Обзор 2-го тура

Краткий обзор видеообзора от Матч ТВ.

Крылья Советов – Динамо

Динамо второй тур подряд играют в первом матче тура.

Динамо активно атакует в первые минуты, запрессинговали на чужой трети поля и разыграли что-то вроде длинной стенки на третьего и вывели на позицию из которой игрок Динамо не без мастерства забил красивый гол с острого угла.

Смолов опасно пробивает со штрашного.

Захарян из центра ближе к финальной трети делает класснейшую закидушкуотрезав 8-ых игроков КС на Тюкавина и тот технично вторым касанием перебрасывает вратаря из штрафной.

Забивают Крылья Советов на 35-ой минуте: не поняли друг друга ЦЗ и ЛЗ Динамо при выходе из обороны, мяч перехватил игрок КС, отдал пас во вратарскую на партнeра и тот расстрелял вратаря.

Динамо через 4 мяча отвечает относительно неспешной контратакой которую широко раскатывают и с правого фланга Нгамалe за счeт своих физических данных продавливает игрока защиты и отдаeт с фланга штрафной пас в центр и Смолов в касание забивает.

Крылья во вторые 15 минут 2-го тайма активно атакуют и бьют издали.

На 74-ой минуте шикарный дальний удар удаeтся игроку КС Бэйлу, он наносит удар метров с 25 с правого полуфланга в дальнюю от себя «9».

Крылья с заменами запаздали, но они были эффективны, КС доминировали и заработали в самом конце встречи пенальти.

На 92-ой минуте КС пенальти реализовали.



Марцел Личка :

Проиграть игру – это плохо . В футбол играют 95-98 минут и нужно держать ритм и стабильность всю игру. В 1 тайме был хороший футбол, ребята показали что могут играть через короткий пас. Соперник нам забил через техническую ошибку. это случается в футболе. Я это понимаю, но когда после 60-65 минут соперник начинает давить – мы садимся вниз, начинаем как бы бояться за результат и когда ты начинаешь думать в негативном ключе, что этот сценарий может случиться – он случается. Ты сам отдаeшь инициативу сопернику. КС – это хорошая команда с хорошими индивидуальными игроками и умеет играть 1 в 1 на скорости и второй гол – понятно, очень красивый гол Бэйла, но мы дали ему слишком много свободного пространства, не встречали и дают ему бить до ворот. К сожалению, за 45 минут игры очки не дают, тебе нужно играть 90 минут и более.

Виктор Осинькин:

Наверное когда ты спасаешь игру, когда у тебя к перерыву 3-1 – это нужно себя преодолеть себя чтобы вернуться в игру, а чтобы спасти очко с Динамо – наверное можно в зачeт ставить. Хотя думаю что в целом , если анализировать 1 тайм – мы не на столько плохо играли, сколько в итоге получили. Да, понятно что немножечко соперник за счeт индивидуального мастертва реализовал свои моменты, но вот сама игра, качество игры – провальными с нашей стороны точно не были. Да, мы были наверное чуть-чуть слабее в определeнных фазах. 2 тайм был неплохой с нашей стороны: мы много создавали, оказывали давление и в общем-то, наверное результат справедлив в такой ситуации.

Урал – Пари НН

Этот матч я смотрел.

Момент голевой у Урала на самом старте встречи.

Моментов голевых мало в 1 тайме.

Пари НН на 10-ой минуте 2-го момента опасный момент вторым темпом создали.

Урал чуть не забивает на 73-ей минуте созданный индивидуальными дейтвиями форварда Урала, из пустых ворота выбивает мяч защитник Пари НН.

Ещe один голевой момент был у Урала в конце встречи, но мастерства не хватило.

Сергей Юран:

В целом, наверное, сказать что я чем-то недоволен – будет не правильно, потому что ну лукавить не буду, всe-таки Урал – серьeзная команда в предыдущем туре обыгравшая ЦСКА. Отсюда, на мой взгляд не многие увозят очки. Хочется всегда большего , настраивались на победу, но ничья в Екатеринбурге думаю неплохой результат. Я сколько приезжаю в Екатеринбург и с Химками и сейчас с Пари НН – не проигрываю (сплeвывает три раза и улыбается. Сегодня на завтраке сидел об этом думал.

