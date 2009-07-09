Мобильное приложение Winline для Андроид

Мобильное приложение Winline для Андроид не представлено в магазине приложение Google Play. Скачать его можно с официального сайта БК, его мобильной версии или магазинов Galaxy Store и AppGallery.

Букмекер Winline предлагает новым клиентам бесплатную ставку до 10 000 рублей за регистрацию в мобильном приложении. Всех клиентов ждут бесплатные трансляции, быстрый прием ставок, удобный интерфейс, быстрые выплаты.

Мы расскажем, как бесплатно скачать приложение на телефон или планшет, забрать приветственный бонус и особенности программы для ставок.

Скачиваем приложение с сайта букмекерской конторы

Скачать приложение Winline можно с основной или мобильной версии сайта БК.

Для загрузки установочного файла с основной версии сайта потребуется перейти по адресу winline.ru. На главной странице, в верхнем правом углу, будут изображены логотипы ОС Android и iOS. Необходимо нажать на Андроид. Это запустит скачивание файла.



Кнопка на сайте БК для скачивания установочного файла

После загрузки файла потребуется передать его с компьютера на телефон. Сделать это можно с помощью USB-кабеля или по Bluetooth.

Для скачивания приложения на Андроид с мобильной версии необходимо открыть сайт букмекерской конторы в браузере на телефоне. На главной странице будет реклама мобильного софта и кнопка «Скачать приложение». Она находится в правом нижнем углу и выделена зеленым цветом.



Переход к скачиванию установочного файла в мобильной версии сайта

Нажав на кнопку пользователь будет перенаправлен на страницу, с которой можно скачать приложение. Если у вас не стоит запрет на установку программ из неизвестных источников, то загрузка начнется автоматически. Если есть запрет, появится всплывающее окно с просьбой дать разрешение на скачивание файла.

Скачанный файл можно открыть в памяти смартфона или в самом браузере, перейдя в раздел «Загрузки».



APK-файл в загрузках браузера

Необходимо открыть winline.apk. Нажатие на него запустит процесс распаковки файла приложения на смартфоне.



Установка приложения Winline

По окончанию процесса появится кнопка «Установить». При нажатии на нее начнется автоматическая установка программы на смартфон. По ее окончанию появится уведомление, что приложение готово к работе и кнопки для выхода на рабочий стол или запуска программы.

Скачиваем программу в магазине приложений

Пользователи гаджетов Samsung и Huawei могут скачать приложение с официальных магазинов Galaxy Store и AppGallery. Магазины по умолчанию уже установлены на смартфон.

Чтобы загрузить файл в память смартфона необходимо открыть магазин и воспользоваться поиском по названию букмекерской конторы. Для быстрого перехода к странице приложения БК можно воспользоваться ссылками:

Galaxy Store — https://galaxystore.samsung.com/detail/biz.growapp.winline;

AppGallery — https://appgallery.huawei.com/app/C103683333.

Процесс установки приложения на Андроид схож для каждого магазина. На странице с программой необходимо нажать «Установить», дождаться загрузки файла в память смартфона.



Страница приложения Winline в Galaxy Store

По окончанию загрузки начнется автоматическая установка программы.

Зачем скачивать приложение

Приложение Winline для Android единственная возможность для пользователей смартфонов и планшетов с этой ОС делать ставки в БК. У букмекерской конторы нет полноценной мобильной версии. В ней представлена кнопка регистрации, ссылка на приложение, список акций, документы и правила работы букмекера. Делать ставки, пополнять счет, выводить деньги, смотреть трансляции можно только через приложение или полную версию сайта.

Новым клиентам БК «Винлайн» дарит бездепозитный бонус. За регистрацию игроки получают случайный фрибет номиналом 100, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 или 10 000 рублей. Воспользоваться акцией можно только в мобильном приложении. Чтобы забрать фрибет потребуется:

скачать установочный файл;

установить приложение;

пройти регистрацию;

узнать свой фрибет;

подтвердить личность;

забрать бонус.

Выполнив все требования, игрок получает бесплатную ставку, на которую не действуют ограничения по размеру коэффициентов. Главное воспользоваться фрибетом в течение 30 дней с момента его получения. Подходят одиночные ставки в прематче и лайве.

В случае прохода ставки беттер получает чистую прибыль, то есть сумма фрибета сгорает. Для вывода выигрыша потребуется пополнить счет на сумму от 100 рублей. Минимальная сумма вывода по акции 500 рублей на кошелек ЦУПИС и 1000 рублей для остальных способов.

Регистрация и идентификация в приложении

В мобильном приложении на Андроид пользователь может создать учетную запись и подтвердить личность. Процедура идентификации является обязательной. Без нее нельзя пополнить счет и сделать первую ставку.

Для создания учетной записи в приложении Winline потребуется:

открыть программу;

нажать на «Профиль» — «Регистрация»;

заполнить анкету.



Переход к регистрационной анкете

В регистрационной анкете Winline для новых пользователей три поля для заполнения: номер мобильного телефона, дата рождения и пароль. Если у вас есть промокод, то заполняете скрытое поле.



