Много годного кино на футбольные темы.

Культура фанатства уникальная. Болельщики потребляют много информации о любимых клубах: из соцсетей, медиа, когда приходят на стадионы. Иногда этого недостаточно – и фанаты просвещаются литературой и кино.

Но какие фильмы о футболе лучшие? Есть ли список, которым можно насладиться самому и порекомендовать друзьям?

1. «Хулиганы Зеленой улицы» (Green Street Hooligans, 2005)

Вероятно, главный фильм о футбольных болельщиках. Это сейчас трибуны в Англии спокойные и причесанные. Но раньше все было совсем не так: фанаты ненавидели друг друга и устраивали потасовки на стадионах и за его пределами.

Сценарий для фильма написал бывший футбольный хулиган Дуги Бримсон. Главные роли исполнили Элайджа Вуд и Чарли Ханнем. История рассказывает о журналисте, которого исключили из Гарварда после несчастного случая. В поисках нового дела и эмоций он отправился в Лондон, где встретил будущих друзей, которые и приобщили его к «Вест Хэму».

В фильме много насилия и напряженности. Но еще больше он позволяет проникнуться жизнью английских болельщиков в начале-середине нулевых: когда боль и разочарование полностью перебивались эмоциями от похода на стадион.

2. «Гол!» (Goal, 2005)

Классический фильм о мечтателе, который осилил сложнейший путь: от нищеты и постоянной грязной работы до карьеры в футболе, которым болел с детства. Главный герой Сантьяго Муньес помогает отцу развивать бизнес, но играет в любительском чемпионате Лос-Анджелеса, поражает всех техникой и результативностью и мечтает о том, чтобы хоть раз сыграть на самом высоком уровне.

Знакомство с агентом меняет его сознание и планы – несмотря на астму и возражения отца, он уезжает в Ньюкасл и становится членом академии клуба «Ньюкасл Юнайтед». Там Муньес сталкивается с новыми трудностями – конкуренция, требования тренера. Но он справляется и проходит новое приключение.

3. «Проклятый «Юнайтед» (The Damned United, 2009)

«Лидс Юнайтед» – одна из самых популярных команд Англии. Но в жизни любого великого футбольного клуба есть темные периоды. Один из таких у «Лидса» – назначение тренера Брайана Клафа.

Клаф хакнул Первую лигу вместе с «Дерби» и логично пошел на повышение. Современники говорили о новаторских взглядах Клафа. Но в «Лидсе» он продержался всего 44 дня: непонимание в отношениях с игроками, прессой, болельщиками. В итоге Клаф и «Лидс» расстались, и тренер запустил главный период в карьере – в «Ноттингеме».

4. «Убойный футбол» (Shaolin Soccer, 2001)

Как объединить кунг-фу и футбол? Очень просто! Достаточно достигнуть успеха в одном и запустить карьеру в другом.

«Убойный футбол» – это спортивная комедия, где мастера кунг-фу со способностями почти что уровня Супермена начали играть в футбол. У них есть секретные удары, секретная тактика и просто невероятное желание стать чемпионами.

Автор фильма – Стивен Чоу. Он много снимался в боевиках, но всегда мечтал самостоятельно снять кино о футболе. Уже после выхода «Убойного футбола» Чоу рассказывал: «Я хочу, чтобы чемпионат среди мастеров кунг-фу был в реальной жизни. Конечно, нужны собственные правила и регламент. Но я гарантирую, что это будет очень привлекательное зрелище. Фильм «Убойный футбол» подтверждает мои мысли».

5. «Гол! 2: Жизнь как мечта» (Goal II: Living the Dream, 2007)

Вторя часть фильма о Сантьяго Муньесе рассказывает, как молодой мексиканец перерос «Ньюкасл» и уехал в мадридский «Реал». Авторы кино рассказывают, как побороть звездную болезнь, решить семейные проблемы, пережить тяжелую травму и все равно стать звездой главного клуба планеты.

