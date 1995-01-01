Выделили для вас десятку самых ярких.

Много людей обожают компьютерные игры. Среди них большая часть персонально любят гонки. Но какие можно назвать лучшие гоночные игры на ПК? Есть огромный выбор – и некоторыми мы с вами поделимся.

F1 Manager 2022

У автоспорта было мало игр, которые касались именно управления одной командой. Не вождения автомобиля, а именно решения сложных менеджерских задач: развития команды, подписания спонсорских соглашений, выбора стратегии развития. F1 Manager 2022 исправляет эти упущения. Это первая игра такого плана со времен F1 Manager. Она охватывает не только «Формулу-1», но и «Формулу-2» и «Формулу-3». Пользователь на выбор может взять любую команду из серий и привести ее к чемпионству.

Некоторые игроки жалуются на неточности (неуправляемость болидов во время прогревочных кругов и т.д.). Но в целом они отмечают большую реалистичность F1 Manager 2022, который позволяет прочувствовать все сложности работы менеджера гоночной команды.

Forza Motorsport 7 (2017)

FM7 хвалят игроки по всему миру за огромную автомобильную базу: более 800 машин от 99 производителей. У этой игры уникальные технические показатели – и для 2017-го, когда она появилась в открытой продаже, и для сегодняшних времен. Частота кадров – 60 в секунду, отображение 4К-визуальных эффектов.

Дэн Гринуолт, глава Turn 10 Studios, которая создала Forza Motorsport 7, утверждал, что это игра для любителей автомобилей, которые обожают скорость, но не хотят быть связанными рамками официальных серий: «Я показал это своим друзьям, которые проводят часы в гаражах, копаясь в своих тачках. Теперь они будут проводить время рядом с компьютером и приставками, гоняя на машинах в нашей игре. Она понравится даже домохозяйкам».

CarX Drift Racing Online

Дрифт постепенно становится популярным жанром не только в России, но и по всему миру. CarX Drift Racing Online предлагает окунуться в мир дрифта даже тем, у кого нет машины.

Симулятор дрифта первоначально был популярен именно на мобильных устройствах, но потом ушел на ПК. Главная задача в игре – стать лучшим среди 16 участников в одном заезде.

Forza Horizon 5 (2022)

Одна из самых популярных игр, не связанных с официальными сериями. Forza Horizon 5 не очень сильно отличается от предыдущей версии – это подтверждают и разработчики игры. Они не сильно изменили дизайн, интерфейс, зато добавили немного реалистичности игре: улучшили визуал эффектов, взаимодействия с предметами и автомобилями.

Плюс разработчики расширили некоторую трассу и добавили новый гоночный режим, который точно зашел пользователям – песчаную бурю.

NASCAR 14 (2014)

NASCAR – одна из самых популярных автосерий в мире. В США – точно, вероятно, уступает только IndyCar. И поклонники часто жалуются, что у них нет возможности стать чемпионом NASCAR на ПК или приставках. Почему? Потому что последняя часть серии игр об этом чемпионате вышла еще в далеком 2014-м.

Забавно, что чемпион NASCAR того года Кевин Харвик из «Шевроле» сказал, что в игре он гоняет лучше, чем в реальной жизни.

Assetto Corsa (2014)

Еще одна игра из тех времен – от итальянской студии Kunos Simulazioni. Kunos сразу предупредили, что для максимальной точности игры пользователю нужен минимум геймпад, максимум – руль и педали. На клавиатуре, конечно, тоже можно играть, но должного реализма она не отобразит.

Assetto Corsa опередила гоночные игры своего времени. У нее отличная графика, и она дает возможность посоревноваться на кольцевых трассах.

BeamNG.drive (2013)

Симулятор гонок на обыкновенных автомобилях. Локации – трассы со всего мира. Есть и чисто городские заезды и гонки на треках. А есть гонки на беспорядочных трассах: джунгли, пустыня и т.д.

Некоторое время в BeamNG.drive проходили даже чемпионаты мира, в которых участвовали профессиональные гонщики и киберспортсмены.

Split/Second (2010)

Гонка аркадного типа, сконцентрированная на стритрейсинге. Она появилась как альтернатива Need for Speed и считается симулятором гонок в уличных условиях. В этой игре на ПК возможно все: от разрушения окрестностей до ухода от преследующей машину полиции. Важно – прийти к финишу первым и забрать призовые деньги, которые потом можно потратить на развитие автомобиля.

Need for Speed Unbound (2022)

Конечно, ни один рейтинг гоночных симуляторов на ПК не может обойтись без игр из серий Need for Speed. Давайте завершим и наш рейтинг двумя ее представителями. Первый вариант – современный, Unbound, который вышел в 2022 году. Вот трейлер:

Что отмечают разработчики из Criterion Games:

Улучшенную физику игры;

Повышенный уровень испытаний;

Новые награды;

Новые эффекты от разрушений;

Новые (более современные) машины.

Глава Criterion Games Мэтт Вебстер рассказывал: «Unbound – это игра особенно для тех, кто любит гонять на дорогах. Пусть лучше они превышают скорость в нашей игре, чем на улицах, рискуя жизнями людей. Мы сделали для этого все условия: улучшенную анимацию, графику. Моя персональная гордость связана с сюжетными линиями: мы действительно консультировались с некоторыми авторами сценариев и журналистами, чтобы усилить интерес к игре. Думаю, он понравится всем. Плюс нам удалось привлечь новых игроков за счет масштабной рекламной кампании, в которой участвовали звезды мира музыки».

Need for Speed: Most Wanted (2005)

Вероятно, одна из главных (если не главная) и самая популярная гоночная игра в истории. В ней было все: от открытого (ну, почти) мира до четкой сюжетной линии, где нужно было продвигаться по лестнице с боссами, чтобы зарабатывать очки для рейтинга. Игре почти 20 лет, а журналисты и сайты отмечают, что количество модов с каждым годом растет. А пользователи до сих пор придумывают новые читы для прохождения игры.

NfS: Most Wanted стала самой кассовой гоночной игрой первого десятилетия XXI века. Интересно, что она сохраняет актуальность и сейчас. Почему она опередила свою эпоху? Потому что идеально наложилась на время, когда гонки приобретали популярность. На экраны выходили «Форсаж», популярное шоу Pimp My Ride. Плюс создатели игры изобразили на обложке культовую модель BMW M3 GTR GT, что только привлекло внимание пользователей.

Фото: ютуб-канал PlayStation