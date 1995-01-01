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    Как зарегистрироваться в китайской соцсети WeChat из России

    11 августа, 10:30
    Очень сложно!

    WeChat – главный мессенджер Китая. В мире им пользуются 1,2 млрд человек. Миллиард из них – китайцы.

    WeChat – это не только мессенджер, но и полноценный сервис, который почти заменяет весь интернет. У него есть классическая соцсеть с лентой новостей, магазины, аптеки и миллионы сервисов приложений, которые можно покупать через систему WeChat Pay.

    Как зарегистрировать аккаунт в WeChat из России?

    С виду регистрация в WeChat обычная. На официальном сайте есть пяти вариантов, как можно использовать WeChat: Android, iOs, Windows, macOs, веб-версия.

    Мы попробовали зарегистрироваться через приложение Android (оно есть в Google Play). Требовалось указать имя («Дмитрий Проскурин» – слишком длинно, а вот «Дима Проскурин» WeChat принял), страну, телефон и пароль.

    Но после стандартной регистрации появляется такое сообщение. Регистрацию в WeChat должен подтвердить другой ее пользователь через qr-код. И тут тоже ограничения. Например, он не должен регистрировать другого человека в течение последнего месяца.

    Что делать в таком случае? Распространенный совет – удалить и скачать приложение заново. Иногда это помогает, и помощь другого пользователя не нужна. Но неизвестно, через сколько попыток у вас получится получить без QR-кода.

    Второй вариант – обратиться к технической поддержке WeChat. Но обычно такие просьбы поддержка отклоняет – необходимо подтверждение от другого пользователя.

    Третий вариант – искать специальные группы в других соцсетях и форумы, где люди из Китая помогают регистрировать новых пользователей WeChat. Но за это обычно просят деньги, и не всегда оплата приводит к регистрации – услугу часто предлагают мошенники.

    VPN и другие способы обхода тоже никак не помогут зарегистрироваться в WeChat.

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