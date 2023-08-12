3 тур Урал – Пари НН

Зенит в роли догоняющего, что для него редко. Динамо не одержал ни одной победы в первых двух турах. Погода хорошая в СПб. Сергей Семак был дисквалифицирован на эту встречу за КК в предыдущем матче с Ростовом.

Аршавин считает, что если Зенит сегодня не победит – будет некоторое давление на тренера.

На стадионе хорошая атмосфера, не мало людей, но не больше чем на кубковый матч с Ахматом.

4-3-3 стартовая схема у Зенита, 4-2-3-1 у Динамо.

Динамо ни разу не побеждало на Зенит-Арене в рамках РПЛ.

**Тренер Динамо Марцел Личка в предыдущий свой визит на Зенит Арену – сгорел 8-0 с Оренбургом.

Уже на 2-ой минуте забивает Динамо!

Защитник Зенита Ренан отдал неточную передачу в своей трети, мяч перехватил Нгамалe , прошeл в в правый полуфланг, убрал защитника 77-го номера защитника и отдал точный пас на Тюкавина, который в свою очередь хорошо сыграл против Эраковича и находился в АВЗ.

В первые 15 минут матча Зенит после пропущенного мяча не может себе добыть территориального преимущества – им владеет Динамо и прижимает Зенит к его воротам.

Шунин рискованно и уверенно играет, обыгрывая прессингующего его Касьерру. Динамо уверенно выходит из под давления Зенита в эти минуты.

Через минуты 3-4 Зенит приходит в себя и начинает атаковать большими силами, опасно это делает.

На 10-ой минуте Зенит сравнивает: На своей половине поля у игрока Динамо Захаряна отбирает мяч Дуглас Сантон, отдаeт пас на партнeра и тот в центр отдаeт пас на открывающегося партнeра. Я не записал это как АВЗ т.к. случился автогол, но его могло и не случиться, если бы игрок лучше подстроился… А вот тот на кого дошла передача в случае попадания по мячу – наверняка бы забил. В любом случае 1-0 автогол Динамо.

Зенит забив ответный мяч – поверил в себя, финтами «понтанулись» Клаудиньо и Мостовой... Правда у второго ничего не получилось))

Быстро потушили этот взрыв уверенности Зенита.

Тем не менее Зенит попыток не оставил и через полминуты Касьерра и Клаудиньо создали момент у ворот Динамо: благодаря командному прессингу на чужой трети и умению Касьерры владеть мячом.

Хорошие скорости, мяч в центре поля долго не задерживается, поочерeдно динамичные позиционные атаки проводят команды.

Динамо не прессингует особо, не на своей половине поля, не на чужой.

Мало остановок в игре.

Зенит большими силами ходит вперeд.

Динамо очень уверенно выглядит при владении мячом в чужой трети поля.

Во вторые 15 минут Зенит владеет территориальным преимуществом, но в основном это происходит в центре поля, позиционные атаки получаются затяжными и без остроты.

Динамо отвечает своими попытками атаковать через длинный пас со своей половины поля, позиционно.

Атаки Динамо носят характер скорее наскоков, не затяжными они получаются и несколько сумбурными.

Динамо очень плотно работает по игрокам при позиционных атаках соперника. Динамо хорошо выходят из обороны через мелкий и средний пас, при том что Зенит активно прессингует, но иногда брак случается, он не значительный и в целом – всe под контролем Динамо.

Зенит при обороне действует не агрессивно, даже как-то пассивно на мой вкус. Динамо встречает на своей половине поля, на чужой прессингует небольшой группой игроков в 3-4 человека и то, только после своих атак.

Этот отрезок игры куда более спокойный чем первый, команды как будто пар выпустили, но при этом остановок в игре мало и в центре поля игра не вязнет.

Можно говорить о тотальном территориальном доминировании Зенита на этом отрезке матча, очень много они владеют мячом на чужой половине поля и много комбинируют, но хорошего момента создать не могут.

Последние 15 минут 1 тайма …

На 33 минуте началось какое-то движение на скамейках запасных у команд.

И Динамо забивает на 33-ей минуте: всe таки длинный пас из глубины нашeл адресата, пас пошeл в АВЗ, хоть там и догонял защитник, но Тюкавин хорошо принял мяч пяткой и вторым касание отправил мяч в противоход вратарю. Выходит вперeд Динамо!

Замена на 35-ой минуте у Динамо: вместо Захаряна выходит Макаров.

После пропущенного гола Зенит вновь владеет территорией, но уже больше в центре поля, на финальной трети не получается закрепиться.

Стало больше пауз в игре, средней длинны.

Лаксальт очень хорошо играет, он и позиционно грамотно располагается и борется и выгрызает мячи, хорош этот футболист.

Есть впечатление, что Динамо сбивает темп с помощью фола, но при этом чувствуют себя уверенно.

Зенит получает стандарты в центре и на чужой трети, угловые.

Динамо допускает передачи на фланги, не уделяют этому внимания и, это либо Зенит так хорош, либо Динамо так плохо, либо Динамо просто не считают что из этой зоны Зенит способен что-то создать (видимо чувствуют своe превосходство вверху).

В концовке 1 тайма Динамо всe чаще вжимается в штрафную.

Какой-то агрессии что ли не хватает Зениту.

