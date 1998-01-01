В каком порядке читать книги про Фандорина

Рассказываем еще и что почитать дальше.

Эраст Фандорин – литературный герой детективов Бориса Акунина. Книг о нем вышло всего 17, некоторые из них – сборник рассказов и повестей. В них охватывается период с 1876 по 1925 год.

Книги про Фандорина по порядку

Вот их список:

«Азазель» (выпущена в 1998 году) «Турецкий гамбит» (1998) «Левиафан» (1998) «Смерть Ахиллеса» (1998) «Особые поручения» (1999) «Статский советник» (1999) «Коронация, или Последний из романов» (2000) «Любовница смерти» (2001) «Любовник смерти» (2001) «Алмазная колесница» (2002) «Инь и Ян» (2005) «Нефритовые четки» (2006) «Весь мир театр» (2009) «Черный город» (2012) «Планета Вода» (2015) «Не прощаюсь» (2018) «Просто Маса» (2020)

Как читать книги про Фандорина, в каком порядке

Каждая из книг охватывает определенный период времени, в котором находится герой. Например, в первой книге действие происходит в 1876 году, в следующей – в 1877-м и так далее. Но, например, в сборнике рассказов и повестей «Нефритовые четки» есть разные года – в одном тексте 1881-й, в другом – 1890-й.

Именно поэтому для чтения можно выстроить их по такому списку:

«Азазель» (действие происходит в 1876 году) «Турецкий гамбит» (1877-1878) «Левиафан» (1878) «Алмазная колесница», том 2 (1878) «Нефритовые четки», рассказ «Сигумо» (1881) «Смерть Ахиллеса» (1882) «Инь и Ян» (1882) «Нефритовые четки», рассказ «Table-talk» (1882) «Нефритовые четки», рассказ «Из жизни щепок» (1883) «Нефритовые четки», рассказ «Нефритовые четки» (1884) «Особые поручения», рассказ «Пиковый валет» (1886) «Нефритовые четки», рассказ «Скарпея Баскаковых» (1888) «Особые поручения», рассказ «Декоратор» (1889) «Нефритовые четки», рассказ «Одна десятая процента» (1890) «Статский советник» (1891) «Нефритовые четки», рассказ «Бристольское чаепитие» (1891) «Нефритовые четки», рассказ «Долина мечты» (1894) «Коронация, или Последний из романов» (1896) «Нефритовые четки», рассказ «Перед концом света» (1897) «Нефритовые четки», рассказ «Узница башни, или Короткий, но прекрасный путь трех мудрых» (1899) «Любовница смерти» (1900) «Любовник смерти» (1900) «Планета вода», повесть «Планета вода» (1903) «Алмазная колесница», том 1 (1905) «Планета вода», повесть «Парус одинокий» (1906) «Весь мир театр» (1911) «Планета вода», повесть «Куда ж нам плыть?» (1912) «Черный город» (1914) «Не прощаюсь» (1918-1921) «Просто Маса» (1923-1925)

В серии книг про Фандорина Борис Акунин используется формат исторического детектива. При этом Акунин испробовал все разные детективные жанры – конспирологический, шпионский, мистический, вестерн и другие.

Последняя книга вышла о приключениях Масахиро Сибаты. «Я могу себе позволить отклоняться от своей железнодорожной колеи, которая меня давно уже сильно достала. Все от меня ждут «Фандорин, Фандорин, Фандорин», а я уже двинулся дальше, я уже другой, меня интересуют другие вещи», – рассказывал об этом Акунин.

Что почитать после Фандорина

Есть четыре связанных романа, героем которых стал подданный Великобритании историк Николас Фандорин – это внук Эраста Фандорина.

Алтын-толобас (выпущен в 2001 году)

Внеклассное чтение (2003)

Ф.М. (2006)

Сокол и Ласточка (2009)

Фото: EKATERINA TSVETKOVA/Global Look Press, «Кинопоиск»