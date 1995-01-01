Промокоды «Лига Ставок»

Промокод от букмекерской конторы «Лига Ставок» — это определенная комбинация из букв, символов и цифр, которая помогает участвовать в акциях букмекера. Ввод секретной комбинации позволяет получить бонус, увеличить размер вознаграждения или пройти идентификацию для отображения сервиса, через который код был получен.

В букмекерской конторе «Лига Ставок» можно получить приветственный фрибет до 10 000 рублей, бонусы за активную игру. Активировать код можно в личном кабинете клиента или в регистрационной анкете.

Далее рассмотрим виды промокодов «Лига Ставок» на сегодня и способы активации вознаграждения.

Виды промокодов «Лига Ставок»

В 2023 году букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает несколько видов промокодов:

Приветственный. Используется при создании учетной записи. В рамках акции можно сыграть в «Колесо Фортуны» и выиграть фрибет до 10 000 рублей.

За пополнение счета. За стартовое или последующее пополнение счета предусматривается вознаграждение в виде процента к сумме депозита. Деньги зачисляются на бонусный счет и становятся доступными к выводу только при выполнении правил отыгрыша.

На фрибет и страховку ставки. Периодически букмекер выдает промокоды, которые позволяют сделать бесплатную ставку или застраховать пари от проигрыша.

Активные промокоды «Лига Ставок» на сегодня не предусмотрены.

Как получить промокод «Лига Ставок»

На июнь 2023 года в букмекерской конторе «Лига Ставок» нет действующих промокодов. Они могут появиться позднее. Поэтому важно знать где их искать.

Варианты поиска актуальных промокодов «Лига Ставок»:

подписка на группу в «Вконтакте» https://vk.com/ligastavok;

вступление в канал в Telegram https://t.me/ligastavok;

добавление данной страницы в закладки браузера.

Информацию о бонусах букмекера можно найти на тематических сайтах, которые посвящены спорту и работе букмекерских контор.



Настройка уведомления от букмекера Лига Ставок

Зарегистрированные пользователи «Лиги Ставок» могут дать разрешение на рассылку рекламных сообщений. Уведомления приходят в виде СМС, сообщений на электронную почту или push-сообщений в приложении букмекера.

Как использовать промокод

Способ использования бонусной акции зависит от вида вознаграждения: приветственный бонус или для зарегистрированных клиентов.

Далее рассмотрим варианты активации промокода «Лига Ставок» при регистрации и после.

Как использовать промокод при регистрации

Для активации промокода необходимо пройти процедуру регистрации. Для этого потребуется:

войти на сайт букмекерской конторы;

нажать на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу;

заполнить регистрационную анкету;

пройти идентификацию.

В момент заполнения регистрационной анкеты нужно активировать промокод. Для этого потребуется нажать «Ввести промокод». Также в анкете необходимо указать номер мобильного телефона, дату рождения и пароль и дать согласие с правилами работы «Лиги Ставок».



Ввод промокода при регистрации в Лиге Ставок

После регистрации в обязательном порядке проводится идентификация. Если у вас уже есть подтвержденный аккаунт в Едином ЦУПИС, то идентификация проводится автоматически.

Если аккаунта в Едином ЦУПИС нет, то подтвердить личность можно на самом сайте или через сервис Госуслуги.

Для идентификации на сайте потребуется заполнить анкету, указав данные паспорта, ИНН И СНИЛСа. В дальнейшем загружаются фотографии документов, чтобы букмекер мог сравнить данные.

При идентификации через Госуслуги клиент регистрируется на сайте 1cupis.ru на тот же номер, что и в букмекерской конторе «Лига Ставок». После регистрации игрок выбирает аккаунт букмекера и подтверждает данные через Госуслуги. Необходимо следовать подсказкам системы.

Как использовать промокод после регистрации

Некоторые акции букмекерской конторы «Лига Ставок» доступны уже зарегистрированным пользователям. Для активации промокода потребуется:

войти в личный кабинет;

выбрать вкладку «Промокоды»;

ввести промокод «Лига Ставок»;

нажать «Активировать».

Если код введен верно, то в личном кабинете появится запись о получении и продолжительности бонуса.



Активация промокода в личном кабинете

Приветственный бонус «Лиги Ставок»

В июне 2023 года букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает приветственный бонус без ввода промокода. В рамках акции предусмотрен бездепозитный фрибет номиналом до 10 000 рублей. Виды фрибетов, которые предлагает букмекер:

100;

200;

500;

1000;

2000;

5000;

10 000.

Дополнительно можно выиграть сувенирную продукцию букмекера. При выпадении максимального фрибета 10 000 рублей игрок получает на один месяц уровень VIP-Club в программе лояльности «Привилегии». Статус дарит кэшбэк 7,5% от суммы проигрыша за один месяц и фрибет в размере минимального размера ставки при совершении не менее 450 ставок в месяц.

Особенности промокодов «Лиги Ставок»

Главное преимущества промокодов «Лига Ставок» на сегодня — возможность получения специального предложения для новых клиентов или уже зарегистрированным пользователям.

В рамках бонусной программы можно получить:

приветственный фрибет;

страховку ставки;

бесплатную ставку;

бонус к сумме пополнения счета.

Из минусов можно выделить: использование промокода только один раз, ограниченные сроки действия.

Часто задаваемые вопросы

Сколько раз можно использовать промокод?

Любой промокод можно использовать только один раз. Промокод дает один бонус. Размер вознаграждения прописан в правилах акции.

Можно ли участвовать в двух и более акциях?

Да, если это не противоречит правилах конкретной акции.

Необходимо проходить идентификацию?

Для получения любого бонусного вознаграждения в букмекерской конторе «Лига Ставок» требуется прохождение идентификации. Подтвердить личность можно на сайте букмекера, заполнив анкету с персональными данными и загрузив копии документов. Можно идентифицировать личность через Госуслуги. Если у вас есть учетная запись в Едином ЦУПИС, то идентификация проводится автоматически.

Где активировать промокод?

Приветственный промокод вводится в регистрационную анкету. Бонусы, предусмотренные для активных клиентов, активируются в личном кабинете в разделе «Промокоды».

Что делать, если промокод не сработал?

Необходимо обратиться в службу поддержки. Желательно внимательно изучить правила получения акции и уточнить не нарушили ли вы их. Связаться со службой поддержки можно в онлайн-чате, по электронной почте, через горячую линию или бот в Telegram.