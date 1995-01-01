Приложение БК «Фонбет» для ПК

По состоянию на май 2023 года нельзя скачать и установить клиент «Фонбет» на компьютер. С сайта пропала кнопка для загрузки программы на ПК. При отправке запроса службе поддержки приходит ответ, что приложения для компьютера или ноутбука нет, но есть для смартфонов и планшетов.

Ответ оператора службы поддержки Фонбет

На компьютере можно играть в основной версии сайта или через приложение на Андроид, которое можно скачать и открыть через эмулятор BlueStacks 5. Мы расскажем какие настройки предлагает основной сайт букмекера «Фонбет», процесс установки эмулятора Android и приложения через него.

Как скачать приложение Android на ПК

Перед установкой приложения Андроид на компьютер потребуется скачать клиент BlueStacks 5. Сделать это можно с официального сайта BlueStacks.com. Приложение работает бесплатно.

Минимальные системные требования:

ОС Windows 7 и выше;

процессор Intel или AMD;

ОЗУ не менее 4 Гб;

5 Гб свободного места на диске.

Чтобы установить программу на ПК потребуется на главной странице сайта BlueStacks нажать на надпись: «Скачать BlueStacks 5». При нажатии на кнопку запустится процесс скачивания файла.

Загрузка эмулятора ОС Android

Скачанный файл сохраняется в память ПК и в загрузки в браузере. Открыть файл можно в загрузках или в проводнике компьютера. Это запустит процесс распаковки и установки программы.

Процесс установки эмулятора ОС Android

После установки эмулятора на ПК необходимо перейти к мобильной версии букмекерской конторы «Фонбет». С сайта потребуется скачать APK-файл приложений «Фонбет» на компьютер.

Алгоритм загрузки установочного файла:

перейти на сайт fon.bet в любом браузере на смартфоне;

открыть меню;

нажать «Приложения»;

на странице с версиями программы нажать «Скачать» рядом с логотипом Android;

нажать «Скачать fon.bet.apk.

Скачивание Apk-файла

Далее потребуется передать файл со смартфона на ПК. Варианты передачи файла бесплатно:

через Bluetooth;

обмен с помощью AirDroid;

с помощью USB-кабеля;

с помощью SD-карты;

через облачные сервисы передачи данных;

по электронной почте;

через Telegram.

После передачи файла на компьютер необходимо установить приложение. Для этого открываем эмулятор BlueStacks 5 и нажимаем на панели управления кнопку APK. Для быстрого перехода к установке программы можно использовать быструю команду Ctrl + Shift + B.

Переход в память ПК, где хранится скачанный файл

В памяти компьютера выбираем скачанный файл. Далее эмулятор в автоматическом режиме проводит процесс установки приложения БК «Фонбет» на компьютере.

По окончанию процесса, на главной странице эмулятора появится логотип букмекерской конторы. При нажатии на него запустится приложение Fonbet. Программа не предназначена для компьютера, но с помощью эмулятора ОС Android, ее можно использовать для ставок с ПК. Приложение и клиент BlueStacks 5 работают бесплатно.

Иконка для запуска приложения Фонбет

В приложении «Фонбет» на компьютере пользователь получает доступ ко всем функциям, которые есть и на смартфоне: регистрация, идентификация, просмотр трансляций матчей, пополнение счета, вывод денег и так далее. Минус программы на ПК в том, что она уступает в скорости загрузки приложению на смартфоне.

Как настроить основную версию сайта

В связи с отсутствием приложения для компьютера, букмекерская контора «Фонбет» предлагает возможность настройки интерфейса основной версии сайта. Пользователь может изменить бесплатно следующие параметры:

внешний вид списка событий;

добавление вариантов для ставки в избранное;

ставка в один клик;

принятие изменений коэффициентов, тоталов и фор;

скрыть баланс;

выбрать любимые ставки;

установить сумму ставки.

Далее подробно рассмотрим процесс изменения интерфейса сайта «Фонбет».

Внешний вид

В разделе «Настройки» можно изменить вид навигации. Есть возможность установить:

список турниров и стран слева или сверху;

размер шрифта;

расстояние между матчами в общем списке;

компактная роспись;

автоматически сворачивать длинные купоны;

автосворачивание неактивных пунктов меню.

Настройки внешнего вида сайта

Это позволяет подстроить роспись матчей под размеры экрана ПК.

Возможности для ставок

Букмекер «Фонбет» предоставляет возможность заполнять раздел «Избранное». В него можно добавить варианты ставок, на которые вы чаще всего заключаете пари. Во всех матчах, где есть данный тип он автоматически отправится в «Избранное». Для добавления типа пари необходимо напротив него нажать на звездочку.

Избранное в росписи матчей

В общей росписи представлены четыре варианта ставок на матчи: исходы, двойной исход, форы и тоталы. Пользователь не может добавить другие варианты, но может менять местами представленные. Для этого достаточно нажать на вид ставки и выбрать другой.

Изменение порядка отображения росписи матчей

Зарегистрированные игроки могут настраивать корзину для быстрого и удобного размещения ставки:

установить сумму ставки в один клик;

увеличивать новую ставку на сумму предыдущего пари;

прием ставки без подтверждения;

настройки продажи пари;

размер любимой ставки.

Все это позволяет ускорить процесс заключения ставки после выбора исхода в росписи матча.

Варианты настройки приема ставок в Фонбет

Убрав поддержку приложения для компьютера букмекер «Фонбет» постарался сделать основной сайт удобнее для пользователей.

FAQ

Как скачать «Фонбет» на ПК?

Бесплатно скачать приложение «Фонбет» на компьютер можно только с помощью эмулятора ОС Android. Подробная инструкция находится внутри статьи.

Как скачать старый клиент «Фонбет»?

Скачать клиент для ПК нельзя. Букмекер больше не поддерживает эту версию приложения. Не рекомендуем скачивать программу со сторонних ресурсов. Вы можете передать персональные данные в руки мошенников.

Чем отличается приложение на ПК от программы для смартфона?

Приложение «Фонбет» на ПК работает через эмулятор ОС Android. Функциональных отличий в работе программы для ставок «Фонбет» на компьютере и смартфоне нет.