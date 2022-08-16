Гид по всем драконам «Дома дракона» и «Игры престолов»: как их различать, кто кому принадлежит, как они двигают сюжет

А вы знали эти факты?

Сериал «Дом дракона» рассказывает о королевской семье Таргариенов. Это один из главных домов Вестероса. Отличительная черта Таргариенов – драконы. В первой серии «Дома дракона» Таргариены признавали драконов собственной силой: они летали на них над головами обычных людей. Этим «Дом дракона» отличается от «Игры престолов». Самих драконов в ней было меньше.

Какие драконы включены в сериал «Дом дракона» – кто из персонажей ими управляет

Шоураннер «Дома дракона» Мигель Сапочник рассказывал, что в первом сезоне появятся девять разных драконов. Они отличаются по видам (всего три) и чертам характера. Как создатели «Дома дракона» добивалисьуникального внешнего вида: они брали за основу черепа волка, лошади и тираннозавра. В итоге именно форма черепа выделяет каждый вид дракона в «Доме дракона».

Какие драконы будут основными в «Доме дракона» и кто ими владеет. Все это подробно расписывал Screen Rant. Этот сайт выбрал всего семь драконов, на которых в сериале будут все акценты. В этот список не попали три дракона сыновей Рейниры: Вермакс, Арракс и Тирракс (все появятся позже). Еще в сериале окажутся два диких дракона, которых встретят персонажи.

Вот семь основных драконов в сериале «Дом дракона»:

Деймон – Караксес;

Рейнира – Сиракс;

Рейнис – Мелис;

Хью Молот – Вермитор;

Эйгон – Солнечный огонь;

Даэрон – Тессарион;

Эймонд – Вхагар.

Collider писал о трех главных: Сиракса, Караксеса и Вхагара. Сиракс – самка, которая названа так в честь валирийской богини. Рейнира летает на ней с семи лет. Караксес достался Деймону после смерти принца Эймона. Сиракс и Караксес появились уже в первой серии «Дома дракона». Позже СМИ подняли вопрос, чем пахнут драконы. Вывод: запах им дает еда (возможно, даже люди).

Вхагар окажется в сериале позже, но уже была в трейлерах. Эта самка дракона важна по книге – там Эймонд разрушал на ней города. Эймонд и Вхагар по сюжету воевали с Караксесом и Деймоном. Их борьба будет показана и в «Доме дракона». Дракона можно убить – легче всего это сделать другому дракону. Из-за «Игры престолов» мы знаем будущее: все эти драконы погибнут.

Сапочник объяснял: каждый дракон получил индивидуальные определяющие характеристики. Целью создателей «Дома дракона» был отход от культовой модели дракона Дрогона из «Игры престолов». Драконы постоянно растут и становятся сильнее, но в «Доме дракона» у каждого из них есть уязвимое место. Неожиданный итог от создателей: драконы ломают лапы из-за веса.

Драконы – это не просто второстепенные персонажи, которые введены в мир Вестероса. Тирион Ланнистер еще в «Игре престолов» говорил о них: «Они привязаны к друзьям и питают ярость к врагам». Еще отмечал их интеллект: «Умнее некоторых мейстеров, умнее людей». «Дом дракона» завязан на драконах уже с первых серий, «Игра престолов» – только с последних сезонов.

Актер Пэдди Консидайн играет в сериале Визериса Таргариена. Он объяснялпсихологию отношений Визериса и драконов Таргариенов: «Он боится их силы, потому что у них есть потенциал по уничтожению мира. Он не глупый человек и все понимает. Опасается, что использование драконов в чужих руках может привести к массовым разрушениям».

У Таргариенов есть известная команда, которой они управляют драконами: «Дракарис» («Драконий огонь»). Впервые она прозвучала от Дейнерис, но в «Доме дракона» Рейнира произнесла ее уже в первой серии. Таргариены говорят это слово, когда хотят целенаправленного огня от драконов. Обычно после этого драконы сжигают других людей – чаще всего врагов.

«Дом дракона» снят по первому тому книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Всего там было 20 драконов, но в сериале подтверждены только 17 из них. Это означает, что создатели отказались от некоторых драконов из книги. Зато в сериале «Дом дракона» показан череп Балериона – этот дракон уже умер, но в прошлом он помогал создавать Железный трон.

