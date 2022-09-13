Как меняются цены на айфоны после выхода новой модели: главные правила, которые помогают выбрать самый оптимальный вариант

Гайд от «Бомбардира».

С февраля прошлого года поменялись многие вещи в работе Apple в России. 1 марта 2022 года компания ушла из страны. 2-го марта компания отключила Apple Pay в России. Уход компании осложнил жизнь в плане оплаты подписок, приложений и ремонта в официальных сервисных центрах, связанных с Apple.

С другой стороны, вся продукция компании прямо сейчас доступна для пользователей в магазинах электроники.

Как уже подешевел айфон 13 и почему на него растет спрос

Напоминаем: базовые модели айфона 13 и айфона 14 почти не имеют глобальных отличий. Айфон 13 по-прежнему остается актуальной моделью для осени-зимы 2022 года. Все основные нововведения в айфонах Apple связывает с Pro-версиями. Они же по-прежнему считаются и самыми дорогими. Детально цена каждой модели зависит от объема памяти и характеристик.

Вот цены на айфоны 14 (актуальны для США), которые обозначила Apple:

Айфон 14 – от $799;

Айфон 14 Plus – от $899;

Айфон 14 Pro – от $999;

Айфон 14 Pro Max – от $1099.

Эксперты и инсайдеры ожидали, что Apple серьезно поднимет стартовые цены на новые айфоны. Официально этого не произошло, но The Verge нашел неожиданные грани в ситуации. Стоимость айфонов в США осталась прежней, но повысилась в отдельных странах. Такой расклад связывается с долларом и его позицией на мировом рынке. И может повлиять на цены айфона 14 в России.

Весной 2022 года уже была ситуация с резким скачком цен – тогда Apple официально отказалась от новых поставок в России, а параллельный импорт еще не был введен. К маю ситуация нормализовалась, но тогда она касалась айфона 13 и более старых моделей. С параллельным импортом к заявленной цене айфона 14 надо прибавлять примерно 20% – это уже анонсировано.

Apple отказалась от выпуска мини-версии айфона. Теперь компания заменила ее на новую модель Plus – она наоборот выделяется увеличенным экраном. Так произошло, потому что мини-айфон слабо продавался во всех странах на фоне остальных моделей. Сейчас внимание к мини выросло по всему миру. Аналитики пишут, что по предзаказам модель Plus ему неожиданно проиграла.

Стоимость айфона 14 в России будет от 100 до 150 тысяч рублей (судя по предзаказу «М.Видео»). Зато ситуация с падением цен на айфон 13 уже подтвердилась. «РИА Новости» писали со ссылкой на Price.ru, что различные модели айфона 13 всего за неделю после выхода 14-го айфона подешевели на 11-24%. Одновременно с этим на старые модели вырос спрос.

Тенденция с падением цен на модели айфона 13 в России сохранится. «Известия» исследовали этот момент еще в августе 2022 года, когда удешевление по сравнению с мартом составило 30%. Вывод: стабильные поставки по любым каналам влияют на снижение стоимости. Если стабильности нет, то цена скачет. Рынок подстроился под обстоятельства с ввозом айфона 13.

«Известия» объясняли момент с поставками и в другом материале. Рассказывали, что в случае дефицита цена на айфон 14 может вырасти до 200-250 тысяч. Без него останется на уровне старта продаж прошлогодней модели, но с небольшим повышением. Там же проясняли ключевое: сложные цепочки поставок скажутся на цене новой модели. Но в дальнейшем все нормализуется.

За какую цену можно было купить различные модели айфона 13 в России в сентябре 2022 года:

13 mini – от 70 тысяч рублей;

13 Pro – 110-120 тысяч;

На тот момент можно купить и просто 13 айфон – до 80 тысяч.

За какую цену можно купить различные модели айфона 13 в России в августе-2023:

13 mini – почти нельзя купить;

13 Pro – до 115 тысяч

Просто айфон 13 – почти нельзя найти в интернет-магазинах, нужно искать у ресселеров напрямую.

Сколько сейчас стоит айфон 14

Давайте пройдемся по ценам на базовую модель в различных магазинах. Wildberries:

Re-Store:

Eldorado:

На Ozon можно заказать модель до 80 тысяч. Остальные модели iPhone 14 могут быть дороже в зависимости от модификаций и размера памяти.

Fozo Info показала в графике, как менялась цена айфона 14 по месяцам, начиная с прошлого сентября:

Что влияло на цену? Спрос! Например, в конце весны цены упали на 10%, потому что он стал ниже. В остальном суммы, которые магазины требовали за айфоны, не сильно менялись.

Фото: HOCH ZWEI, Keystone Press Agency/Global Look Press, FOZO Info