Регистрационная анкета

Для завершения процедуры потребуется дать согласие с правилами работы БК и подтвердить, что вам исполнилось 18 лет. На указанный в анкете номер придет СМС-сообщение с кодом, который потребуется ввести в специальное поле. После этого пользователь становится клиентом букмекерской конторы Winline.

Для идентификации личности можно воспользоваться двумя способами:

подтверждение данных через Госуслуги;

загрузка фотографии главного разворота паспорта.

Идентификация необходима для подтверждения совершеннолетия игрока.



Варианты входа в аккаунт

После регистрации аккаунта пользователь может войти в учетную запись указав номер телефона/адрес электронной почты/логин и пароль.

Пополнение счета и вывод денег

В приложении Winline версии Android поддерживаются следующие способы пополнения счета:

банковские карты МИР, VISA, MasterCard, American Express;

электронные кошельки QIWI, ЦУПИС, ЮMoney;

мобильная коммерция МТС, Мегафон, Билайн, Теле2.

Минимальная сумма депозита 100 рублей. Максимальная от 500 до 595 000 рублей в зависимости от выбранного способа оплаты.

Для внесения денег на счет в приложении необходимо нажать на знак «+» на главной странице рядом с балансом или в профиле.



Пополнение счета через приложение Winline

На новой странице будет список платежных систем и доступные лимиты. Далее выбирается способ оплаты, вводится сумма и реквизиты, подтверждается операция.



Варианты вывода денег через приложение Винлайн

Заказать получение денег в приложении можно на банковские карты и электронные кошельки. Минимальная сумма вывода 500 рублей, максимальная от 15 000 до 595 000. Для получения денег потребуется выбрать платежную систему, указать сумму и реквизиты, подтвердить операцию.

Размещение ставок и бесплатные трансляции

Установить мобильное приложение Winline можно ради того, чтобы бесплатно смотреть трансляции игр. Доступ к трансляциям получают все зарегистрированные пользователи. Видео доступно и при нулевом балансе.

Матчи с прямыми трансляциями можно выделить в линии. Для этого потребуется перейти в раздел «Сейчас» и нажать на изображение монитора. В списке останутся те игры, в которых можно смотреть видео.



Выбор матчей с прямыми трансляциями

Для размещения ставки в приложение Winline на Android потребуется выбрать матч в росписи и нажать на коэффициент, который соответствует вашему прогнозу. Матч автоматически переместится в купон. В нем можно выбрать размер ставки и подтвердить операцию.



Купон с выбранными исходами в приложении Винлайн

Если вы планирует поставить экспресс или систему потребуется добавить еще матчи в купон и изменить тип пари.

Настройки мобильного приложения

В базовых настройках приложения Winline для Андроид можно изменить два параметра:

«Безопасность»: установка входа по паролю;

«Уведомления»: Push-уведомления о начале матчи и итоговом результате, счет в перерыве, авторы голов и ряд других событий.

В купоне пользователь может дать согласие на прием ставки если с момента добавления игры в корзину изменился коэффициент.



Настройка уведомлений на футбольные матчи

В мобильном приложении нет опции быстрой ставки. В 2023 году Winline добавил в приложение на Андроид возможность общения в онлайн-чате со службой поддержки. Ранее такой опции не было. Если чат в приложении не работает, можно воспользоваться горячей линией 8 800 333 60 47 или электронной почтой support@winline.ru для связи со службой поддержки.

FAQ

Где можно бесплатно скачать приложение Winline?

Скачать приложение Winline на Андроид можно с основной или мобильной версии сайта. Также программа представлена в официальных магазинах Galaxy Store и AppGallery.

Есть ли у БК «Винлайн» бонус за установку приложения?

Новые клиенты получают бесплатную ставку до 10 000 рублей за регистрацию в приложении. Игрок может забрать фрибет номиналом 100, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 или 10 000 рублей. Поставить бесплатную ставку можно только в мобильном приложении Winline.

Почему приложение нельзя скачать из Google Play?

Из магазина Google Play нельзя скачать приложение Winline из-за политики работы Google. Компания запрещает размещение любых приложений, которые связаны с азартными играми, включая приложения букмекерских контор.

Не устанавливается приложение «Винлайн»?

Среди распространенных причин сбоя в установке приложения выделяют: в памяти смартфона недостаточно места, версия Android не соответствует минимальным требованиям, нет подключения к интернету.

Как обновить приложение «Винлайн»?

При выходе обновления Winline присылает уведомление пользователям. Можно скачать приложение с сайта букмекера или обновить программу через само приложение. Если у вас телефон Samsung или Huawei, то обновить программу можно через магазин Galaxy Store или AppGallery.

Где подробнее узнать о букмекере «Винлайн»?

В России «Винлайн» работает с 2009 года. Юридически бренд принадлежит компании ООО «Управляющая компания НКС». Лицензия на работу в России № Л027-00108-77/00395482 от 09.07.2009 г. Подробнее о букмекере можно прочитать в обзоре на сайте.