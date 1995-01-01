Сломанные уши в ММА – это боль, статус, культура. Их восстанавливают хлебным мякишем или делают специально как знак

Жесткие кадры!

Сразу покажем, как это выглядит:

Как их ломают?

Ушная раковина – это хрящ, который чувствителен к повреждениям и при сильном внешнем воздействии деформируется. При этом в медицинской терминологии нет понятия «перелом уха». Такие травмы называют «ушиб мягких тканей» или «травма ушной раковины».

Основная причина – жесткий контакт уха с поверхностью. Когда борец пытается вырваться из захвата, передние и задние хрящи уха отрываются, а появившееся пространство заполняет кровь. «Из-за этого может перекрыться кровоток, что приведет к застаиванию крови и отмиранию ткани. Это называется некроз.

После получения травмы в ушной раковине образуется свободное пространство, которое заполняется кровью, соединительной тканью и прочей ерундой, которая застывает и придает ушам необычную форму и припухлость», – объясняетисследователь в области биомеханики и профилактики травматизма Уилл Кэрролл. При регулярных травмах уши отвердевают, а мочки превращаются в жесткие шарики.

«Есть ли разница между переломами? Боль одна. Ты ее не ощущаешь во время получения травмы. Ухо болит уже спустя время, когда прикоснешься после появления отека», – рассказывает «Голу» основатель фан-сообщества Dagestan MMA Заур Тихилов.

Сломанные уши могут взорваться. Есть риск потерять слух

Такие травмы – это боль и дискомфорт: ухудшение слуха, шум в ушах, головная боль, затуманенное зрение, отеки лица. В бытовом плане – неудобно спать, носить наушники и даже принимать душ (потому что щиплет).

Стандартный способ восстановления – дренирование [откачивание жидкого содержимого]. Борцы часто занимаются этим самостоятельно: обеззараживают ухо и откачивают из него жидкость с помощью шприца. «Опасность есть только в том, что все манипуляции, которые я видел на просторах интернета, проходят в нестерильных условиях. Есть риск подхватить какую-нибудь инфекцию», – отметил «Голу» спортивный врач Виталий Нартикоев.

Проведенное в 2015 году исследование журнала Asian J Sports Med показало, что у людей со сломанными ушами в два раза больше шансов подхватить ушную инфекцию. Это вызвано повышенным сбором патогенных микроорганизмов в слуховом проходе. «Существует огромный риск заражения как из-за раны, так и из-за того, что спортсмены слишком быстро возвращаются в грязную среду: в спортивный зал или раздевалку», – отмечает Уилл Кэрролл.

На основании аудиологических тестов Asian J Sports Med вывел, что у борцов со сломанными ушами гораздо выше шансы потерять слух, чем у борцов без ушных травм. Главная рекомендация азиатских исследователей – использование защиты и на тренировках, и на соревнованиях.

После откачки жидкости из уха врачи рекомендуют спортсменам наложить тугую повязку (чтобы создать давление) и обеспечить покой в течение нескольких недель. Обычно борцы возвращаются к тренировкам уже на следующий день после получения травмы. Если не откачать жидкость из уха или не сделать массаж, чтобы снизить давление, – есть риск, что ухо будет постоянно кровоточить и просто взорвется во время боя или тренировки.

Из возможных плюсов таких травм – устрашающий вид и повышенная самооценка. У выступавшей в UFC и Bellator Лесли Смит ухо взрывалось прямо в октагоне. Теперь ее вид удивляет окружающих: «Я была в Тахо, брала напрокат велосипед, чтобы покататься по водным тропам. Один парень сказал мне: «Я многого не знаю, но готов поспорить, что ты надерешь мне задницу». Я ответила: «Боже, это так мило с твоей стороны». И все из-за моих ушей. Я не собираюсь их исправлять и хочу оставить навсегда».

Важно хорошо разминать уши, чтобы обеспечить кровоток. Пример – Карелин

Еще Карелину немного повезло с анатомией ушей (они у него мягкие). Он говорит, что перед боями тщательно разминал уши и меньше совал голову в захваты, поэтому избежал травм.

Мастер спорта по джиу-джитсу Дауд Адаев в интервью «Голу» подтверждает: «Безусловно, нужно разминать уши. Но все зависит от эластичности самого хряща. Хотя сломанные уши, если перелом несвежий, абсолютно никак не мешают во время боев или тренировок. Если свежий, то лучше воздержаться от тренировок, где присутствует борьба или ударка. Ощущения достаточно болезненные».

Анатомия решает: например, борцы с лопоухостью реже травмируют уши, потому что имеют эластичные хрящи, которые могут принимать различные формы без травматических последствий. Чтобы вернуть прежнюю форму изуродованным ушам (в единоборствах их называют пельменями или цветной капустой), борцы иногда используют народные средства: берут мякиш черного хлеба, смачивают водой, залепляют им поврежденное ухо и на ночь заматывают бинтом. Через две-три такие процедуры появляется результат (но не всегда).

