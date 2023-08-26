Обзор 4-го тура

Краткий обзор видеообзора от Матч ТВ.

Урал – Спартак

Агрессивное начало в исполнении Урала

Урал зарабатывает пенальти на 12-ой минуте, но не реализует его.

Урал храбро идeт вперeд, создаeт моменты и по делу выигрывает 1-ый тайм.

Хороший темп

Спартак отыгрывается на 80ой минуте второго тайма.

Урал уже через 5 минут мог отыграться.

На 81-ой минуте не без помощи рикошета забивает гол Спартак и казалось что Спартак одержит победу

И ещe через 3 минуте Спартак имеет момент.

Но на 90-ой минуте Урал после штрафного отыгрывается!!!

И на 94-ой забивает Урал – неудачно сыграли защитник Литвинов и вратарь Свинов.

Эмоциональнейшая победа Урала!



Гилермо Абаскаль:

Да, к сожалению нам не удалось правильным образом направить игру выигрывая на 88-ой минуте, к сожалению... И естественно миы должны лучше обороняться на стандартах, мы в очередной раз были наказаны как раз после этих моментов.

Виктор Ганчаренко:

Ну, сложно даже делиться, потому что даже за мою карьеру, сложно эмоциональнее матч придумать. В этой игре было всe: и незабитый пенальти, и куча голов и много моментов и это Спартак и бурлящий котeл который был у нас сегодня... Благодарной болельщикам которые нас сегодня гнали вперeд, несмотря на то что мы проигрывали. Ну и ребята конечно тоже самое... Реакция на то когда счeт стал 1-2 – она заслуживает самых высоких каких-то похвальных слов. Хорошо что у нас следующая игра ещe не скоро, потому что эмоционально сегодня мы отдали всe что у нас было и важно сейчас восстановиться.

Локомотив – Крылья Советов

Этот матч я смотрел.

Обоюдные атаки, хотя на старте Локомотив выглядел активнее в атаке, но через 15 минут игра выровнялась, а далее и вовсе КС перехватили инициативу.

КС в 1-ом тайме больше создали.

КС и во 2-ом тайме больше создали.

КС очень активны, агрессивны и моментов много создают, но остроты не хватает.

Много быстрых атак проводили Крылья.

Пенальти зарабатывают Кс и по пижонски бьeт Гарре и не реализует пенальти.

Локомотив забил, но гол отменили по делу.

Не сказать что КС транжирят моменты, просто они не достаточно остры.

Локомотив камбэчит, вратарь КС не выручил.



Михаил Галактионов:

Сейчас если не привязываться к очкам – есть глубочайший осадок по качеству игры, то что мы сегодня не важно действовали и впринципе по созданным моментом Самара была близка к победе.

Игорь Осинькин:

Ну сейчас трудно говорить, стечение обстоятельств конечно – это пропущенный гол, после рикошета подобрал , удар по такому скользкому полю, такой плотный, сквозь большое количество людей, вот. Мы в общем-то много контролировали, практически всю игру. Контроля, доминирования с нашей стороны было больше, но вот немножко этот рикошет... С угла дали выйти, потом рикошет и результат матча к сожалению изменился так, что , мы сейчас с большим осадком.

Оренбург – Краснодар

Краснодар в этом сезоне ещe не терял очки.

Оренбург в розовой форме.

Оренбург создаeт глевой момент и Краснодар отвечает парой своих опаснейших ударов, один из них в штангу угодил.

Краснодар гораздо активно выглядит в первом тайме.

2 тайм команды начинают с атак.

Краснодар забивает на 67-ой минуте после позиционной атаки.

Оренбург не унывал и пару опасные моменты создавал, искал свои моменты, голевыми их наврное сложно назвать.

А затем на Кордобе фолят и Краснодар зарабатывает пенальти который реализует Спертцян.

В конце Оренбург много атаковал и имел один голевой момент.

Владимир Ивич:

Вначале да, в 1-ом тайме, были определeнные шансы которые мы упустили: был удар по штанге, был было спасение вратаря соперника. Потом мы собрались с силами, вышли снова на поле, вышли из раздевалки, начали игра, хорошо играть. Хочу сказать что настрой моих игроков был боевой, с первой минуты, не сдаваться, продолжать играть. Так мы вышли и сыграли как хотели и победили.

