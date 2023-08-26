4 тур Локомотив – Крылья Советов

_Локомотив играет без Дзюбы второй матч. Крылья Советов к 4-ому туру ни разу не проигрывали._

Хорошая погода, свежо.

У Крыльев Советов возвращается основной вратарь Ломаев, он уже сыграл в Кубке России с Зенитом (Крылья проиграли дома 0-1 и впервые не забили в этом сезоне).

Локомотив перед матчем предлагал своим зрителям купить крылышки фри (как бы намекая).

В первые 15 минут матча резво начали.

Крылья ошибаются при выходе из обороны через мелкий пас т.к. Локомотив довольно плотно играет по игрокам.

Локомотив пытается спешно позиционно атаковать, Крылья встречают на своей половине и отвечают быстрыми атаками.

Обе команды активно контрпрессингуют друг друга на чужой половине поля. Локомотив будто нахрапом пытаются взять ворота соперника, давление оказывают и высокий темп задают.

Крылья Советов всe так же с браком в передачах действуют на своей половине. Крылья выдавливают Локо в центр, хозяева контролируют мяч на своей половине поля близ центра, но Крылья не дают им этого спокойно делать и со в среднем темпе прессинг организовывают.

Крылья не спешат идти вперeд , вытягивают соперника на свою половину поля.

У Крыльев не очень получается владеть мячом на чужой половине поля, впрочем Локомотив тоже не блещет.

Много игры в центре поля. Много левым флангом атакует Локомотив.

Пошeл дождь. Угловой Локомотиву не достался т.к. мяч попал в флажок)

Много коротких остановок на этом отрезке матча.

Крылья Советов по части созидания выглядят совсем никак.

Во вторые 15 минут матча Локо продолжает пытаться перейти на чужую треть через пас, не очень получается, но КС сами помогают сопернику систематически теряя мячи на своей половине поля, но у Локо не получается что-то выжать из этих ошибок.

Плотная игра в центре и на половине поля КС, но не грубая.

В центре поля много игры.

Крылья через короткий пас, ведение пытаются выходить из обороны и постоянно с браком.

КС впервые сделали большое количество передач на чужой половине поля на 20-ой аж минуте и это сразу принесло Угловой.

И следом такая же ситуация и снова это приводит к угловому у ворот Локомотива.

Локомотив в свою очередь выбивает мяч со своей половины.

КС серийно владеют мячом выигрывая подборы на чужой трети, прям минуты две душат близ штрафной использую навесы – довольно тревожно для соперника.

Локомотив в быстрые контратаки предпочитает убегать.

Мало фолов и аутов в этом отрезке матча, у Локомотива не проходят длинные пасы в АВЗ.

Розыгрыши у Локомотива не получаются.

Игра смотрится.

КС очень быстро командно действуют и Локо не может форсировать темп в атаке.

Крылья в очередной раз хорошо сыграли и даже довели дело до удара.

На данном отрезке они выглядят убедительнее в атаке.

Можно наверное сказать что КС более ртутно выглядят, в то время как Локо какие-то деревянненькие.

КС хорошо считывают атакующие действия Локомотива.

Много стерильного владения Локомотива в центре поля.

При выходе из обороны КС всe также нарывается на прессинг Локомотива, но брака стало меньше.

В конце отрезка КС зарабатывают штрафной на фланге атаки.

В последние 15 минут первого тайма дождь стал проливным.

Не меняется характер игры. В атаке КС конкретнее выглядят и стабильно зарабатывают Угловые.

КС идут в прессинг на чужой половине поля, не дают спокойно выходить из обороны.

На встречных курсах пошла игра, КС создают голевой момент после подачи из глубины правого фланга, но чуть-чуть не хватило длины ноги нападающему.

Локомотив в контратаки убегает, но ничем они не заканчиваются.

ЖК не показывают игроку КС, хотя он срывал атаку.

Вязкий матч, много борьбы, но не грубой.

Всe так же мало аутов и фолов.

КС периодически низко встречает , как впрочем и на протяжении всего первого тайма это происходит, периодически опять же.

КС некоторую уверенность приобрели по ходу тайма, а атаке они лучше.

КС как будто на кураже, даже вратарь уже финтит.

Периодически взрывается игра.

В концовке КС зарабатывают штрафной и угловой , они ни к чему не приводят и свистит арбитр.

Первые 15 минут второго тайма начинаются с взаимных атак, сразу же, как будто команды и не уходили на перерыв.

Здоровая спортивная агрессия.

КС интенсивно прессингуют на чужой трети.

Игрок КС Гарре много внимания на себя стягивает, оборонцев Локомотива постоянно напрягает.

Крылья прибрали инициативу в свои руки, они доминируют.

КС хорошо перехватывают мячи и подборы на чужой половине и на чужой трети поля и эта активность приводит к назначению пенальти в ворота Локомотива.

И спасает Илья Лантратов Локомотив!!! Хотя Гарре по пижонски сыграл и это позволило отбить пенальти и ещe потом помешать добить!

КС в РПЛ в 3-ем матче к ряду били пенальти.

Во вторые 15 минут второго тайма характер игры особо не меняется, однако Локомотив видимо встрепенулся после пенальти, стал с новыми силами идти вперeд (плюс замены добавили свежести) и стал зарабатывать штрафные в результате которого забили гол, но его не засчитали.

Замены у Локомотива на 54-ой минуте: Уходит Миранчук и Пиняев и уходит Рыбчинский и Изидор.

Игра совсем безбашенная пошла: команды не задерживаются в центре поля и обоюдно атакуют, при этом динамика не теряется, матч смотрится.

Крылья Советов благодаря индивидуальным действиям Гарре зарабатывает опасный штрафной.

В момент пока они готовятся – заканчивается вторая треть второго тайма.

Штрафной не реализован.

На 70-ой минуте замены проводят обе команды, вместо Тикнизяна выходит Самошников, а у Крыльев вместо Бабкина выходит Витюгов, а вместо Хубулова выходит Рассказов.

Замену у Локомотива на 79-ой минуте, вместо Карпукаса выходит Марадишвили.

В финальные 15 минут матча Крылья Советов имеют два голевых момента, но реализовать их не удаeтся.

Крылья быстро убегают в контратаки, очень раскрепощено выглядят

И после Углового КС создают голевой момент, но мяч попадает во вратаря.

Кажется будто плывeт Локомотив.

На 81-ой замена у КС вместо Шитова выходит Карпицкий

Столько моментов Крылья транжирят, не удаeтся им в остроте добавить.

И забивают Крылья Советов!!!

После борьбы в центре поля быстро убежали они и из центра поля пошла передача в АВЗ и Рассказов реализовал выход 1 на 1. Заслуженный гол!

Салтыков (Крылья Советов) валяется на 89-ой минуте, вероятно потягивает время, уводит его медицинская бригада.

Крылья близки к побитию рекорда РПл по количеству ударов в сторону ворот.

И забивает Марадишвили на 93-ей минуте Локомотив!!! Это Марадишвили! . Вратарь проспал, не успел. Очень обидный мяч, учитывая что Крылья Советов играли лучше, ещe и на последних минутах пропущен.

Замена у КС на 90-ой минуте, вместо Гарре выхоидт Иванесиня и вместо Салтыкова выходит Барач

Локомотив не заслужил очко, но это футбол, хотя не сказать что Локомотив был плох, просто Крылья были лучше.

Михаил Галактионов:

Сейчас если не привязываться к очкам – есть глубочайший осадок по качеству игры, то что мы сегодня не важно действовали и впринципе по созданным моментом Самара была близка к победе.

Игорь Осинькин: