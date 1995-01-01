30 сложных вопросов «Что? Где? Когда?», на которые не ответили знатоки

А вы сможете?

1. Наполеон в первом послании французам по поводу принятия новой Конституции в лозунге «Свобода, равенство и братство» заменил слово «братство» на другое. Какое слово согрело душу миллионам французов?

Ответ

2. «Цивилизация зародилась, когда человек вместо камня бросил…» Закончите афоризм Зигмунда Фрейда.

Ответ

3. Один римский оракул всегда давал одинаковый ответ, когда граждане Рима его спрашивали: «Кто выиграет дело, я или мой противник?» Что он отвечал?

Ответ

4. Советские полярники говорили: от цинги спасает не только витамин С, но и витамин Р («рэ»). Что они так назвали?

Ответ

5. Что в переводе с коми-зырянского языка означает слово «Ов»?

Ответ

Как росла «Что? Где? Когда?». Выпуски в квартирах с подставными семьями, вместо смокингов и денег – свитера и книги

6. Что на этом автопортрете принадлежит не Сальвадору Дали?

Ответ

7. Одного американцы раздражали дети, которые веселились на его лужайке. Тогда он сделал хитрый психологический ход, который сначала был затратный. Что мужчина предложил детям?

Ответ

8. Сначала компания «Рено» упаковывала ветровое стекло в картонные коробки с предупредительной надписью, что внутри стекло. Но грузчики 4% доставок все равно разбивали. Что тогда изменила компания?

Ответ

9. Все знают, когда нужно собирать камни и когда их разбрасывать. А вот когда нужно их подметать?

Ответ

30 вопросов из «Что? Где? Когда?» о спорте

10. «Это должно быть топором для замерзшего моря внутри нас». О чем это сказал Франц Кафка?

Ответ

11. Писатель Гарри Гаррисон предлагает решение одной мировой проблемы – надо лет до 35 увеличить возрастной ценз. Какую проблему он предлагает так решить?

Ответ

12. Зачем в Африке в кафе для туристов вешают такие пакетики с водой?

Ответ

13. Гуляя по небольшому городу, Иосиф Бродский придумал такие строчки: «В конце улицы, точно пуговицы у расстегнутой на груди рубашке». О чем написал Бродский?

Ответ

14. Классик теории рекламы Дэвид Огилви говорил, что тексты, напечатанные светлым шрифтом на темном фоне неудобно читать. Но для одной печатной продукции есть одно исключение. Назовите его.

Ответ

15. «Она появляется, когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений». О чем сказал Антон Чехов?

Ответ

16. Закончите хокку Иссы Кобаяси:

Рассыпать рис во дворе –

Тоже грех.

Птицы …

Ответ

Важнейшая игра в истории «Что? Где? Когда?» – последняя для Ворошилова. Если знатоки проигрывают – клуб закрывается

17. В 1913 году Ричард Сирс совершил революцию в торговом бизнесе. Он издавал каталоги своих товаров и бесплатно распространял среди жителей сельской местности. Но скоро подобных фирм стало много. На столе каждого сельского жителя образовалась стопка каталогов. Какую идею придумал Сирс?

Ответ

18. В некоторых американских офисах есть такие часы. Зачем?

Ответ

19. Владимир Набоков на авторских экземплярах своих произведений обычно рисовал бабочек. Но один раз он сделал исключение. Что Набоков изобразил на авторском экземпляре «Машеньки»?

Ответ

20. Что писатель Лев Кассиль назвал резиновым источником иллюзий?

Ответ

21. Колесо, карандаш, свечка и расческа. По какому принципу футурологи объединили эти предметы в одну группу?

Ответ

22. Когда директора национальной галереи в Лондоне спросили, какая картина занимает первое место по популярности, то он ответил: «Возможно, это картина Поля Делароша «Казнь леди Джейн Грей», судя потому, что около нее ежегодно…» Закончите ответ директора галереи.

Ответ

23. Что в семидесятых годах XIX века придумал Джейкоб Дэвис, когда американские золотоискатели стали жаловаться, что их карманы все время рвутся?

Ответ

24. Однажды герцог Людовико Моро сказал Леонардо да Винчи: «Я восхищаюсь красотой твоих апостолов, но где ты находишь таких уродов?» Леонардо сказал, что у него есть секрет. Какой?

Ответ

25. «Я не согласен с разделением людей на простых смертных и знаменитостей. Я по-прежнему простой смертный. До меня 11 174 человека совершили что-то достойное». Кого имел в виду Юрий Гагарин?

Ответ

Главный мем в истории «Что? Где? Когда?» – вопрос про серсо. Его анализировал литературный журнал и прославил лучший ЧГК-паблик

26. В эстонском городе рядом расположены улицы: Бобовая, Ягодная, Гороховая, Картофельная, Тыквенная и Сельдерейная. Как называется этот район города?

Ответ

27. «Он для меня не очень важен. Это просто веревка, на которой развешивается белье». Что английская писательница Айви Комптон-Бернет сравнила с бельевой веревкой?

Ответ

28. Китайские медики считают, что есть семь вредных для здоровья человека эмоций: тревога, боязнь, злость, печаль, скука и удивление. Назовите седьмую эмоцию.

Ответ

29. В середине XIX века лондонские газеты писали, что их город поразила кожная болезнь. А как мы называем то, чему журналисты дали такое название?

Ответ

30. Евангелие от Иоанна: «Перед тайной вечерей Иисус взял воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать их полотенцем, которым был подпоясан». Почему перед тайной вечерей нужно было умывать ноги?

Ответ

Фото на плашке: скриншот из трансляции