Виктор Ганчаренко:

Чуть-чуть мы могли больше создать давления у ворот соперника чем мы создали на протяжении 90 минут. Конечно, хочется выигрывать дома, неважно с кем ты играешь, хочется радовать болельщиков забитыми мячами. Сегодня у нас как-то много сумбура было, особенно касается работы с мячом, поэтому качество атаки было не на таком уровне который хотелось бы.

Ростов – Зенит

У Ростова салатовая форма.

Зенит на старте встречи бьeт издали.

Мало моментов в 1 тайме.

В конце 1 тайма Зенит забивает гол после длинного паса на ход Касьерре, у того есть вариант отдать пас в центр, но он финтит в штрафной, убирает под правую и забивает в дальнюю «6».

Кассьера забивает во втором туре к ряду.

Миронов наступил на Клаудиньо (на ногу) и по идее там могла быть ЖК или даже КК при желании. ВАР не обратил на это внимание.

Во вторые 15 минут 2 тайма Ростов оказывает давление и создаeт опасные моменты.

Зенит на 78-ой минуте отвечает контратакой и касьерра пытается исполнить схожий гол, но ситуация несколько иная, угол в частности, и он мимо угла бьeт.

Ростов в атаку пошeл и заработал пенальть.

На 93-ей минуте Ростов реализовывает Комличенко. (после забитого гола включают «Город которого нет»)))

Удаляют после матча Семака.

Валерий Карпин:

Мы довольны конечно. Нельзя брать только результат, нужно смотреть на ход игры. 1 удар Зенита в створ ворот – и гол, опять же, после нашего выхода из обороны на той половине поля мы выводим нашей передачей... Отдаeм голевую на наши ворота. Мы... Сами, не потому что Зенит там что-то сделал.

Согласны что ключевым для этой игры было решение о том, что с Ростова сняли бан за регистрацию новичков, потому что если бы еe не сняли – скамейка была бы уже и так ударно концовку не удалось бы провести?:

Ключевым – не ключевым – не знаю. За последние года 1.5 со скамейки вышли люди и они усилили игру – это факт.

Сергей Семак:

Исходя из того что мы пропустили в самой концовке и в моменте когда сами себе по сути привезли: грубая ошибка в обороне и по сути привезли себе пенальти – конечно обидно. Могли и второй забить, хороший был момент у Касьерры, забили бы – выиграли бы, но к сожалению сами себе привезли пенальти и не смогли увезти победу.

Всего 1 удар в створ , насколько довольны организацией атакующей игры?:

Доволен. Много борьбы. Конечно, что касается остроты и может быть какой-то игры тонкой сегодня было не так много, потому что много было длинных передач, Ростов – силовая команда которая много старается прессинговать, много играть длинными передачами, давить за счeт забросов в штрафную, есть в команде много высокорослых игроков. Но, к сожалению в данном моменте справились не мы. Нужно не только на мяч смотреть, но и на игрока, здесь конечно ошибка игрока которая привела к ненужному пенальти (Мостовой ошибся).

Рубин – Оренбург

Оренбург на старте опасную быструю атаку создаeт.

Рубин отвечает своей.

Оренбург позиционно атакует и создаeт опасный момент, подбор в штрафной за ними, но мяч попадает в игрока Рубина.

И снова Оренбург бьeт по воротам, но в штангу попадает мяч.

И в ответной атаке Рубин забивает гол из плюс-минус схожей ситуации и свой подбор Рубин реализует.

Быстрые обоюдные атаки команд в 1 тайме, темп хороший.

Оренбург и во 2 тайме активно идeт вперeд.

У Рубина в середине 2 тайма есть возможность удвоить преимущество после ошибки защитников оренбурга под давлением, но 44-ый номер Рубина жадничает и не отдаeт пас в центр на партнeра. Это ключевой момент наверное.

Оренбург продолжает активно атаковать, издали бьют.

На 82 минуте Оренбург забивает гол после подачи Углового.

Оренбург на гол наиграл.

Иржи Ярошик:

Мы дожали, забили наконец-то хоть один гол. Тяжело было бы проиграть такую игру, в которой мы не выглядели хуже чем наш соперник, так что в конце концов я рад первому очку.

Действительно, выглядели не хуже чем соперник, играли по большей части первым номером. Почему получилось сегодня Рубину диктовать игру свою?:

У нас должен был быть хороший настрой после поражения от ЦСКА в Кубке России и хотели играть первым номером потому что у нас есть игроки хорошие, почему мы не должны играть первым номером на выезде?

