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    25 странных сайтов мира

    23 августа, 15:19
    Есть и занятные варианты.

    Astronaut.io

    Сайт-телевидение. Он показывает подряд только те видео с ютуба, которые собрали меньше 10 просмотров.

    Pointerpointer

    Открывать с десктопа. Суть сайта такая: вы не двигаете курсором и скоро на экране появится человек, который на него укажет пальцем.

    Тихое место

    Сайт для отвлечения от интернета. Просто нажимайте пробел, читайте текст и попробуйте пару минут не отвлекаться на уведомления.

    Endless horse

    Сайт с лошадью, у которой бесконечные ноги. Или нет? Попробуйте долистать.

    Quick, Draw

    Ваша задача – за 20 секунд нарисовать заданный предмет так, чтобы искусственный интеллект Google его угадал. Пока вы рисуете, голос уже озвучивает версии.

    Koalastothemax

    Водите по кружочкам, которые будут делиться. В конце вас ждет сюрприз, когда кружочки станут совсем маленькими.

    Republique des mangues

    Французский сайт, где все очень просто. Вас приветствует Республика Манго. Все.

    Bury Me With My Money

    Человек падает, разбивается и говорит вам: «Похороните меня с моими деньгами». Следующий человек повторяет действие.

    Paper Toilet

    Просто раскручивайте виртуальный рулон туалетной бумаги. Разве не весело?

    Zoomquilt

    Ничего не нужно делать. Вы просто путешествуйте по сюрреалистичным мирам, которые сменяют друг друга. Непонятно, когда же будет этому конец.

    5secondfilms

    Сайт с подборкой пятисекундных фильмов (да, такие существуют)

    Centennial Bulb

    Здесь просто появляется максимально актуальное фото лампочки из Калифорнии, которая горит уже сто лет.

    Neal.fun

    Покупайте все подряд и попробуйте потратить все деньги Билла Гейтса.

    Staggering beauty

    Двигайте червем, но не слишком резко. Ему может стать плохо.

    Gatchina

    Генератор светских бесед. У нас получилось письмо в старом стиле.

    Random colour

    Открываете сайт и вы видите случайный цвет. Вот и все.

    Trash loop

    Нужно выкинуть бумажку в ведро. Но это невозможно сделать – корзина постоянно ее выплевывает.

    Tholman

    Вбивайте свой текст. И рисуйте им!

    Pixels fighting

    Просто наблюдайте за сражением пикселей двух цветов. Удивительно, но это может увлечь.

    Instantcosby

    При каждом обновлении сайта загадочный персонаж по имени Косби делает что-то новое: кривляется, ест мороженое, моргает на фоне пляжа.

    Make everything ok

    Нажмите на кнопку – и все будет окей. Надо лишь подождать секунд пять.

    That's the finger

    Когда вы попытаетесь закрыть этот сайт, то...Попробуйте сами.

    Eelslap

    Шлепайте рыбой по лицу мужчине. Ух, еще одна игра, чтобы снять вечерний стресс.

    Do not touch your face

    Требуется подключение веб-камеры. Сайт отучит вас трогать лицо.

    David.li

    Взаимодействуйте с 3D-моделями. Они ощущаются почти как живые.

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