В «Доме дракона» драконы решают две основные сюжетные задачи: рассказ об истории Таргариенов и силовой фактор в гражданской войне. Напоминаем: суть сериала в том, что Таргариены борются за место на Железном троне. Это не проявляется в первых сериях (на престоле – Визерис), но сама концепция гражданской войны публично подтверждена.

Балерион – самый могущественный дракон в истории Таргариенов. Через него пересекаются «Дом дракона» и «Игра престолов». Рейнира и Визерис разговаривали о престолонаследии рядом с его черепом уже в первой серии «Дома дракона». Череп Балериона был и в «Игре престолов» – он находился там в подземельях Королевской гавани. Там его встречала Арья Старк.

Все драконы в «Игре престолов» – чем они отличаются от драконов из «Дома дракона»

Драконы появляются из яиц, которые они сами откладывают. В «Игре престолов» Дейнерис получила в подарок три окаменелых драконьих яйца. В том мире драконы уже считались вымершими, но их яйца сохранились. Таргариены спрятали по всему миру. Именно те когда-то спрятанные яйца тогда и получила Дейнерис. Позже она стала матерью драконов.

По сюжету «Игры престолов» Дейнерис смогла возродить драконьи яйца. Это произошло с помощью огня, в который Дейнерис вошла сама вместе с яйцами. С одним из них она до этого спала в обнимку. Оказалось, что огонь на нее никак не действует. Скорлупа яиц рассыпалась: Дейнерис без проблем вышла из огня вместе с тремя маленькими дракончиками.

Так появились Дрогон, Рейгаль и Визерион – единственные живые драконы в «Игре престолов». Дрогон – самый крупный и сильный дракон в сериале. Он назван в честь кхала Дрого, другие – в честь братьев Дейнерис. В сериале Визерион превратился в нежить, когда его убил и затем возродил Король Ночи. Рейгаля убил Эурон Грейджой – выстрелил в него из огромного арбалета.

Дрогон дожил до финала «Игры престолов». Он сжег Железный трон и унес тело Дейнерис. Есть важная теория по последним кадрам: Screen Rant утверждает, что Дрогон мог исцелить Дейнерис в безопасном месте. Но это в сериале никак не подтверждено. Целительные свойства драконов не раскрываются и в «Доме дракона». Здесь они схожи с людьми: переживают из-за смерти близких.

Зато Дейнерис – настоящая мать драконов. По книгам ее первая беременность закончилась рождением мертвого малыша (или существа). У него были маленькие крылья и драконья чешуя. В «Доме дракона» к такому событию была отсылка в диалоге Визериса и Эмма в первой серии. Она шутила с ним в разговоре: «Не удивлюсь, если из меня вылезет самый настоящий дракон».

В «Доме дракона» Таргариены постоянно взаимодействуют с драконьими яйцами. У них есть традиция: в колыбель к новорожденному малышу всегда кладется драконье яйцо. Обычно дракончик вылупляется и потом растет вместе с младенцем. Если рождения дракона из яйца не происходит, то это считается дурным знаком и влияет на судьбу ребенка Таргариена.

Некоторые драконы сильнее других и выделяются размерами. Пример – Дрогон, который был в два раза больше Рейгана и Визериона. Драконий огонь может плавить камень и металл. Формально все драконы обладают похожими характеристиками, но при тесной связи хозяин может натренировать дракона. Таргариены – последние известные наездники на драконах.

Ключевые различия между драконами в двух сериалах: в «Доме дракона» многие из них старше и имеют больше отличительных черт. Там это полноценные персонажи, которые проявляют характер и имеют большую эмоциональную связь со всеми героями-людьми (в «Игре престолов» – только с Дейнерис). Еще туда включены драконы разного возраста – есть и совсем маленькие.

Главное отличие драконов в «Доме дракона» и «Игре престолов» – магическая составляющая. На это указывал шоураннер Кондал. В «Игре престолов» драконы быстро повзрослели, потому что на их рождение повлияла только магия крови Таргариенов. В «Доме дракона» сам процесс их рождения и роста показан постепенным. Драконы развиваются сами по себе – без участия людей.

Фото: соцстети «Доме дракона», скриншоты из трейлера «Доме дракона», скриншоты из трейлера восьмого сезона «Игры престолов»