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    ЧАЛОВ

    25 июня 2023
    переходы

    21 июня издание Fanatik сообщило, что Чалов согласился перейти в турецкий клуб. Однако генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев заявил, что с ЦСКА никто не связывался по поводу трансфера нападающего.

    25-летний форвард уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

    В завершившемся сезоне Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. Чалов помог армейскому клубу завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграть Кубок России.

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии (1)
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    Илья Егоров
    1687691137
    Добрый день. Это редактор Бомбардира. А не хотите написать текст с личным мнением, куда нужно уходить Федору Чалову?
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