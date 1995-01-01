25 странных сайтов мира

Есть и занятные варианты.

Сайт-телевидение. Он показывает подряд только те видео с ютуба, которые собрали меньше 10 просмотров.

Открывать с десктопа. Суть сайта такая: вы не двигаете курсором и скоро на экране появится человек, который на него укажет пальцем.

Сайт для отвлечения от интернета. Просто нажимайте пробел, читайте текст и попробуйте пару минут не отвлекаться на уведомления.

Сайт с лошадью, у которой бесконечные ноги. Или нет? Попробуйте долистать.

Ваша задача – за 20 секунд нарисовать заданный предмет так, чтобы искусственный интеллект Google его угадал. Пока вы рисуете, голос уже озвучивает версии.

Водите по кружочкам, которые будут делиться. В конце вас ждет сюрприз, когда кружочки станут совсем маленькими.

Французский сайт, где все очень просто. Вас приветствует Республика Манго. Все.

Человек падает, разбивается и говорит вам: «Похороните меня с моими деньгами». Следующий человек повторяет действие.

Просто раскручивайте виртуальный рулон туалетной бумаги. Разве не весело?

Ничего не нужно делать. Вы просто путешествуйте по сюрреалистичным мирам, которые сменяют друг друга. Непонятно, когда же будет этому конец.

Сайт с подборкой пятисекундных фильмов (да, такие существуют)

Здесь просто появляется максимально актуальное фото лампочки из Калифорнии, которая горит уже сто лет.

Покупайте все подряд и попробуйте потратить все деньги Билла Гейтса.

Двигайте червем, но не слишком резко. Ему может стать плохо.

Генератор светских бесед. У нас получилось письмо в старом стиле.

Открываете сайт и вы видите случайный цвет. Вот и все.

Нужно выкинуть бумажку в ведро. Но это невозможно сделать – корзина постоянно ее выплевывает.

Вбивайте свой текст. И рисуйте им!

Просто наблюдайте за сражением пикселей двух цветов. Удивительно, но это может увлечь.

При каждом обновлении сайта загадочный персонаж по имени Косби делает что-то новое: кривляется, ест мороженое, моргает на фоне пляжа.

Нажмите на кнопку – и все будет окей. Надо лишь подождать секунд пять.

Когда вы попытаетесь закрыть этот сайт, то...Попробуйте сами.

Шлепайте рыбой по лицу мужчине. Ух, еще одна игра, чтобы снять вечерний стресс.

Требуется подключение веб-камеры. Сайт отучит вас трогать лицо.

Взаимодействуйте с 3D-моделями. Они ощущаются почти как живые.