Иржи Ярошик:

Ну конечно хотели создавать больше моментов, с другой стороны защита Краснодара хорошо играла, там очень хорошие игроки. Так что тяжело нам было создавать моменты. Но в целом игра была не плохая, но жалко что мы в такой игре не забиваем первыми. Потом, конечно, когда мы догоняем – то нам сложно. Ничего не могу сказать ребятам, они очень старались... И даже в самом конце, когда был счeт 0-2 – мы создали пару моментов. Немножко не хватает нам мастерства, может спокойствия в последних 30 метрах у ворот. Ничего не сказать, очень старались ребята.

Ростов – Рубин

У Рубина неудачный старт в чемпионате.

Рубин начинает резво.

Рубин в 1-ом тайме больше атакуют, но концовка тайма за Ростовом, серию опасных моментов выдают хозяева.

И начало 2-го тайма Ростов ударно начинает и реализует момент.

Рубин пытается отыграться.

На 78-ой минуте Ростов удваивает преимущество

В цонце Рубин раскрылся и получил третий.



Рашид Рахимов:

Ну раз матч так закончился – значит так и должно было быть. Сейчас говорить по игре или нет... Я б не сказал так, мне не понравилось, то что, один эпизод, он мог всe перевернуть. Опять, и моменты у нас свои были, но к сожалению не реализуем моменты, а их нужно забивать и первый гол который мы получаем – такого не должно быть. Вроде там нельзя выходить с фланга, игроки прижали игрока соперника, они дают возможность сделать ему передачу, передачу в штрафную, начинаешь проигрывать 1-0 вот как раз по той игре, по ситуации, которая не располагала к этому результату, ну а дальше мы получили второй и третий. Поэтому, сказать что по игре – я не могу, но ... На табло результат.

Валерий Карпин:

У нас бывало и хуже, более валидольные матчи. Да, после гола, после нашего – валидолом запахло – это проблема больше наша наверное. Понятно. что там и Рубин наверное прибавил тоже, но проблема наша – боязнь проиграть – сыграла злую шутку.

В смысле боязнь проиграть? Ваша команда же атаковала?

Ну если мы до гола, раза два наверное за всю игру в позиционной обороне были на своей половине поля, то после гола – таких эпизодов было штук 5, мы со своей половины поля вообще не выходили. Ну это не дело естетственно, но после поражения в Самаре 1-5 и после поражения в Кубке – ребята были чуть зажаты и скованны и хотели очень победить – я думаю что это именно из-за этого.



Динамо – Балтика

Балтика хороший момент создаeт уже на 1-ой минуте матча.

Балтика агрессивно начинает

Балтика не тушевалась, играла на равных.

Моменты у Б в 1т

На старте 2т у Динамо отличный момент, но вратарь выручает.

Динамо резво начинает 2т и эта активность приводит к голу на 55-ой минуте.

Балтика хороший момент имеет на 67-ой минуте благодаря неудачным действиям защитника Динамо Сазонова, но игроку атаки не хватило веры в то, что защитник всe-таки ошибeтся. Будь он более уверен в этом – возможно заработал бы пенальти или забил.

И как и в ситуации с 1-ым голом Динао забивает второй на 75-ой минуте – контрпрессинг на чужой половине поля хорошо работал у Динамо.

После 2-0 моментов уже не было, разве что в конце у Балтики после штрафного.

Сергей Игнашевич:

Две ошибки в переходах и позволили сопернику создать моменты. Ошиблись, всe понятно.

Ну и количество моментов у чужих ворот пошло на убыль во втором тайме, в первом атаковали быстрее и чаще, здесь есть какие-то причины?

Ну мне сейчас сложно по горячим следам сказать почему меньше моментов, но в целом, второй тайм по качеству гораздо хуже чем первый.

Чем довольны в сегодняшнем матче?

Я всем доволен. Ребята, я понимаю что они сделали всe что могли. Они играли организованно, дисциплинированно, я их за это сейчас поблагодарю в раздевалке.