Эта ничья после двух поражений на старте сезона придаст команде положительный импульс?:

Конечно, очень важное очко для нас, потому что если бы мы проиграли, то было бы очень сложно психологически настраивать игроков. Так что я за это рад и будем двигаться вперeд и настраиваться на следующие игры.

Рашид Рахимов:

Наверное уже во 2 тайме всe-таки мы чуть отдали преимущество сопернику , потому что мы прекрасно понимали, что найдeм свои моменты в контратаках. К сожалению мы не забили второй мяч. Но так в футболе бывает – не забиваешь ты, могут тебя наказать. Вот так, в одном эпизоде мы получили этот гол. Ничего страшного, нам наверное всe-таки не хватило немножко свежести сегодня (ещe бы, матч 1 тура с Локомотивом был действительно энергозатратным), но в целом – самоотдача команды была хорошей. Из ошибок которые были – надо делать выводы и двигаться дальше.

Вот относительно свежести хотел спросить: Вы даже об этом никогда не говорили, команда на этой неделе практически не тренировалась на своей базе. Насколько это было тяжело вообще, подготовить Рубин к игре , когда команда тренируется то в Москве, то в Ростове и очень много времени проводит в дороге?:

Ну, я думаю мы не единственные такие. И если вы сегодня посмотрите по игре, у нас во многих моментах ближе к концу встречи у игроков была очень поздняя реакция на эпизоды, мы очень плохо читали моменты. Отсюда, я говорю – не хватило свежести.

Факел – Локомотив

Локомотив сразу же начал атаковать и на 13-ой минуте забили классный мяч: после дальнего удара Жемалетдинов, с отскока от перекладины – Дзюба оказался на месте и головой переправил мяч в ворота.

Через 20 минут Факел сравнивает с Углового.

Факел через 3 минуты создаeт голевой момент после аута и борьбы в чужой штрафной площади, там была серия отскоков удачных.

На старте 2 тайма Факел продолжает давить и бьeт опасно издали.

Но на 60-ой минуте Локомотив выигрывает подбор после штрафного (схожая позиция с угловым была) и в касание Тикнизян прицельно бьeт низом.

Факел на 67 минуте атакует, но нарывается на опасную контратаку которая заканчивается голом Локомотива.

Факел на 87 минуте опасный стандарт разыгрывает и снова имеет голевой момент.

Игроки Факела рискуют, много идут вперeд.

Нарывается Факел на контратаку вновь и Локомотив наказал забив ещe один гол в концовке встречи.

Вадим Евсеев:

Два разных тайма. Если в 1 тайме те требования которые были на установке – полностью выполнялись, играли вперeд, играли за спину группе обороны соперника и доставляли проблемы. Создавали давление и во 2 тайме этого было мало. Почему-то стали играть поперeк и игра поменялась, не было того давления с нашей стороны.

А как по вашему, почему это произошло? Это реакция на игру Локомотива или футболисты Факела за перерыв разучились выполнять требования?:

Соперник чуть-чуть перестроился, потому что стали чуть=чуть глубже, поэтому некуда было отдавать передачи. Но даже в этой ситуации надо было гнуть свою линию и пользоваться тем давлением которое мы оказывали.

Михаил Галактионов:

Ну моменты возникали после стандартных положений, да, и когда мы пропустили этот мяч. Но надо отдать должное нашим ребятам, мы вышли на 2 тайм заряженные, с характером и переломили ход игры, поэтому надо поблагодарить их, они большие молодцы, важная победа. Мы ждали тяжeлый матч, потому что Факел при своих болельщиках, очень крепкая, организованная команда, боевитая и ребята наши большие молодцы.

Вы сами заметили, что Локомотив после перерыва вышел другим. Что вы сказали в перерыве игрокам что они поменяли игру?:

Мы поговорили, поговорили об определeнных нюансах, как нам необходимо действовать в тех или иных ситуациях. Я думаю что команда вышла совершенно с другим посылом на 2 тайм.

Ахмат – ЦСКА

Голевой момент создаeт ЦСКА на 9-ой минуте и за этот эпизод игрок Ахмата получает КК, а ЦСКА право пробить пенальти.

ЦСКА реализовывает пенальти

На 25-ой минуте забивает пенальти за снос игроком соперника.

На 37-ой с игры Ахмат мог уже забивать, но выше ворот.

Агрессивно играет Ахмат, заряженно выглядят.

ЦСКА на 45-ой минуте реализует очередной пенальти.

