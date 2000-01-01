Промокод «Бетсити» на страховку первой ставки и фрибет до 100 000 рублей

Промокод «Бетсити» — буквенно-цифровое сочетание или отдельное слово, которое вводится при регистрации на сайте букмекерской конторы, в личном кабинете или при размещении ставки. Ввод секретной комбинации активирует бонусное предложение.

До 31 декабря 2023 года действует промокод SAVEBET. Он позволяет застраховать первую ставку. При проигрыше первой ставки игрок получает возврат в виде фрибета. Максимальное вознаграждение по акции 2000 рублей и равняется 100% от суммы пари, но не более установленного лимита.

Мы расскажем, как использовать промокод «Бетсити» при регистрации, как получить бонус зарегистрированным игрокам и где искать выгодные акции.

Какой бонус дает промокод Betcity

В рамках бонусной программы Betcity игроки могут получить бонус при регистрации, фрибеты, кешбэк, страховку ставки. Не для всех бонусных предложений предусматривается ввод промокода.

Промокод при регистрации

За создание учетной записи «Бетсити» предусматривает вознаграждение в виде страховки первой ставки. Бонус активируется при вводе промокода SAVEBET в регистрационной анкете.



Беспроигрышная ставка до 2 000 рублей новым клиентам Бетсити

Подробные условия получения вознаграждения «Беспроигрышная ставка»:

регистрация и идентификация в мобильном приложении Betcity;

ввод промокода SAVEBET при регистрации или в личном кабинете до размещения первой ставки;

размещение ставки типа «Одинар» или «Экспресс» с коэффициентом не более 3, 01.

В случае проигрыша пари пользователь получит возврат в виде фрибета. Сумма возврата равняется 100% от ставки, но не более 2000 рублей. Фрибет зачисляется в течение 24 часов.

Бесплатную ставку можно поставить в течение 7 дней с максимальным коэффициентом не более 3,00. Фрибет доступен только в мобильном приложении.



QR-код для скачивания приложения Betcity

Скачать приложение Betcity можно с официального сайта букмекерской конторы. Ссылка на сайт https://betcity.ru/ru/apps.

Промокод при пополнении счета

У букмекерской конторы «Бетсити» нет постоянного промокода на бонус при первом пополнении счета. Игроки могут получить бесплатную ставку без ввода кода. Новым игрокам доступа акция «100 000 Р новым клиентам». В рамках бонуса клиент получает +50% от суммы первого депозита на не больше 100 000 рублей.



+50% от депозита новым игрокам, максимальный размер бонуса 100 000 рублей

Как получить бонус 100 000 рублей:

зарегистрироваться на сайте БК «Бетсити»;

пройти идентификацию;

пополнить счет от 500 рублей;

заключить одну или несколько ставок на сумму в 6 раз больше депозита.

Выполнить условия необходимо в течение 30 дней с момента пополнения счета. В зачет оборота идут ставки типа «Одинар» и «Экспресс» с коэффициентом не менее 1,80.

При выполнении всех условий игрок получает бесплатную ставку. Она действительна 30 дней. Пользователь может сделать любую ставку с коэффициентом не более 3,00.

Промокод на фрибеты

В списке постоянных акций нет промокода «Бетсити» на получение фрибета. Периодически букмекерская контора проводит розыгрыши в канале Telegram или группе во «Вконтакте». Среди призов в розыгрышах могут быть фрибеты.



Розыгрыш 3000 рублей в группе Бетсити в Вконтакте

К старту крупных спортивных событий или тематическим праздникам БК выпускает промокоды. Например, с 27 октября по 2 ноября действовал промокод RING. По нему новые клиенты получали фрибет 300 рублей в течение 7 дней.



Пример промокода из телеграм-канала Betcity

Чтобы не упустить выгодные предложения рекомендуем подписаться на телеграм-канал Betcity https://t.me/betcity или группу в «Вконтакте» https://vk.com/betcity.

