Продолжение «Игры престолов» – что нам известно: почему это будет не девятый сезон, кто будет главным героем, подробности сюжета

Что окружает новый сериал?

Сериал «Игра престолов» выходил с 2011 года. Восьмой сезон был заключительным – на нем проект завершился в 2019-м. «Игра престолов» стала одним из главных сериалов в истории HBO. Finance Monthly подсчитывал в момент окончания последнего сезона: HBO заработал 3,1 миллиарда при общем бюджете в 1,5 миллиарда долларов. Теперь появляются новости о продолжении.

Продолжение «Игры престолов»: кто занимается подготовкой и какие актеры там будут

«Игра престолов» действительно считалась законченным сериалом. На этом делали акцент Дэвид Бениофф и Дэниел Вайс – они планировали переход к другим вещам. Поэтому в съемках предстоящих проектов упор сделан исключительно на приквелы. Хотя Джордж Мартин настаивал: «Игра престолов» должна продолжаться. Из-за высоких доходов в 2019-м этого хотел и HBO.

Тема с продолжением официально не продвигалась до лета 2022 года. В июне The Hollywood Reporter выступил с инсайдом: новый сериал по «Игре престолов» находится в разработке. Это первый возможный сиквел «Игры престолов». Из информации The Hollywood Reporter известно, что сюжет основан на истории Джона Сноу. Его уже привычно сыграет Кит Харингтон.

Больше подробностей дал Джордж Мартин. Ключевой тезис: идею продолжения «Игры престолов» принес сам Харингтон. Он же занимался подбором творческого персонала и звал самого Мартина для помощи в написании сериала. Такую информацию косвенно подтвердила актриса Эмилия Кларк. Харингтон уже рассказывал ей о разработке нового сериала и своей роли в нем.

Рабочее название продолжения «Игры престолов» – «Сноу». Это будет не девятый сезон «Игры престолов», а отдельный сериал. Хотя все события по хронологии произойдут уже после завершения восьмой части. Ожидается появление и остальных выживших персонажей (Арьи, Сансы и других). Сценарий еще остается на уровне трех прописанных черновиков. Ранее второй половины 2023 года сериал не выйдет.

Сюжетная линия будет выстроена от момента завершения восьмого сезона «Игры престолов». Сноу отправится за стену, чтобы жить среди одичалых. Вместе с ним – великан Тормунд. Screen Rant прогнозирует, что события развернутся к северу от Стены. Они будут включать новый глобальный конфликт и возможную битву за власть у одичалых. Остальные подробности неизвестны.

У продолжения «Игры престолов» нет конкретных сроков выхода трейлеров и официального релиза. Поэтому даже Мартин предлагает дождаться официальных анонсов от HBO и подтверждения проекта. В истории уже был случай, когда сериал по «Игре престолов» сворачивался даже после снятия пилотного эпизода. Так произошло с тем спин-оффом, где главная роль досталась Наоми Уоттс. HBO от него отказался.

Какие еще предстоящие проекты пересекаются с миром «Игры престолов»

• «Дом дракона» рассказывает о Таргариенах и их борьбе за власть. Это единственный из всех новых сериалов, который обязательно дойдет до выхода. По нему уже подтвержден актерский состав, завершены съемки, а HBO регулярно напоминает о скорой премьере. На ютубе можно посмотреть трейлеры. Драконов в этом сериале будет больше, чем в «Игре престолов». Действие произойдет за сотни лет до «Игры престолов».

• Уже идет разработка сериала «Морской Змей». Он еще глубже рассмотрит историю всех событий из этого мира. «Морской Змей» – это приквел самого «Дома дракона». Все события в этом сериале случились до битвы с драконами и Таргариенами. Там будет рассказана история еще молодого Корлиса Велариона. В «Доме дракона» этого персонажа сыграет Стив Туссен.

• «Десять тысяч кораблей» – этот сериал станет экскурсом в далекую историю. Мир внутри него существовал за тысячу лет до начала сюжета «Песни Льда и Пламени». Главным героем станет принцесса Нимерия. Она поведет к возрождению свой народ, который позже высадится в Дорне. Так они окажутся далекими предками Дома Мартеллов, который есть в «Игре престолов».

• «Сказки о Дунке и Эгге» – это еще один приквел «Игры престолов». Он пока находится на ранней стадии разработки и в ближайшее время может получить новое название. Герои: сир Дункан Высокий и Эйгон V Таргариен. Отличие этого сериала от остальных: весь сюжет сосредоточен именно вокруг двух персонажей. Еще там будет больше шуток и доброй атмосферы.

Связаны ли новые сериалы по миру «Игры престолов» с книгами Джорджа Мартина

Напоминаем: сериал «Игра престолов» ушел далеко вперед от книжной истории Джорджа Мартина. Это окончательно произошло после шестого сезона. Сам Мартин подчеркивал в 2021 году, что через книги хочет показать собственный взгляд на историю Сноу, Дейнерис и других героев. К этому моменту он написал и выпустил пять из семи книг цикла «Песнь Льда и Пламени».

Мартин объяснял, что книга «Ветра зимы» остается его приоритетом. Она станет шестой в цикле. Позже запланирована седьмая – «Грезы о весне». Мартин называет «Ветра зимы» большой книгой и признает: надо было выпускать раньше. Ожидать выхода книги в ближайшее время не стоит: «Работа идет, но не так быстро». Фанаты шутят, что «Грезы о весне» вообще появятся в 2065 году.

Проект с историей Джона Сноу будет вытекать из оригинального сериала. Книга Мартина не догонит его по развитию сюжета. Другие новые сериалы связаны с отдельными книгами Мартина или он участвует в их разработке. Приквел «Дом дракона» полностью снимался по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь» (2018), «Сказки о Дунке и Эгге» делаются по его новеллам.

Фото: ZUMAPRESS, imago stock&people/Global Look Press