У Хабиба тоже сломаны уши. В Дагестане даже есть такая мода

Хабиб Нурмагомедов впервые сломал ухо в 15-16 лет. «Бывает, ночью спишь, и ухо дотронулось подушки – резко просыпаешься», – объясняет Нурмагомедов. Молодым борцам он не советует ломать уши, потому что это очень больно. Но молодежь ломает их специально и использует для этого даже пластиковые бутылки.

«В Дагестане это модно среди ребят, – говорит Тихилов. − Там сломанные уши не удивляют никого. И все знают, что это спортивная травма. В моем юношестве это было очень модно. Но я понимал, что не всегда буду молодым и, возможно, уеду из республики.

Мои уши могли привлекать лишнее внимание, поэтому я просто выкачивал жидкость, когда образовывалась деформация. На Кавказе уши – в тренде, в остальной части страны могут элементарно не понять и посчитают это уродством».

Сломанные уши – фишка борцов с Кавказа. «У нас в Дагестане говорят, что левое ухо дороже сломать, чем правое. Потому что когда ты за рулем, то левое светится, а правое особо не видно», – шутит Хабиб.

Сломанные уши среди молодежи – это бойцовское «удостоверение»

«Это распространено среди юных ребят. Служит показателем того, что ты «настоящий» борец. Это для них своего рода «удостоверение», – рассказывает «Голу» чемпион мира по боевому самбо Магомедхан Айсаев. – В юности у меня была мечта поломать уши, но этого не произошло. Сейчас я понимаю, что это глупость молодых лет. Использование защиты? А зачем нам их прятать? У нас ведь престижно ходить с поломанными ушами. Я ломал уши, но это не совсем заметно. В моем случае они иногда несильно опухают».

Сломанные уши – тренд среди молодых борцов по всему миру. «Это уродливо и больно, но все этого хотят. Есть такая идея, что это посвящает вас в тайное общество крутых парней и лучших борцов. Большинство парней, которых я знаю, сделали бы все, чтобы иметь сломанные уши», – говорит олимпийский чемпион-2004 по вольной борьбе Кэл Сэндерсон.

Советы от бойцов MMA: жалеют о травме и не рекомендуют обращаться к врачам

Генри Сехудо: «Лучше не допускайте перелома ушей. Если бы я мог вернуть время обратно, то носил бы защиту. Сломанные уши – трофей».

Рой Нельсон: «Посмотрите на мое ухо. Ну что это такое? Впервые я получил такое в 30 лет. За 15 лет тренировок у меня были нормальные уши. Сначала я сам откачивал жидкость, но потом обратился к врачу – и посмотрите, что с ними стало. Так что не обращайтесь к врачам, если сломали ухо».

Рафаэль Дос Аньос: «Мои уши достаточно сильно переломаны. В первый раз я сломал ухо в 14 лет. В те времена все ходили со сломанными ушами. Такие уши в джиу-джитсу были олдскулом. Я не обращал на это внимания, ломал уши и продолжал тренировки, поэтому у меня такие пельмени».

Про сломанные уши сочиняют стендапы и хотят с ними сфотографироваться

Пятикратный чемпион UFC в тяжелом весе Рэнди Кутюр постоянно собираетвокруг себя внимание людей: «На самом деле никому нет дела до других вещей. Так знамениты только мои уши. Люди хотят их потрогать, сжать и сфотографироваться. Они притягивают толпу». В школьные годы Кутюр носил защиту, но в армии тренер запретил ее использовать. За несколько лет он 10-15 раз обращался к врачу, чтобы выкачивать жидкость из ушей, пока они окончательно не затвердели.

Голливудский каскадер Джин ЛеБелл в честь этого подарил Рэнди Кутюру золотую булавку (он дарит их всем бойцам со сломанными ушами и считает их самыми достойными спортсменами): «Ты много работал, чтобы получить такое уродливое ухо. Так что можешь им выпендриваться».

Сын Кутюра Райан тоже стал бойцом MMA, но с детства использовал защиту для ушей. «Все, что действительно тебе дают сломанные уши, – целая жизнь из пристальных взглядов», – объясняет Кутюр-младший.

Сломанные уши стали частью стендап-концерта актера Адама Сэндлера. Запускайте видео – это фактурно:

«Тяжеловесам в боксе ломают носы,

В балете у всех жутко страшные пальцы ног,

У питчеров в бейсболе – сумасшедшие бороды,

Но я поверить не могу, что своими ушами

Этот парень что-то слышит.

Пухлыми и уродливыми борцовскими ушами».

Фото: ZUMAPRESS, imago-images, imago sportfotodientist/Global Look Press, ютуб-канал UFC, официальный сайт UFC