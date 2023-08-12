Обзор 3-го тура

Краткий обзор видеообзора от Матч ТВ.

Краснодар – Пари НН

Краснодар ещe не проигрывал в чемпионате.

Первая атака Краснодар на 17 минуте матча со штрафного.

27 минута – Краснодар вновь создаeт момент после углового, мяч попадает в руку игроку Пари НН и в их ворота назначают пенальти.

Пенальти забивает Краснодар на 30-ой минуте.

Пари НН на 56-ой минуте голевой момент создаeт благодаря индивидуальным действиям, это Севикян был.

Следом ещe одна атака Пари НН на 57-ой уже минуте и вновь было близко к голу, но там нужно было красиво закрутить в дальний – не удалось.

И вновь голевой момент у Пари НН на 74-ой минуте, ну голевейший по сути тоже, с реализацией проблема у Пари НН



Владимир Ивич:

Дело в том, что Пари НН такая команда, против которой тяжело создавать по 10 – 15 шансов, нужно думать об этом реалистично, знать чего мы хотим, обеим командам сегодня было тяжело, при такой погоде мало Пари НН затрачивал меньше сил чем мы, нам нужно было поберечь силы т.к. при такой погоде силы быстро заканчиваются.

Сергей Юран:

В целом командой доволен, ну и в целом команда создала довольно много моментов, забивать надо свои моменты, но есть вопросы конечно к трактовкам... И я не могу понять, что после игры можно судьям говорить? Семака удаляют ... Тоже... Мата – нет, показываю что там пенальти был на Готцуке, КК была – это тоже нельзя показывать? Или я не могу сказать, они что, вообще неприкасаемые? И нельзя даже не слова... Только «спасибо-спасибо» (эмоционально реагирует)... Для меня это немножко непонятно. То что ... Будем сейчас естетественно обращаться в КДК... В моменте с Мамаду – «снимают с него скальп» и даже ЖК не показывают... Это можно разве?

Крылья Советов – Ростов

Крылья забивают гол уже на 4 минуте после классной фланговой передачи.

И снова длинная диагональ с правого фланга, идeт пас в центр и там игроки КС разбираются и забивают 2-0 уже к 11-ой минуте матча

Ростов так же фланговой передачей отвечает на 22-ой минуте^ ошибается вратарь КС на выходе. Разрыв сокращается.

Кс забивает с навесной передачи со штрафного на 36-ой минуте. Дубль Салтыкова

Опасный штрафной создаeт Ростов на 65-ой минуте

И снова с правого фланга КС забивает на 73-ей минуте. Даже вратарь уже не уверенно стал действовать и допустил очевидную голевую ошибку, техничесакую.

КС могли и 5-1 делать на 90-ой минуте

И таки на 95-ой минуте ставят пенальти в ворота Ростова и забивает его КС.5-1

КС забивали через похоже слабое место Ростова.

Игорь Осинькин:

Надо было самое главное показать игру хорошего уровня против сложного соперника, против соверника, против которого трудно играть. Он много в организации делает таких перестроений, к которым надо было быть готовым и в общем-то в этом плане у нас трудная неделя была = нам пришлось разговаривать, готовиться хорошо. Это была неделя, а неделя в середине разбавленная кубком , вот. Но и надо понимать что 1 тайм мы создали моменты, но из 3 моментов мы реализовали 3 и мы это тоже понимаем.



Валерий Карпин:

О кубке подумаем завтра , сегодня, после игры... А во время игры естественно думали о том, чтобы сравнять счeт и возможно даже выиграть.

Как сегодня оцените игру Макеби (?

Да никак, ну что оценивать? При счeте 3-1 вышел уже, т.к. команда играла – оценка никакая.

Рубин – Спартак

Рубин на 7-ой минуте не забивает можно сказать голевой момент

На 19-ой Спартак забивает гол.

Темп хороший.

Из офсайда забивает Спартак.

Хорошие скорости в 1т.

Рубин забивает после штрафного (непонятного штрафного надо сказать, о чeм я у себя в заметках пометил)

Спартак ещe момент имеет в конце 1т

Рубин после возобновления игры могли забить со стандарта, но через 5 минут забивает Спартак на 59-ой минуте, это вторым касанием в матче забивает Медина – его дебют за клуб после перехода из ЦСКА.

На 68-ой минуте Спартак удваивает преимущество.

Спартак доминирует во втором тайме.

И ещe через минуту забивает Спартак четвeртый.

Комментатор Нагучев как-то вольготно комментировал, Роману Титову с ним было сложно.

Рашид Рахимов:

Вы знаете, мне не понравилась реакция после того, как мы пропустили очень простой второй мяч. Если взять вообще первый тайм – то ничего не предвещало этой ситуации, но мы попали в какой-то нокаут в течении 15 минут пропустили очень простые мячи и уже не вернулись в игру. До 2-го мяча вообще не складывалось ощущения что мы эту игру можем проиграть, но видите как случается в футболе. Это удар не приятный, который нужно держать, что делать? Из этого нужно делать вывод. И ещe раз: эта реакция и пропущенный мяч второй – дальше мы просто вышли из той зоны максимальной концентрации внимания и получили ещe 2 гола, тем более что мы должны понимать, что у Спартака очень хорошие исполнители.