Марцел Личка:

Сегодня в этой игре фавориты были мы и мы должны были забрать 3 очка и у нас 1 тайм плохо пошeл, я скажу, что Балтика была лучше нас и они могли забить гол, в этих моментах Антон Шунин нам помог, это первое. Они больше играли через пас, быстрый пас, они могли разворачивать игру быстрее... И да, сказал же, надо заходить ближе к штрафной, пробовать замыкать вторую штангу , отбитые мячи, подборы и бить в створ ворот. Наше счастье, что забили первыми. Этот гол помог нам перевести дух и набрать уверенности в себе. Но и такая победа как сегодня для нас важна, потому что через такие сложные победы можешь расти.



Зенит – Факел

Зениту нельзя было терять очки в этом матче.

На 16-ой минуте Забивает Зенит: после длинной передачи Эраковича со своей половины поля – Фернандес головой скидывает на Касьерру и тот в касание отдаeт на Сергеева и тот отправляет мяч в ворота.

Зенит ещe один голевой момент создаeт на 26-й минуте благодаря индивидуальным действиям Касьерры, но штанга спасает Факел.

Факел сразу же отвечает своим моментом, но не очень острый он был.

Из офсайда Зенит забивает на 30-ой минуте.

Зенит атакует, Факел позиционно защищается, не выбрасывается

Факел на 37-ой минуте снова мог забивать т.к. оборонцы Факела ошиблись технически.

Зенит в 1 тайме очень много атакует и моментов много, Факел еле еле выдерживает темп.

Во 2-ом тайме давление Зенита продолжается, но игра получается рваной.

Факел смог прийти в себя во 2т и моменты даже имел.

Моменты у Факела на гол были.

Факел раскрывается и получает ответную атаку которую реализует Мантуан на 98-ой минуте.



Вадим Евсеев:

Были проблемы с переходами из обороны в атаку, мы не успевали, впереди не цеплялись, т.е. соперник доставлял нам в переходных фазах проблемы т.е. терял мяч, возвращал его и с этим были связаны проблемы. Опять же, с выходом Аппаева, это нам помогло, потому что вперeд стали предлагать не только в недадачу, что для игроков Зенита было удобно, поэтому потихонечку перестроились... А так, что говорить об игре, если концовка всe смазала. Концовска всe смазала, опять же , люди которые принимают решения... Я незнаю, как они принимают решения, на усмотрение в какую сторону? В какую сторону смотреть, в одну или в другую? Я незнаю.

Сергей Семак:

Я не буду комментировать абсолютно... Сразу сказал, что такое судейство закончиться драками. Или драка или играем? Но, чего то комментировать не хочу, а то мало ли как мои слова интерпретирую и ещe дискалифицируют.

Что касается содержания матча, 1 тайм первые 25 минут, когда Зенит не давал сопернику просто ничего сделать , очень много моментов, забитый мяч... Что всe-таки во 2 тайме произошло на ваш взгляд?

Это всегда так бывает: когда ты не забиваешь, преимущество шаткое, у команды есть надежда сравнять счeт, надежда на что? На боробу, на длинные передачи, на стандартные положения , поэтому было очень много борьбы в концовке. Конечно, забей мы второй мяч в 1 тайме – игра была бы другой. ВСегда так бывает, когда преимущество шаткое , команды соперника чувствуют, что можно постараться исправить ситуацию и играют, бьются до финального свистка в надежде забить гол.

ЦСКА – Сочи

У Акинфеева травма

В первые 15 минут без моментов.

После 30-ой минуты ЦСКА опасности начал регулярно создавать.

Сочи в 1т не видно вообще в атаке.

Борьбы достаточно в 1т, стандарты ЦСКА остры.

Сочи на самом старте 2 тайма КК получили.

Сочи с углового чуть не забили и через пару минут ЦСКА реализует уже свой момент.

На 77-ой Сочи сравнивают после отличного длинного паса из глубины и дальнейшей передачи на ход в шгтрафную. Отлично разобрались игроки Сочи.

ЦСКА снова забивают с углового на 88-ой минуте

На 94-ой минуте ЦСКА довершает начатое и классный гол забивает.

Дмитрий Хохлов:

Эмоции захлестнули и мы в нелепой ситуации остаeмся в меньшинстве.

Что говорит Марсело, ну это подвести команду, откровенная игра локтем?

