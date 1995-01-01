25 странных сайтов мира

Astronaut.io
Сайт-телевидение. Он показывает подряд только те видео с ютуба, которые собрали меньше 10 просмотров.
Pointerpointer
Открывать с десктопа. Суть сайта такая: вы не двигаете курсором и скоро на экране появится человек, который на него укажет пальцем.
Тихое место
Сайт для отвлечения от интернета. Просто нажимайте пробел, читайте текст и попробуйте пару минут не отвлекаться на уведомления.
Endless horse
Сайт с лошадью, у которой бесконечные ноги. Или нет? Попробуйте долистать.
Quick, Draw
Ваша задача – за 20 секунд нарисовать заданный предмет так, чтобы искусственный интеллект Google его угадал. Пока вы рисуете, голос уже озвучивает версии.
Koalastothemax
Водите по кружочкам, которые будут делиться. В конце вас ждет сюрприз, когда кружочки станут совсем маленькими.
Republique des mangues
Французский сайт, где все очень просто. Вас приветствует Республика Манго. Все.
Bury Me With My Money
Человек падает, разбивается и говорит вам: «Похороните меня с моими деньгами». Следующий человек повторяет действие.
Paper Toilet
Просто раскручивайте виртуальный рулон туалетной бумаги. Разве не весело?
Zoomquilt
Ничего не нужно делать. Вы просто путешествуйте по сюрреалистичным мирам, которые сменяют друг друга. Непонятно, когда же будет этому конец.
5secondfilms
Сайт с подборкой пятисекундных фильмов (да, такие существуют)
Centennial Bulb
Здесь просто появляется максимально актуальное фото лампочки из Калифорнии, которая горит уже сто лет.
Neal.fun
Покупайте все подряд и попробуйте потратить все деньги Билла Гейтса.
Staggering beauty
Двигайте червем, но не слишком резко. Ему может стать плохо.
Gatchina
Генератор светских бесед. У нас получилось письмо в старом стиле.
Random colour
Открываете сайт и вы видите случайный цвет. Вот и все.
Trash loop
Нужно выкинуть бумажку в ведро. Но это невозможно сделать – корзина постоянно ее выплевывает.
Tholman
Вбивайте свой текст. И рисуйте им!
Pixels fighting
Просто наблюдайте за сражением пикселей двух цветов. Удивительно, но это может увлечь.
Instantcosby
При каждом обновлении сайта загадочный персонаж по имени Косби делает что-то новое: кривляется, ест мороженое, моргает на фоне пляжа.
Make everything ok
Нажмите на кнопку – и все будет окей. Надо лишь подождать секунд пять.
That's the finger
Когда вы попытаетесь закрыть этот сайт, то...Попробуйте сами.
Eelslap
Шлепайте рыбой по лицу мужчине. Ух, еще одна игра, чтобы снять вечерний стресс.
Do not touch your face
Требуется подключение веб-камеры. Сайт отучит вас трогать лицо.
David.li
Взаимодействуйте с 3D-моделями. Они ощущаются почти как живые.