Как использовать промокод Betcity

Способ активации промокода «Бетсити» зависит от того, какое вознаграждение получает клиент:

в регистрационной анкете;

в личном кабинете;

в корзине.

Первый вариант используется для получения приветственного бонуса. У «Бетсити» есть промокод SAVEBET на страховку первой ставки до 2 000 рублей.



Ввод кода в регистрационной анкете

В личном кабинете активируются персональные акции. Их можно получить через рассылку сообщений БК, участие в конкурсах и выполнение других заданий.



Выбор бесплатной ставки в корзине

В корзине активируются бонусы на бесплатную ставку. Для использования фрибета необходимо выбрать «Бонус» вместо «Пари».

Все бонусы БК «Бетсити»

Букмекерская контора «Бетсити» предлагает пользователям три акции и программу лояльности:

100 000 рублей новым игрокам;

Беспроигрышная ставка до 2000 рублей;

Фрибеты и конкурсы в соц. сетях;

Кешбэк до 10% в рамках программы лояльности.

Про первые три акции мы рассказали выше. Далее рассмотрим ежемесячный кешбэк от «Бетсити».

Размер возврата зависит от уровня пользователя в программе лояльности. Уровень связан с суммой ставок за календарный месяц:

Bronze — сумма ставок 100 000 – 299 999 рублей;

Silver — 300 000 – 699 999;

Siver+ — 700 000 – 999 999;

Gold — 1 000 000 – 2 999 999;

Gold+ — 3 000 000 – 4 999 999;

Platinum — 5 000 000 – 9 999 999;

Platinum+ — 10 000 000 – 14 999 999;

Diamond — 15 000 000 – 30 000 000;

Diamond+ — от 30 000 000.

В зачет идут все ставки с коэффициентом от 1,20, которые сделаны с денежного счета и не рассчитаны как возврат, отмена или выкуп.



Процент возврата на отрицательный остаток по итогам месяца

В зависимости от статуса игрок получает 1-10% от отрицательного результата размещенных ставок. Полученный бонус необходимо использовать в течение 30 дней. Максимальный коэффициент ставки не более 3,00.

Нюансы использования бонусов от БК «Бетсити»

При использовании бонусов от букмекерской конторы «Бетсити» важно соблюдать следующие правила.

Не регистрироваться повторно под своими или чужими данными. Выявление дублирующего аккаунта наказывается блокировкой счета и аннулированием бонусов и выигрышей.

Минимальный возраст регистрации в БК «Бетсити» — 18 лет.

Доступ к пополнению счета и получению бонусов открыт только идентифицированным пользователям. Букмекер оставляет за собой право потребовать от игрока повторно предоставить документы, подтверждающие личность.

Разрешается использовать только один промокод при регистрации, если в правилах не указано другое.

FAQ

Где найти промокод «Бетсити»?

Промокод «Бетсити» можно найти на официальном сайте букмекерской конторы или в его социальных сетях. У Betcity есть группа в «Вконтакте» и канал в Telegram. Все актуальные бонусы букмекера представлены на нашем сайте.

В БК «Бетсити» есть промокоды для действующих игроков?

Большая часть промокодов предоставляет бонусы новым игрокам. Действующие клиенты могут участвовать в программе лояльности и конкурсах, которые проводит букмекер «Бетсити».

Какой промокод доступен на сегодня?

Букмекер предлагает застраховать первую ставку до 2 000 рублей. Бонус активируется при регистрации с промокодом SAVEBET.

Можно ли использовать несколько промокодов?

Игрок может использовать несколько промокодов «Бетсити», но только не в один момент. При получении приветственного бонуса по промокоду SAVEBET, следующий можно получить только после отыгрыша вознаграждения.

Почему не работает промокод?

Основные причины сбоев в работе промокодов: неправильно написано кодовое слово, не выполнены условия получения вознаграждения, закончился срок действия промокода. Для выяснения причины можно обратиться в службу поддержки. Возможно произошел технический сбой, и вы получите бонус.