Гильермо Абаскаль:

Первые 5 минут мы вообще плохо начали и потребовалось как раз вот это время, чтобы почувствовать свою игру и быть уже настоящим Спартаком. Так же эпизод в 1 тайме и с тем фолом который был и последовавшим за ним голом: тоже это конечно влияет на поединок, на ход матча... Тем не менее мы в перерыве поговорили с ребятами и поняли как нужно реагировать и ребята показали всe на поле.

Оренбург – Урал

Это малое уральское дерби (или что-то в этом роде)

Грубый фол на 7-ой минуте и КК получает игрок Оренбурга и абсолютно по делу.

Урал забивает гол на 21-ой минуте.

Оренбург в основном оборонялся в 1-ом тайме.

Урал ещe создаeт момент, давит Урал первые 10 минут после забитого гола.

Урал идeт вперeд и зарабатывает пенальти на 36-ой минуте который реализует.

1 тайм за Уралом.

Наверное можно говорить о том, что в игре против такого соперника как Урал -КК стала ключевым моментом, тем более в самом начале игры.

Оренбург под конец тайма тоже создаeт момент, но не сказать что он голевой, просто опасный.

На 65-ой минуте Оренбург мог забить свой гол

Затем был ещe момент у Урала, ну и на этом всe.



Иржи Ярошик:

Конечно тяжело что0то говорить, просто к этой игре мы готовились... И видите, вы правильно сказали , что КК сломало игру. Ребята в меньшинстве хорошо бились и у нас хорошая поддержка со стороны фанатов была. Жалко что мы не забили свой гол, потом у нас были ещe было 3 момента в которых могли решать, могла быть интересная концовка...



Виктор Ганчаренко:

Мы знали что у Оренбурга есть игроки которые могут очень хорошо мяч держать и нам надо было с этим как-то справляться. Конечно после того как произошло удаление – нам с этим стало проще, важно было забить для того чтобы соперник перестал верить в то что может отыграться... Удалось это сделать дважды. Во 2 тайме может быть хотелось бы лучше контроля, но тем не менее тут в любом случае победа и выездная игра, это игра на синтетике, это всe вместе, и мы может быть где-то прижимались к воротам где нам этого делать не стоило... А так – ну молодцы ребята.



ЦСКА – Локомотив

Первый домашний матч ЦСКА в РПЛ в этом сезоне.

В стартовый отрезок ничего интересного не случается

Далее у Дзюбы был момент, но не реализовал он его.

Старт был за Локо, но затем ЦСКа перехватили инициативу.

На 29-ой минуте ЦСКА реализует пенальти.

И через 2 минуты ЦСКА удваивает преимущество. Чалов классный пас отдаeт. Очень красивый гол, возможно самый крутой в этом сезоне.

ЦСКА в начале второго тайма забивает второй гол, на подборе он оказывается вовремя.

Локо отыгрывает гол на 61-ой минуте.

ЦСКА через 2 минуты восстанавливает разрыв в 3 мяча.

Игра событийная, хорошие скорости, по всей видимости команды бились.

ЦСКА в концовке ещe момент создаeт.

Разгром Локомотива

Михаил Галактионов:

Конечно мы разочарованы. ЦСКА сегодня был сильнее, заслуженно победил, с чем мы поздравляем соперника. Но такие двоякие ощущения, наверное первые 30 минут мы имели там 3 100% момента которые надо было реализовывать и к сожалению вот этот 11-метровый удар из ничего который мы получили и тоже быстро пропустили второй, поэтому эмоциональный запал сразу пропал у нас.



Владимир Федотов:

Важно было закончить тайм скажем так имея преимущество в 2 мяча – нам это удалось, но 2 тайм, что соперник думаю стал больше открываться, наверное им пришлось играть не в свойственной им манере. Вы перед эфиром сказали, что это контратакующая команда которая по статистике имеет в этом отношении больше всех подходов... Ну мы воспользовались в общем-то хорошо тем пространством , мы забили 3-ий гол... Ну только вновь пропустили со стандарта.



Балтика – Факел

Первый домашний матч Балтики в РПЛ

Первая победа Игнашевича в РПЛ.

Гол забивает Балтика на 8-ой минуте, курьeзный гол пропускает Факел, техническая ошибка защитника от него рикошет .

Факел отвечает на 14-ой минуте и красивый гол забивает Факел: удар от ворот, вратарь выбивает в центр и оттуда головой скидывает атакующему игрок, тот оказывается 1 в 2 и отдаeт на вланг подключившемуся, тот убегает , делает подачу в центр на второй темп и там головой расстреливает подключившийся игрок.