У Зенита Мостовой ломается в конце первого тайма, видимо заменят его в перерыве, потянул он заднюю поверхность бедра, при том в предыдущих матчах он провeл по тайму и особо не перегружался по идее.

В перерыве у Зенита вышел Марио Фернандес и уходит Ду Кейрос, вместо него выходит Вендел и вместо Ренана выходит Нураны Алип.

В первые 15 минут 2 тайма Зенит начинает с тотального давления: затяжные позиционные атаки, борьба на чужой трети, делают всe для того, чтобы отыграться, не сумбурно это делают, но всe-таки с какой-то спешкой.

Один хороший момент создаeт Зенит, но Эракович находившийся на дальней штанге не попадает в ворота.

Какого-то спокойствия, хладнокровия не хватает Зениту…

В этих компонентах Динамо кажется лучше.

Динамо удаeтся выдавить Зенит в центр поля, но тоже не на долго,

Зенит с той же интенсивностью вжимает Динамо в свою треть поля.

Остановок различных стало больше.

На 59-ой минуте замена у Динамо: вместо Нгамалe выходит Гогнидзе. Игрок Динамо не спешит уходить с поля. Так же вместо Смолова выходит Сазонов. На 3 ЦЗ переходит Динамо.

Во вторые 15 минут 2 тайма Динамо начинает уже время подзатягивать и тем самым гасит темп Зенита, где-то вероятно нервирую соперника.

Тем не менее Динамо выходит на чужою половину и зарабатывает угловой, после которого Тюкавин валяется и тянет время, к нему выходит бригада медиков.

Лаксальт ...и в атаке очень полезен, его прям отдельно нужно выделить ИМХО. Динамо стало чаще ходить вперeд и выдавливать Зенит.

Длинная пауза в заключительной части этого отрезка, перед подачей углового Зенита.

Игрок Динамо валяется снова.

Пока Тюкавин валяется, замена у Зенита на 66-ой минуте: вместо Мантуана выходит Сергеев.

И снова в тот момент когда валяется игрок Динамо – двойная замена происходит на 74-ой минуте: Паршивлюк вынужденно покидает поле, вместо него выходит Бессмертный и вместо Тюкавина выходит Грулeв.

В последние 15 минут матча Динамо удаeтся наконец-то вытеснить Зенит со своей трети в центр уже на продолжительный отрезок времени.

Динамо активно встречает в центре поля, прессингует.

Зенит с 85-ой минуты начинает осаду ворот, серийно зарабатывают угловые в частности.

Динамо прижимается, но позиции не проигрывает.

Однако Зенит забивает на 90-ой минуте после долгой перепасовки на правом фланге: благодаря индивидуальным действиям Вендела происходит гол: он простреливает во вратарскую, Шунин отбивает и на добивании оказывается Сергеев!

После пропущенного гола Динамо пошли вперeд.

Зенит хотел забить похожий с последним гол, но на этот раз Шунин надeжен.

И снова игрок Динамо тянет время т.к. фолят против него и идeт проверка на возможную КК, которую в итоге и получает игрок Зенита после просмотра ВАР.

Вильмар Барриос получает КК.

В конце встречи Динамо выигрывало борьбу и перехватывало мячи при попытке Зенита выйти из обороны в атаку и в итоге после очередного перехвата пас идeт на Лаксальта, который отлично вырезает в центр штрафной и там в касание Грулeв замывает эту передачу.

2-3 Динамо повело на 96-ой минуте.

У Зенита замена на 81-ой минуте: вместо Караваева выходит Бакаев.

Марцел Личка:

Когда я видел что у соперника высокие игроки и ещe начал думать как нам 55-60 минут команду держать... Потом попробовал в защите Сабо Сазонова в верховую борьбу и Луку Гогнедзе который там тоже в середине поля помогал. Нам было очень тяжело, можно сказать что 2-3 – это отличная работа Диего Лаксальта (видно что искренен он , без преувеличения) который держал можно сказать на ноге у всех и то что показал – это тот характер команды, который через тяжeлые игры, как например сегодня – где мы терпели, получилось у нас вообще победить и забрать 3 очка , забить 3 мяча здесь, в Санкт-Петербурге. Думаю каждый доволен кто здесь забивает 3 гола.

Анатолий Тимощук:

Будем как бы работать, делать выводы. Конечно, обидное удаление в конце матча, но нас тут почему-то на Макарове пропускают, никто не видит что это было второе предупреждение, но судьи об этом не говорят. Но не будем сейчас говорить о том, кто плох или кто хорошо судит или работает... Разберутся я думаю органы которые за это отвечают. Мы конечно расстроены сегодняшней игрой, сегодняшним результатом, потому что 1 тайм у нас полностью не получился, во 2 тайме конечно инициатива была полностью на нашей стороне, практические не дали ничего создать сопернику , вот единственный момент который был – они смогли воспользоваться , ну и перекладина со штрафного. Конечно, нужно работать, нужно добавлять в концентрации, в движении и в такой самоотдаче которая была на протяжении 2-го тайма и желание победить.



Радимов говорит, что первый гол Динамо – это позиционная ошибка Эраковича и детская ошибка в передаче Ренана, а второй гол – прессинг Зенита. В целом – тяжело с ним не согласиться. Оба мяча были после потери игроками команд на своих третях. Ренан виноват в обоих пропущенных голах.