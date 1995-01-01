Как разобраться во всех Таргариенах «Дома дракона»: фамильное древо и все связи между героями

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«Дом дракона» оказался не таким масштабным сериалом, как «Игра престолов», хотя бы потому, что в нем меньше сюжетных линий. И тем не менее запутаться в основных персонажах довольно просто – в особенности тем, кто ничего не смыслит во вселенной Джорджа Мартина.

Осторожно, дальше будут спойлеры.

О сериале. Его события происходят примерно за 200 лет до «Игры престолов», поэтому общих персонажей зритель не увидит. В центре сюжета – династический кризис королевской семьи Таргариенов, начавшийся из-за нарушения традиционной формы престолонаследия. В результате него на престол после Визериса I одновременно претендуют старший ребенок Рейнира и первый сын Эйгон II.

О схеме. В нее включены только самые важные персонажи, появившиеся в «Доме дракона» к шестой серии. Почему именно к шестой? Потому что в ней авторы наконец ввели детей главных героев – ключевых участников истории.

О героях. В сериале показаны несколько временных отрезков, поэтому герои по ходу шоу взрослеют и меняются – меняются и актеры, исполняющие их роли. Поэтому не удивляйтесь, если увидите трех разных людей, играющих Лейнора Велариона.

Что еще. В книге персонажей значительно больше, чем в сериале. Но по очевидным причинам авторы шоу не могли ввести всех героев в доступный хронометраж, поэтому они сосредоточились только на основных сюжетных линиях.

Основные конфликты:

Визерис I Таргариен. После неудачных попыток завести наследника он объявил преемницей свою дочь Рейниру. Но когда от второго брака у него родился сын Эйгон II, сложилась конфликтная ситуация: по закону престол должен наследовать сын, но при этом король уже объявил наследницей дочь.

Деймон Таргариен. Брат Визериса I, дядя Рейниры. Он имел права на престол, и часть двора рассчитывала, что король назовет преемником именно его, но этого так и не произошло. Несмотря на соперничество с Рейнирой, впоследствии станет ее вторым мужем и союзником в гражданской войне.

Рейнис Таргариен. Двоюродная сестра Демйона и Визериса. Могла унаследовать престол, но в итоге его отдали Визерису, после чего она получила прозвище «Почти королева». Во время войны поддержала Рейниру.

Рейнира Таргариен. Первая в истории Вестероса наследница престола – до нее преемниками королей становились только мужчины. Несмотря на давление окружающих из-за гендера, она не отказывается от прав на престол и тем самым провоцирует конфликт.

Эйгон II. Единокровный брат Рейниры, рожденный от Визериса I и Алисенты Хайтауэр. По закону Вестероса именно первый сын должен наследовать престол.