И уже на последней минуте 1 тайма Ахмат зарабатывает пенальти, не реализуют его и после этого судья пересматривает эпизод, вместо ЖК игроку ЦСКА – даeт КК и показывает на перебитие пенальти.

В итоге на 56-ой минуте дополнительного к 1 тайму времени реализует пенальти Ахмат.

В первые 30 минут 2 тайма моментов в игре нет.

На 76-ой минуте матча за захват игрока в штрафной – пенальти в ворота Ахмата который ЦСКА реализуют.

2ЖК получает игрок Ахмата в концовке встречи

5 пенальти в матче, решения из ряда вон выходящие, 3 КК, эмоциональный и самый скандальный матч старта чемпионата.

Владимир Федотов:

Складывался матч, скажем: забили, повели в счeте, имели ещe пару моментов чтобы игру перевести в более спокойное русло, но футбол он такой, непредсказуемый. Привезли себе пенальти, обострили игру, затем КК на ровном месте. Но, тем не менее, ещe раз повторю что в равных составах мы смотрелись не хуже, создавали моменты, искали свой шанс , нашли его и ещe у нас был ряд прекрасных моментов когда мы не реализовали выходы 1 на 1.

Сергей Ташуев:

Сейчас что говорить? Ребята всe что могли сделали, потому что как бы там ни было, а первый тайм мы играли в меньшинстве почти 40 минут. Мы сил потратили больше чем соперник . Опять же – мы владели инициативой во 2 тайме, готовность команды – она нормальная. Немногожко так, привести в порядок всех остальных футболистов. Задача сложная у нас, две КК получили защитники. Ну, то что нас не убивает – делает нас сильнее.

Краснодар – Сочи

Дерби Краснодарского края.

На старте Сочи атакует

Не много атак в 1 тайме

На 45-ой минуте Краснодар забивает в раздевалку с Углового, на ближней штанге не лучшим образом действовал защитник Сочи.

Во втором тайме начинают с атак обе команды.

Сочи в штангу попадает после рикошета от плотного удара из пределов штрафной.

Краснодар атакует в середине 2 тайма достаточно много.

После очередного Углового Краснодар чуть не забивает.

Краснодар много атакует и в конечном счeте Джон Кордоба разбирается и наносит удар низом из под защитника на 95-ой минуте матча.

Дмитрий Хохлов:

И хорошие моменты были и в начале игры и по ходу встречи. Не получилось забить гол и очень ненужный гол в раздевалку пропустили.



Вот этот гол в раздевалку, насколько он сломил психологию команды, как пытались привести еe в чувства, потому что на второй тайм уже вышли по-другому, заряженны?:

А мы и на 1 тайм выходили заряженными , я не могу сказать что мы только на 2 тайм вышли заряженными. Никак он не сломил и никак не повлиял. Просто, это естественно неприятно пропускать такие мячи, но тем не менее у ребят с психологией и с настроем – всe в порядке.

Владимир Ивич:

Была очень сложная игра, хоть и счeт 2-0, потому что у соперника было несколько очень-очень хороших шансов. В защите они играли хорошо, давление они оказывали очень грамотное, мы не могли найти себе пространство для выхода. В общем хочу сказать, что результатом мы довольны, но не особо игрой.

Спартак – Балтика

2-ой тур к ряду Балтика играет последние игры тура.

На 6-ой минуте матча Балтика создаeт по сути голевой момент после длинного паса с фланга на ход, но нападающий не попадает по мячу.

Уже через минуту Спартак не реализовывает свой выход 1 на 1 после классной передачи в центре поля отрезавшей сразу 4 игроков Балтики.

Спартак в 1 тайме играет с преимуществом, создаeт опасные моменты и в конце концов забивает в раздевалк: похожий мяч забили в ворота Оренбурга когда Промес остался один на фланге штрафной.

В первые 30 минут 1 тайма моментов опасных нет.

На 84-ой минуте на фланге Игнатов обыгрывает защитника Балтики и отдаeт пас в центр штрафной на Промеса который в касание забивает.

На 90-ой минуте Балтика забивает гол головой со штрафного полученного в центре поля.

Гол Балтики похоже нервировал несколько Спартак.

Сергей Игнашевич:

Поражение разочаровывает. Считаю что мы неплохо играли и легче, свежее соперника выглядели, было понятно. К сожалению не забили хорошие моменты и ошибки безусловно есть, будем исправлять.

Гилермо Абаскаль: