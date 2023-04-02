БК Марафон: зеркало работающее сегодня

Зеркала сайта Marathonbet.com, позволяют получить доступ к заблокированному в России ресурсу. Из этой статьи вы узнаете о том, где отыскать работающее сегодня зеркало БК Марафон. Также мы расскажем, какими еще способами можно обойти блокировку оффшорной букмекерской конторы Марафон.

Портал Bombaridir.ru размещает информацию в ознакомительных целях и не рекомендует заключать пари, вносить денежные средства и указывать реквизиты банковских карт и электронных кошельков на сайте оффшорного букмекера. Деятельность международного БК Марафон не регулируется российским законодательством, а это значит, вы можете лишиться выигранных средств, ваш аккаунт может быть заблокирован без объяснения причин, а персональные данные могут попасть в руки злоумышленников. Кроме того, при возникновении спорных ситуаций, вы остаетесь один на один с букмекером, который может решить конфликт с соблюдением собственных интересов.

Из-за чего сайт Marathonbet.com заблокирован в России?

Международный БК Марафон имеет лицензию Кюрасао, дающую право на ведение букмекерской деятельности. Однако этого документа недостаточно, чтобы букмекерская контора могла легально работать в России — у оффшорного Марафон нет лицензии Федеральной налоговой службы, букмекер не входит в СРО, не подключен ни к Первому, ни ко Второму ЦУПИСам. А значит, деятельность БК никак не регулируется российским законодательством. Бетторам из России предложена легальная альтернатива оффшорного букмекера — Marathonbet.ru. Оба сайта, несмотря на единый бренд, юридически не связаны между собой.

Поэтому в России сайт Marathonbet.com заблокирован. Игроки из России могут легально заключать пари на Marathonbet.ru, который, несмотря на единый бренд, никак не связан с оффшорной букмекерской конторой.

Российские игроки, делая ставки на Marathonbet.com, должны самостоятельно уплачивать 13% налог на прибыль, так как сокрытие доходов является нарушением закона и чревато блокировкой карт, а также большими денежными штрафами. На Marathonbet.com есть азартные игры, а в России организация и проведение азартных игр (кроме четырех оффлайн-игорных зон).

Где взять актуальное зеркало БК Марафонбет?

Альтернативная ссылка Marathonbet.com ведет на полную копию сайта оффшорной букмекерской конторы. Зеркальный сайт связан с серверами Марафон, поэтому пользователям не нужно создавать новый аккаунт. Альтернативная ссылка отличается от заблокированной, за счет чего на сайт можно перейти даже из России.

Работающие зеркала, которые распространяет международный Marathonbet, блокируются с завидной регулярностью, поэтому игрокам для доступа к возможностям оффшорного букмекера, нужно постоянно искать новые, работающие альтернативные ссылки.

Букмекер помогает игрокам в поисках, например, актуальные зеркала сайта Марафон можно получить в телеграм-канале букмекера @marathonbet_official, через почту mirror@marathonbet.com и в сообществе во Вконтакте @marathonrussia. Чтобы сделать запрос на получение альтернативной ссылки, достаточно отправить пустое письмо на почту, подписаться на телеграм-канал или изучить информацию, опубликованную в паблике во Вконтакте.

При поиске зеркал через Гугл и Яндекс, используйте альтернативные ссылки, размещенные на проверенных сайтах — например, Sports.ru и Bookmaker-ratings. В противном случае вместо официального портала букмекера, вы перейдете на фишинговые сайты, созданные мошенниками — введя данные своей карты или электронного кошелька на таком ресурсе, вы лишитесь своих средств.

Как еще можно зайти на заблокированный Marathonbet.com

Кроме зеркал, игроки используют альтернативные способы обхода блокировки сайта Marathonbet.com. С помощью защищенных браузеров, VPN-сервисов, а также софта, который рекомендуется самим букмекером, бетторы могут беспрепятственно заключать пари на заблокированном в России сайте. Также для игры на портале букмекера, можно использовать приложения оффшорного БК Марафон — софт доступен как для смартфонов, так и для персональных компьютеров.

VPN-сервисы для Marathonbet.com

VPN — специализированный софт, помогающий маскировать исходящий трафик и ip-адрес пользователя. Благодаря этому игроки могут беспрепятственно заходить на Marathonbet.com. Пользователям доступны бесплатные, платные и условно бесплатные VPN-сервисы, реализованные как в виде отдельных программ, так и расширений для браузеров.

Бесплатные сервисы обладают функционалом, достаточным для входа на заблокированный ресурс, однако отличаются медленным соединением. Из-за этого у игроков могут возникнуть сложности с заключением пари и оперативной реакцией на изменения в Лайве. Платные сервисы обеспечивают высокоскоростное соединение, но за их использование придется заплатить, к чему готовы далеко не все игроки. Условно бесплатные VPN имеют ограниченный период работы или лимит на маскируемый трафик. Чтобы снять ограничения, игрокам предлагается приобрести полную версию программы или оформить подписку.

Защищенные браузеры для входа на Марафонбет

Помимо VPN, для входа на заблокированный сайт, пользователи используют браузеры с защищенным соединением, например Tor. Благодаря этому, игрокам не нужно постоянно искать актуальные зеркала для входа на Марафонбет. Однако специальные браузеры не отличаются высокой скоростью работы. Также при использовании защищенных браузеров, игрокам придется постоянно вводить авторизационные данные для входа в личный кабинет Marathonbet.com.

Способы обхода, рекомендованные Marathonbet.com

Узнать информацию об обходе блокировки можно непосредственно, на самом сайте букмекерской конторы. Однако чтобы попасть на ресурс, потребуется воспользоваться актуальными зеркалами, браузерами с защищенным соединением или VPN-сервисами.

После входа на Марафон, потребуется в правой верхней части экрана найти раздел «Доступ к Marathonbet». При клике по нему откроется страница, в левой части которой, будет предоставлен список способов обхода блокировки. В центральной части страницы, при выборе одного из способов, появится подробный гайд по установке и использованию предложенного букмекером софта.

В частности, на этой странице можно получить информацию о программе “Зеркало” — софт рассчитан для компьютеров, работающих под управлением операционной системы Виндовс. Функционал программы позволяет бетторам получать актуальные зеркала сайта Марафонбет.

Также здесь предоставлена информация об VPN-расширениях для браузеров Chrome и Opera, программе «Марафон» являющейся клиентом для ПК, работающих под управлением ОС Windows, приложению UltraSurf, который помогает обходить блокировку для доступа к международному Марафонбет. Кроме того, на этой странице представлен список VPN-сервисов для входа на портал Марафон, а также рассказывается о расширениях ZenMate и Hola для браузеров Chrome, Opera, FireFox.

Скачать приложения и расширения можно прямо с официального сайта букмекерской конторы. Если искать программы в сторонних источниках, то есть риск загрузки на компьютер вредоносного софта.

Десктопный клиент Марафонбет позволяет игрокам с комфортом делать ставки на портале букмекерской конторы. Программа имеет те же возможности, что и официальный сайт БК, однако за счет прямой связи с серверами Марафонбет, стабильно работает вне зависимости от блокировок основного сайта букмекерской конторы.

Мобильные приложения Марафонбет рассчитаны для использования на смартфонах под управлением Android и iOS. Программы, также как и десктопный клиент, напрямую связаны с серверами БК, поэтому на их работу не влияет блокировка. За счет этого, игроки получают доступ ко всем возможностям Марафонбет.

Мобильное приложение Marathonbet на Android нельзя скачать из Google Play, на площадке действует запрет на распространение программ, с помощью которых можно играть в азартные игры на деньги. Поэтому инсталлятор софта загружается непосредственно с сайта букмекерской конторы. Пользователи IPhone могут скачать программу из App Store — в этом магазине цифровых приложений подобного ограничения нет.

Прежде чем устанавливать мобильное приложение Марафон на Android, нужно разрешить инсталляцию программ из неизвестных источников. Для этого потребуется перейти в меню смартфона “Настройки”, где следует выбрать раздел “Безопасность”, а затем, потребуется активировать подпункт “Неизвестные источники”.

Разрешая установку программ не из Плей Маркет, вы совершаете это действие на свой страх и риск. Поэтому качать мобильное приложение Марафонбет нужно только с официального сайта букмекерской конторы. В противном случае, вы можете загрузить вирусное программное обеспечение, с помощью которого злоумышленники могут получить доступ к вашим банковским приложениям и личным данным.

Международная букмекерская контора Марафонбет заблокирована в России. Однако бетторы из России, используя зеркала и другие способы обхода блокировки, входят на сайт, заключают на нем пари, а также играют в азартные игры, предложенные букмекерской конторой.