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21 июня издание Fanatik сообщило, что Чалов согласился перейти в турецкий клуб. Однако генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев заявил, что с ЦСКА никто не связывался по поводу трансфера нападающего.

25-летний форвард уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

В завершившемся сезоне Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. Чалов помог армейскому клубу завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграть Кубок России.