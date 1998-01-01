В каком порядке читать книги про Фандорина

Эраст Фандорин – литературный герой детективов Бориса Акунина. Книг о нем вышло всего 17, некоторые из них – сборник рассказов и повестей. В них охватывается период с 1876 по 1925 год.
Книги про Фандорина по порядку
Вот их список:
- «Азазель» (выпущена в 1998 году)
- «Турецкий гамбит» (1998)
- «Левиафан» (1998)
- «Смерть Ахиллеса» (1998)
- «Особые поручения» (1999)
- «Статский советник» (1999)
- «Коронация, или Последний из романов» (2000)
- «Любовница смерти» (2001)
- «Любовник смерти» (2001)
- «Алмазная колесница» (2002)
- «Инь и Ян» (2005)
- «Нефритовые четки» (2006)
- «Весь мир театр» (2009)
- «Черный город» (2012)
- «Планета Вода» (2015)
- «Не прощаюсь» (2018)
- «Просто Маса» (2020)
Как читать книги про Фандорина, в каком порядке
Каждая из книг охватывает определенный период времени, в котором находится герой. Например, в первой книге действие происходит в 1876 году, в следующей – в 1877-м и так далее. Но, например, в сборнике рассказов и повестей «Нефритовые четки» есть разные года – в одном тексте 1881-й, в другом – 1890-й.
Именно поэтому для чтения можно выстроить их по такому списку:
- «Азазель» (действие происходит в 1876 году)
- «Турецкий гамбит» (1877-1878)
- «Левиафан» (1878)
- «Алмазная колесница», том 2 (1878)
- «Нефритовые четки», рассказ «Сигумо» (1881)
- «Смерть Ахиллеса» (1882)
- «Инь и Ян» (1882)
- «Нефритовые четки», рассказ «Table-talk» (1882)
- «Нефритовые четки», рассказ «Из жизни щепок» (1883)
- «Нефритовые четки», рассказ «Нефритовые четки» (1884)
- «Особые поручения», рассказ «Пиковый валет» (1886)
- «Нефритовые четки», рассказ «Скарпея Баскаковых» (1888)
- «Особые поручения», рассказ «Декоратор» (1889)
- «Нефритовые четки», рассказ «Одна десятая процента» (1890)
- «Статский советник» (1891)
- «Нефритовые четки», рассказ «Бристольское чаепитие» (1891)
- «Нефритовые четки», рассказ «Долина мечты» (1894)
- «Коронация, или Последний из романов» (1896)
- «Нефритовые четки», рассказ «Перед концом света» (1897)
- «Нефритовые четки», рассказ «Узница башни, или Короткий, но прекрасный путь трех мудрых» (1899)
- «Любовница смерти» (1900)
- «Любовник смерти» (1900)
- «Планета вода», повесть «Планета вода» (1903)
- «Алмазная колесница», том 1 (1905)
- «Планета вода», повесть «Парус одинокий» (1906)
- «Весь мир театр» (1911)
- «Планета вода», повесть «Куда ж нам плыть?» (1912)
- «Черный город» (1914)
- «Не прощаюсь» (1918-1921)
- «Просто Маса» (1923-1925)
В серии книг про Фандорина Борис Акунин используется формат исторического детектива. При этом Акунин испробовал все разные детективные жанры – конспирологический, шпионский, мистический, вестерн и другие.
Последняя книга вышла о приключениях Масахиро Сибаты. «Я могу себе позволить отклоняться от своей железнодорожной колеи, которая меня давно уже сильно достала. Все от меня ждут «Фандорин, Фандорин, Фандорин», а я уже двинулся дальше, я уже другой, меня интересуют другие вещи», – рассказывал об этом Акунин.
Что почитать после Фандорина
Есть четыре связанных романа, героем которых стал подданный Великобритании историк Николас Фандорин – это внук Эраста Фандорина.
- Алтын-толобас (выпущен в 2001 году)
- Внеклассное чтение (2003)
- Ф.М. (2006)
- Сокол и Ласточка (2009)
Фото: EKATERINA TSVETKOVA/Global Look Press, «Кинопоиск»