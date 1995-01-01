Главный мем в истории «Что? Где? Когда?» – вопрос про серсо. Его анализировал литературный журнал и прославил лучший ЧГК-паблик

Что он значит?

В выпуске «Что? Где? Когда» от второго июня 2001 года команде Алексея Блинова вынесли на игровой стол тарелки с мясом, просом, колесо и черный ящик. Знаток Федор Двинятин предположил, что в черном ящике серсо – игра, где нужно ловить палочкой обруч. По его версии, это четвертое слово в русском языке, которое заканчивается на «-со».

Двинятин думал в правильном направлении, но черный ящик был пуст. По версии телезрителя, в русском языке всего три слова с окончанием на «-со». Двинятин спорил и объяснял, что в русских словарях такое слово есть. Аргумент ведущего Бориса Крюка – слово серсо не русское по происхождению.

Двинятин вместе с Михаилом Барщевским продолжили спорить. И Крюк на нервах засчитал команде ответ со словами: «Да заберите себе это очко!»

Команда Блинова выиграла со счетом 6:5.

Так какой ответ все-таки правильный?

На эту тему есть даже большая статья в журнале «Новая литература».

Если коротко: мясо, просо и колесо тоже не русские слова по происхождению. Некоторые филологи говорят, что русскими словами можно считать те, которые склоняются. Но тогда уже есть слова кофе и пальто, которые давно укоренились в языке.

К тому же есть слова лассо, эспрессо и наречие косо. А в черном ящике ведь вообще было пусто!

Тогда, чтобы вопрос звучал корректно, его стоило сформулировать так:

Назовите четыре слова современного русского активного языка, оканчивающихся на -со; это должны быть существительные в именительном падеже, единственном числе, не имена собственные, не иностранные, не жаргонизмы, не архаизмы, при этом склоняемые по правилам русской грамматики.

И такое четвертое слово в русском языке есть. Это плeсо – глубокий участок русла реки между перекатами.

Вопрос про серсо стал мемом. В честь него назван паблик вконтакте, который любят сами знатоки

Паблик вконтакте «А как же серсо!?» напоминает футбольный ВГИК. Там свои узнаваемые мемы и шутки об играх ЧГК. На паблик за четыре года подписались почти 15 тысяч человек. Среди них, например, знатоки Алена Повышева и Никита Баринов. Создатель «А как же серсо!?» (остался анонимен и отвечал в сообщениях от лица паблика) рассказал «Голу», что все началось с желания сохранить скриншоты с игр:

«Паблик появился в результате депрессии, во время которой было пересмотрено бесконечное число выпусков ЧГК и сохранено огромное количество скринов. Чтобы скрины не испортились, было решено создать место, где они обретут свежесть.

Сейчас пабликом занимаются 14 тысяч человек, регулярно присылающих мемы для публикации и обсуждающих игры в комментариях – на них все и держится».

Про вопрос с серсо в паблике очень много мемов:

Есть даже пародия на Вайомингский Инцидент (когда якобы хакер захватил сигнал и вместо вечерних новостей дал страшное видео).

Будьте осторожны. В этом видео тоже саспенс и скримеры. Не смотрите его, если не хотите негативных эмоций.

Популярность мема создатель «А как же серсо!?» объясняет так:

«Видео про серсо – своего рода квинтэссенция всего ЧГК. Если вам нужно объяснить кому-то, что такое «Что? Где? Когда?», достаточно показать этот ролик. Здесь и каверзный вопрос, и противостояние игрока-типичного советского интеллектуала и ведущего с заниженным голосом (который уже давно не используется, но так и остался атрибутом ЧГК), и скандальная ситуация с привлечением к обсуждению всего зала.

Знаток Двинятин отвечает на вопрос, в котором он хорошо разбирается в силу профессии. Господин Ведущий стремится показать свою значимость в качестве нового крупье, защитить редакторов программы и телезрительницу. Все это так или иначе присутствует в игре постоянно, но именно на этом вопросе все собралось воедино».