На встречных курсах старт встречи

Факел угловой опасный на 30-ой минуте

Ещe 1 момент Балтики в самом конце с углового, но не точно.

В начале 2т красиво на коротке разыграли комбинацию в центре, в 3 передачи забили гол. На рывке как будто каждый футболист Балтики переиграл футболиста Факела.

Далее моменты только в конце встречи, у Факела.

Сергей Игнашевич:

Ничего не расстроило, доволен конечно, мы победили , сложная игра, потому что соперник предлагает вертикальную игру, где если ты проиграл подбор – то сразу момент у твоих ворот. Поэтому ребята молодцы, надeжно отоборонялись, не без ошибок конечно, так не бывает, но довольны в первую очередь тем, что калининградские болельщики, судя по ... Довольны... Мы для этого, ради этого играем. Я ещe раз поздравляю ребят с хорошей такой, трудовой победой и поздравляю калининградских болельщиков.



Вадим Евсеев:

Раз мы проиграли, значит соперник нас на 1 гол больше забил, поэтому вытекало-не вытекало, ну это... Не на не Балтике отступать некуда, потому что у нас 0 очков было, поэтому каждая команда хотела выиграть.

Зенит – Динамо

Первая победа Марцела Лички у руля Динамо.

Прошлая встреча Лички против Зенита – у руля Оренбурга и там он проиграл 8-0.

Динамо забивает уже на 2-ой минуте

Зенит быстро ответил уже на 9-ой минуте.

Зенит оказывает давление и создаeт ещe момент на 12-ой минуте.

Зенит давит, но забивает Динамо на 30-ой минуте и Динамо впереди, Тюкавин красивый гол забил откливнувшись на пас из глубины.

Владеет Зенит владением и давит серьeзно

Давление заканчивается голом на 90-ой минуте.

На 94-ой минуте матча Динамо забивает гол: Бакаев не смог перехватить предголевую передачу, из-за КК быстрой Зенит не успел перестроиться.

Марцел Личка:

Когда я видел что у соперника высокие игроки и ещe начал думать как нам 55-60 минут команду держать... Потом попробовал в защите Сабо Сазонова в верховую борьбу и Луку Гогнедзе который там тоже в середине поля помогал. Нам было очень тяжело, можно сказать что 2-3 – это отличная работа Диего Лаксальта (видно что искренен он , без преувеличения) который держал можно сказать на ноге у всех и то что показал – это тот характер команды, который через тяжeлые игры, как например сегодня – где мы терпели, получилось у нас вообще победить и забрать 3 очка , забить 3 мяча здесь, в Санкт-Петербурге. Думаю каждый доволен кто здесь забивает 3 гола.

Анатолий Тимощук:

Будем как бы работать, делать выводы. Конечно, обидное удаление в конце матча, но нас тут почему-то на Макарове пропускают, никто не видит что это было второе предупреждение, но судьи об этом не говорят. Но не будем сейчас говорить о том, кто плох или кто хорошо судит или работает... Разберутся я думаю органы которые за это отвечают. Мы конечно расстроены сегодняшней игрой, сегодняшним результатом, потому что 1 тайм у нас полностью не получился, во 2 тайме конечно инициатива была полностью на нашей стороне, практические не дали ничего создать сопернику , вот единственный момент который был – они смогли воспользоваться , ну и перекладина со штрафного. Конечно, нужно работать, нужно добавлять в концентрации, в движении и в такой самоотдаче которая была на протяжении 2-го тайма и желание победить.



Сочи – Ахмат

Можно сказать что это южное дерби (это я сам так придумал)))

Ахмат начал сезон с двух поражений и поражения в кубке от Зенита

Ахмат резво начинает

Обменивают команды опасными угловыми на 18-19 минутах.

Сочи зарабатывают довольно обидный пенальти и Сочи выходит вперeд на 37-ой минуте.

Ахмат идeт вперeд и создаeт момент на 39-ой минуте: Конате вверху хорошо играет.

И забивает Ахмат после подачи со штрафного с правого фланга. Красивый гол. 1-1 на 42-ой минуте.

Ахмат выходит вперeд на третьей добавленной к 1 тайму минуте. Тимофеев нанeс классный обводящий удар.

Сочи в своих попытках отыграться выглядел как-то не энергично, Ахмат заряжен и сконцентрирован был... Даже до конца не показали, видимо 2 тайм – УГ.

Сергей Ташуев:

Я честно говоря очень сильно отравился вчера, в прострации был небольшой (жестикулирует)... Поэтому, сложный матч и для меня в том числе.

Не лучшее ли лекарство?

Да, наверное. Победа и 3 очка – она помогает и с болением справиться и так далее. Ну а так – сложный матч, погодные условия очень сложные, нужно было показывать агрессивный футбол, сложно очень , то к чему привыкли. Поэтому – главное было забить , взять 3 очка, выстроить оборону, не дать соперникам реализовать, хотя у них были моменты. Хотя в целом и у нас были моменты, ребята справились.

Дмитрий Хохлов: