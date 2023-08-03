Обзор 1-го тура

Краткий обзор видеообзора от Матч ТВ.

Динамо – Краснодар

Отправной точкой стал классный сейв вратаря Краснодара

Динамо владело серьeзной инициативой первые 20 минут.

Хорошая динамика судя по обзору.

Динамо в обороне играло рискованно



Марцел Личка (Главный теренр Динамо):

Главный вывод, у нас получились в первые 26 минут выходы быстрые из обороны, выходы были хорошие 3 в 3. Соперник хорошо перехватывал мяч и после этого создавал остроту.



Владимир Ивич (главный тренер Краснодара):

До первого момента была равная игра. Обе команды играли не на самом высоком уровне, но мы удовлетворены тем как играли, первый гол придал нам уверенности и мы пошли дальше.

Урал – ЦСКА

ЦСКА в Суперкубке обидно уступил Зениту.

Крутой момент был на 17-ой минуте у ЦСКА, могли и забивать, но через 3 минуты с углового забивает Урал – забивает Аюпов – новичок команды из Оренбурга перебравшийся и сразу же забивает в дебютном матче.

Урал смело играет, Аюпов активен и опасен.

ЦСКА ещe создаeт убойный момент на 39 минуте, но Заболотный не реализует, а через 1 минуту уже Урал чуть не забивает, но тут более сложная ситуация, хотя тоже довольно голевая.

Пенальти реализует Урал на старте второго тайма.

У ЦСКА была вынуденная замена в первом тайме.

ЦСКА забивает вовремя, на 60-ой минуте. Заболотный забил

Виктор Ганчаренко (Главный тренер Урала):

Ну, в любом случае всe [что] получилось. Поэтому да, моментами ЦСКА опасно выходил, как им удобно было играли, наша задача была всe это нивелировать. А второй мяч – это игрок между линиями, чтобы опорные мало мячи получали и второй момент не маловажный – мы должны были и в атаке качественно играть и то, может быть не получилось после того как счeт стал 2-0, но наверное можно ребят понять, потому что ты уже смотришь на табло, 2-0 выигрываешь у ЦСКА, начинаешь прижиматься к своим воротам. Конечно этого делать не стоит, но это всe-таки ЦСКА и это на нас давило. Хотя в целом , по моментам которые мы создали – победа наша считаю заслуженна.

Владимир Федотов (Главный тренер ЦСКА):

Мы первыми могли забивать, но не забили, а момент был 100%-ый, хороший момент. мы доминировали, может не хватало остроты, но и соперник, забив гол со стандарта, где мы не доиграли игрока, бросили его почему-то... Получили гол. После чего Урал подзакрылся и стал играть на контратаках, поэтому мы создавали что-то , доминировали , очень непросто преодолевать оборону из 10 человек.

Пари НН – Зенит

Зенит большим числом и в большом количестве атакует позиционо.

Удаление у Пари НН на 50-ой минуте – сомнительное, спорное решение и через 7 минут. Хотя, я сам посмотрел – ну можно КК дать было.

Зенит забивает гол.

Дубль Касьерры.

Мне показалось, что в ситуации со вторым голом у игрока сделавшего предголевой пас – была игра рукой.



Сергей Юран (Главный тренер Пари НН):

КК зачем? Я вот сейчас пересматривал и главный судья был уверен или близко находился? Кто-то на ВАРе там такое решение принял. Я не уверен , что такую же КК показали бы Зениту. План у нас работал на игру. Зениту наверное было сложно что-то придумать. У нас было больше ситуаций когда мы могли забить. Поэтому, ну, к сожалению, когда вот так ломается игра, то в 10-ом против Зенита – довольно непросто.

Сергей Семак (Главный тренер Зенита):

Остался доволен, хорошая, качественная игра, хороший контроль мяча, хорошие подходы. Понятно, что всегда сложно играть против команд которые очень низко обороняются, большими силами, но тем не менее и в 1-ом и во 2-ом тайме моменты создавали, забили 2 мяча, не пропустили. Я думаю это хорошая, качественная игра.

Спрашивают про универсализм по позиции Клаудиньо. Семак отвечает шаблонно, про задания которые дают в тренерском штабе до матча и по ходу матча.

Спрашивают про Бакаева, который провeл отличный матч:

Это повысит его самооценку и сейчас у него есть время чтобы показывать себя.

Локомотив – Рубин

Смотрел этот матч.

Рубин был академичен, хорош в контратаках, быстрый переход из обороны в атаку на уровне.

Локомотив играл агрессивно, ошибался в передачах при выходе из обороны, но при этом давление хорошее оказывал.

Защитник Локомотива Фассон провeл плохой матч, оба мяча забили из под него.

Игрок Локомотива Изидор хорош в роли Джокера, снова забил.

Замены Локомотива сыграли.

Молодой 18-летний игрок Рубина Рожков из академии дебютировал и стал автором голевой передачи. До этого он не играл в Первой лиге.

Рашида Рахимова (тренер Рубина) спрашивают почему не удалось удержать преимущество в матче?

Ну так бывает в футболе, и бывает, что ты в концовке пропускаешь или забиваешь. Я видел расстройство команды, потому что мы хорошо играли. Молодой игрок Рожков играл достаточно хорошо, неровно, но это нормально для игроков его возраста.

Нам нужно ещe 4 игрока, на фланги и в атаку.

Михаила Галактионова (тренер Локомотива) спрашивают о том, что команда два раза отыгрывалась и в чeм главный минус этого матча для него?

Во-первых – очень лeгкие мячи пропустили. Пропускали быстрые атаки Рубина, они здорово действовали в переходных фазах и ловили нас на встречных атаках. Но у нас тоже были моменты которые мы обязаны были использовать. На самом деле -хорошо что мы отыгрались.

Ошибки Фасона будем разбирать, потому что это ему не свойственно, он был уверенным в контрольных матчах, но разберeмся после анализа игры.

Ахмат – Крылья Советов

Гаре «божил» в первые минуты матча и он забивает первый быстрый гол в ворота Ахмата

Крылья доминируют , по крайней мере исходя из обзора – именно они постоянно атакуют, Ахмат совсем в атаке не заметен до 65 минуты.

Сергей Бабкин – тоже «забожил» и забил похожий с первым мячом Крыльев Советов.

В конце пенальти в ворота КС назначили и они пропустили.

Сергей Ташуев (главный тренер Ахмата):

В первые 15 минут создали 3 момента и игра вроде как давалась. Трио которые было и до матча по обороне и в средней линии... Она скроенная, сбитая, всe-таки новички. Нас обыгрывали , у нас были грубейшие тактические ошибки, в том числе при подборе мяча.

Виктор Осинькин (главный тренер Крыльев Советов):

Важна любая победа. Важно стартовать хорошо в чемпионате, спокойствие когда все равны, спокойствие, которого нам не хватало в конце прошлого сезона. Ну и если говорить по игре, то скажу что наверное мы даже больше моментов явных создали в 1-ом тайме , но по качеству игры конечно вопросы у меня есть. Мы как-то упростили игру и некоторые вещи мы не должны позволять, но всe-таки та игра , то как складывалась игра, мы создавали моменты и они у нас были прям очень явные.

Спартак – Оренбург

Все ждали открытой игры и она такой и получилась.

Спартак в самом начале встречи голевой момент создал, но к сожалению мяч по пути к воротам попал в игрока Оренбурга.

Спартак забивает в конце тайма: на скорости атаковали в центре, мяч из дуги штрафной черпачком забросили на правый полуфланг, последовал скрытый пас на Промеса, а на противоположнгом фланге потеряли Виктора Мозеса и на него пошeл голевой пас выводивший последнего 1 на 1 с вратарeм из расстрельной позиции.

Красивый гол забивает и Оренбург, а именно Воробьeв.

Оренбург хорошо выходил из обороны.