Съемочная команды второй части «Гола» проделали очень серьезную работу и собрали в одном кадре Рауля, Дэвида Бекхэма, Зинедина Зидана и многих других звезд футбола. Режиссер фильма Жауме Кольет-Серра отмечал, что не стремился воссоздать реальную жизнь футболистов, но хотел замотивировать молодых игроков на развитие. Чтобы однажды они достигли высот главного героя Муньеса.

6. «Тренер» (Mike Bassett: England Manager, 2001)

На место главного тренера сборной Англии назначают не звезду, а коуча «Норвича» Майка Бассетта. Журналисты называют Бассетта старомодным тренером, а он идеально соответствует образу: играет по схеме 4+4+2, записывает составы на пачке от сигарет и тренирует по-старинке,

Задача Бассетта – вывести Англию на чемпионат мира по футболу. И он с ней справляется. Дальше его и команду ждет много приключений.

7. «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» (United, 2011)

1958 год омрачила одна из самых больших трагедий в истории футбола – команда «Манчестер Юнайтед» разбилась при попытке вылететь из аэропорта Мюнхена. Из 44 человек, которые были на борту, погибли 23, 19 получили ранения. Фильм рассказывает о событиях вокруг трагедии и главных героев, которые строили новую команду: Мэтт Басби, Джимми Мерфи и Бобби Чарльтон. Несмотря на все трудности и сложности, Мерфи, который до этого был лишь ассистентом, собрал команду и добрался до финала Кубка Англии.

Этот фильм – напоминание миру о страшной трагедии, которая лишила мир талантливых английских футболистов и оттащила «Манчестер Юнайтед» от лидирующих позиций на несколько лет. Через 10 лет Басби привел «МЮ» к победе в Кубке европейских чемпионов.

8. «Марадона» (Maradona, 2008)

Фильм Эмира Кустурицы про одного из самых спорных персонажей в истории футбола, но при этом про одного из величайших футболистов. Именно так в интервью Кустурица характеризовал Диего Марадону.

Кустурица не пытался собрать величественный образ Марадоны в хронологическом порядке. Он цеплял только главные моменты с участием Марадоны не только на поле, но и в жизни. В частности, Кустурица уделил внимание борьбе Диего с наркотической зависимостью, какие-то политические моменты и «руке Бога»: самом спорном моменте в истории футбола, который сделал аргентинца по-настоящему великим.

Кустурица рассказывал, что не хотел показать только величие Марадоны: «У меня была цель отобразить его противоречивый образ, который формировал статус абсолютной легенды. Без Марадоны и его эпатажной манеры поведения футбол был бы очень скучным и номенклатурным явлением. Классно, что Диего разбавлял его собой».

9. «Кубок» (The Cup, 1999)

Комедия, которая почти полностью была снята в колонии тибетских беженцев. По сюжету, тибетские монахи, которые обычно живут без технологий, пытаются найти телевизор для просмотра финала чемпионата мира между Бразилией и Францией.

Интересный факт: режиссер фильма Кхьенце Норбу был тибетским ламой. Продюсер Джереми Томас говорил, что познакомился с Норбу, и тот через 15 заявил ему, что хочет снять подобный фильм. Для этого он даже согласился раскрыть часть жизни монахов.

10. «Костолом» (Mean Machine, 2001)

Все любят Винни Джонса. Будучи игроком, он влюбил в себя болельщиков прямолинейным стилем игры и довольно наглядной жесткостью. Но сейчас он набирает популярность благодаря актерским навыкам и участиям в различных шоу.

Ранний Джонс-актер – это про съемки в спортивных фильмах. Один из таких – «Костолом». Барри Сколник снял фильм о бывшем тренере Англии, который попал в тюрьму из-за договорных матчей и решил собрать там футбольную команду из других осужденных. В числе таких тюремщиков были герои Джейсона Стейтема, Джонса и других актеров.

Фото: «Кинопоиск»