее, атакует больше чем за весь первый тайм, они часто на чужой половине поля оказываются , доходят до финальной трети и зарабатывают угловые.
Локомотив уже не так рьяно прессингует на чужой половине, видимо силeнки к концу тайма закончились.
Локомотив вновь прессингует в концу тайма и тайм заканчивается.
У Краснодара замена: вместо Лукаса Оласа выходит Сергей Петров.
Первые 15 минут второго тайма гол забивает гол Краснодар уже на 47-ой минуте: хорошо они вышли со своей половины поля через стеночки на третьего и не сказать что был голевой момент, но игрок нанeс удар и отскок на дальней штанге подкараулил Ильзат Ахметов.
Обе команды поочерeдно позиционно атакуют, остроты из этого извлечь не получается.
Медицинскую помощь игроку Краснодара Кривцову долго оказывают.
В целом игра очень рваная.
Гол добавил уверенности (если не самоуверенности) Краснодару, а Локомотив стал играть несколько осторожнее.
У Краснодара вынужденная замена: вместо Никиты Кравцова выходит Кади Боржес на 58-ой минуте.
Во вторые 15 минут второго тайма Краснодар много времени проводит на чужой половине поля, пытаются они угловые зарабатывать, по воротам бьют.
У Локомотива двойная замена на 63-ей минуте, вместо Пиняева выходит Тикнизян и вместо Жемалетдинова выходит Антон Миранчук.
У Локомотива вынужденная замена на 67-ой минуте, вместо Погостнова выходит Морозов.
На 69-ой минуте длинный водопой.
В центре поля вязнет игра, Локомотив на перехвате в центре поля старается играть и весьма успешно, но сам не может перейти середину поля и что-то действительно стоящее в атаке придумать.
Ну игра совсем уже на эпизоды разбивается со всеми этими паузами и заменами.
Локомотив на этом отрезке вообще ничего не может изобрести в атаке, Краснодар намного больше атакует, правда тоже без какой-то конкретики впереди, в основном всe на быстрых атаках.
Локомотив не может вывести мяч со своей половины поля.
Двойная Замена у Краснодара на 73-ей минуте Вместо Ахметова выходит Кевин Ленни и вместо Волкова выходит Эктов.
В финальные 15 минут матча Локомотив создаeт наверное первый опасный момент за очень долгое время если не за матч в целом, да, можно даже назвать этот момент моментом в матче у Локомотива.
Локомотив с помощью стандартов и выигрыша каких-то эпизодов – стал подбираться к воротам Краснодара, буквально за 2-3 минуты всe поменялось.
Серия микропауз.
Замена у Локомотива двойная уходят Карапас и Рыбчинский, выходит Сарвели и Марадишвили. На 78-ой минуте.
Этот отрезок игры к концу 89– ой минуты уже насчитывает 18 фолов/аутов/ударов от ворот, что выше среднего значительно, усчитывая что были угловые.
И забивает Локомотив на 98-ой минуте матча после АУТа : Самошников бросает с левого фланга в метрах 20 от боковой линии ворот, добрасывает ДО ЦЕНТРА ВРАТАРСКОЙ, там идeт борьба вверху, мяч отскакивает и подбор выигрывает Миранчук реализовывая чeтко в одно касание и забивая нужный и очень красивый гол!!!
Возможно это тянет на момент тура!!
Замена у Краснодара на 90-ой минуте, вместо Батхи выходит Олесегун .
Владимир Ивич:
Я хочу поздравить своих игроков, потому что они сыграли, серьeзно сыграли хорошую игру. Если и была какая-то одна команда на поле, то это была наша команда и результат , то, что мы не выиграли – это не реалистичный результат.
Михаил Галактионов:
Ну во первых сегодняшнее заработанное очко, это в очередной раз большая похвала нашей команде, нашим ребятам, то что они проявили боевые качества, бойцовские качества, что не сломились и до конца верили что можно переломить ход игры. Ребята которые вшли на замену – то же самое. Понятно, что не всe получалось, понятно что команда хозяев Краснодар владела территорией и футболисты хорошего уровня впринципе у них и то что у нас тоже были небольшие подходы в которых нам немножко не хватало остроты в атаке. Но то, что ребята, как и в том матче, смогли переломить ход матча, ход игры – это дорогого стоит.