Наследие бывшего тренера Марцела Лички ещe чувствуется.

Защитник Оренбурга помешал своему вратарю и из-за него по большому счeту произошeл второй гол.

Вырывает победу Спартак в дополнительное время и красивый голевой пас был, стильно победили.



Гилермо Абаскаль (главный тренер Спартака):

Я не могу сказать что счастлив такой победе, потому что в таком матче, при таком преимуществе, когда ты забиваешь гол, выходишь вперeд, всe под контролем – нужно увеличивать отрыв от соперника. Вместо этого всe развивается таким образом: 1 тайм в нашем исполнении – был отличным, всe было хорошо, за исключением завершения в заключительной фазе, там было несколько медленно. В целом – не могу выделить какой-то конкретный момент или эпизод, но отмечу характер команды – она проявила себя и смогла добиться нужного результата после такого сценария. Мы естественно будем анализировать игру, потому что повторюсь, 1 тайм был очень хорошим в нашем исполнении, но мы должны работать.

Иржи Ярошик (главный тренер Оренбурга):

Конечно, мы проигрывали, но потом вели 2-1 и в конце концов проиграли. Я думаю, что эту игру мы не должны были проигрывать, потому что команда хорошо играла , но Спартак тоже играл хорошо. Я бы сказал что игра была равной и, наверное , незнаю, чуть повезло Спартаку и нужно их поздравить.

(Ярошик в России выступал за ЦСКА и Крылья Советов).

Ростов – Факел

Ростов быстро забивает, но из оффсайда.

Красивый гол забивает Факел на 17-ой минуте: Евгений Марков пробил с полулeта с прямого угла.

У Ростова было 70% владения в первом тайме и Ростов владел преимуществом.

Факел мог и второй забить в первом тайме, впрочем как и свой гол мог забить Ростов.

Ростов всe-таки сравнивает в первом тайме реализовав Угловой.

Во втором тайме, в первые 15 минут Ростов имеет два классных момента и один из них реализован: зашитник Ростова длинным пасом разрезает середину поля и удачно принимает этот мяч Комличенко, попутно обманув выскочившего на него защитника, в итоге создав ситуацию численного равенства в атаке, а далее защита рассыпалась и он отдал голевой пас на Тугарева и тот реализовал эпизод подработав себе мяч и вторым касанием технично пробив низом.

Ростов после того как вышел вперeд – стал играть осторожнее, удерживать наверное счeт, а Факел наоборот начал атаковать и даже мог забить в самой концовке матча.

Валерий Карпин (тренер Ростова):

До 60 минуты хорошая игра была, хоть и пропустили непонятный гол. После 60-ой минуты – не понравилось всe что мы видели.

Вадим Евсеев (тренер Факела):

У нас моменты были, у нас голевые моменты были – соперник их использовал, мы не смогли. Более мастеровитая команда в тех эпизодах которые у них были – забили мячи, мы в своих эпизодах при счeте 2-1 – не использовали свои моменты, хотя они были и отличные. Мы создавали моменты, играли, мы заставилии соперника выбивать мячи, права понятно, что они уже к этому моменту вели 2-1. Когда счeт был 1-1 – соперник хотел добиться победы, а мы как бы и ничейным исходом были бы удовлетворены.

Сочи – Балтика

Красиво забивает Сочи: комбинируют внутри чужой штрафной и следом ещe один момент.

К 12-ой минуте Сочи могли 2-0 уже вести.

Тьма моментов у Сочи, Балтика в первом тайме без моментов.

Во втором тайме Балтика уже признаки жизни стала подавать и стала атаковать.

Второй гол Сочи с углового забили.

Лeгкая победа для Сочи судя по обзору.

Второй тайм Балтика играла агрессивно

Сергей Игнашевич (главный тренер Балтики):

Быстрый гол всегда играет определeнную роль, в целом и при атаке и при обороне я скажу – у нас не было больших проблем, но конечно голы мы подарили очень лeгкие.

Дмитрий Хохлов (главный тренер Сочи):