Ну он выставлял руку, я ещe не видел повтор, если б я был ближе, чeтко видел эпизод... Мы предупреждали, что предельно осторожно в единоборствах нужно быть, не только тем кто на ЖК сидит, а тем кто сидит – так вдвойне.

Очень бодро начали игру, первые 5 минут зажали угловыми ЦСКА, потом исчезла конструктивная игра, почему?

Ну тоже самое я наверное в перерыве сказал, что начинаем, потом владеем инициативой, потом владеем преимуществом, потом почему-то отдаeм. Нужно просто продолжать играть в тот же футбол, т.е. когда ты владеешь преимуществом и не создаeшь опасных моментов – игроки начинают торопиться, и вроде всe получается, но начинают какие-то неверные решения принимать. Нужно продолжать играть в той структуре в которой мы начали и моменты я уверен появились бы. Но, к сожалению, мы 1 тайм провели так, вольно.

За счeт чего удалось переломить игру после пропущенного мяча?

Ну, первое – это за счeт характера и за счeт самоотдачи, играть никто не бросил – за что я игрокам благодарен... Играть никто не бросил, все были максимально сконцентрированы, естественно мы хотели отыграться, хотели эту игру спасти, но, к сожалению стандарт очередной нас подвeл. Ну и третий гол забивают... Наверное все три мяча которые нам дальними ударами забили – все в «девять» которые не вытащишь. Поэтому к вратарю тут притензий минимум, а вот со стандартами да, проблемка у нас.

Владимир Федотов:

Ну они, победы – разными бывают. Завтра уже будем анализировать, какие-то наверное критические стрелы пускать. Но мы знаем, как это работает и знаем откуда растут ноги. То, что после КК соперник остался в меньшинстве – так получается команда выдохнула, подумала что будет легко, но это Сочи, там достаточно мастеров, хорошая команда, амбициозная , которая предприняла скажем решительные попытки. Мы же в свою очередь те ситуации в быстрых атаках не использовали и это всe закончилось пропущенным голом.

Ноги растут из головы...

Ну да, да. По другому и не скажешь, здорово сформулировано.

Спасибо. Скажите, вы ждали что на поле футболисты каким-то образом вот с этой ситуации выйдут... Ведь гол пришeл на 77-ой минуте и он зрел минут 15, ну если честно так говорить, минут 15 минимум...

Мы какими-то способами пытались это сделать, но как правило изнутри к, команды уже на поле, да, те , кто здесь близко какие-то подсказки, чтобы передали, чтобы команду встряхнуть... Такая, мужская рука изнутри, изнутри нужна. Нужно сохранять хладнокровие, нужно сохранять спокойствие. Здесь, я говорю – мы знаем откуда растут ноги , знаем и поговорим естетственно. Поговорим. Здесь ещe накладывается разная степень готовности: по идее можно было освежить, но у нас там молодые ребята, которые тоже с такой ответственностью могут в данном случае и не справиться.



Пари НН – Ахмат

Перед матчем я думал, что команда которая проиграет – уволит тренера. Ну и конечно Ташуев по старту сезона этого больше заслуживал, исходя и из его интервью и исходя из игры команды. Ахмату нужна встряска конечно. К тому же они оверперформили в прошлом сезоне.

Сергей Юран дисквалифицирован и на трибуне этот матч смотрит.

После матча Сергей Ташуев был отправлен в отставку.

Пари НН забивает на 1-ой минуте. Это первый гол Пари НН в чемпионате в этом сезоне.

Пари НН продолжает атаковать.

Из офсайда забивает Пари НН на 23-ей минуте

Ахмат в 1т вообще не видно, а Пари НН постоянно атакует и в итоге забивает на 38-ой минуте.

Первый момент у Ахмата на 60-ой минуте.

Пари НН могли и третий забивать

Дмитрий Ананко:

Ну, ребята празднуют победу. Очень приятно что выполнили всe о чем говорили. Правильная реакция после Спартака была, поэтому... Нам нужна очень была эта победа, мы выполнили эту задачу которую поставили.

Как-то поддерживали связь с Сергеем Юраном?

Ну давайте об игре разговаривать, поэтому, здесь... Уже не знаем что можно говорить, что нельзя. Всe было обговорено до игры, мы чувстовали друг друга , больше не хотел бы углубляться в это.

Сергей Ташуев: